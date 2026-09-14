تماشای یک سریال خارجی در خانه «رهبر انقلاب»
فریدالدین حدادعادل، برادر همسر شهید رهبر انقلاب، در گفتوگویی به روایت بخشهایی از زندگی خانوادگی آنها پرداخت و گفت که ایشان نیز مانند بسیاری از خانوادهها، فیلم و سریال تماشا میکردند.
کد خبر: ۱۳۹۴۳۶۵| |
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به گزارش تابناک؛ فریدالدین حدادعادل، برادر همسر شهید رهبر انقلاب، در گفتوگویی از بخشی از زندگی خانوادگی آنها روایت کرده و گفته است که ایشان مانند بسیاری از خانوادهها فیلم و سریال تماشا میکردند. او خاطرهای از دنبال کردن کامل سریال معروف «فرار از زندان» توسط ایشان و همسرشان تعریف کرده است.
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