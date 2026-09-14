ماجرای قطع همکاری گل محمدی با دهوک
به گزارش تابناک؛ تیم فوتبال دهوک در هفته هفتم از فصل ۲۷-۲۰۲۶ لیگ ستارگان عراق با نتیجه ۳ بر ۲ مقابل الکرخ شکست خورد تا انتقادات نسبت به عملکرد یحیی گلمحمدی و شاگردانش در رسانههای عراق مطرح شود.
یاسین الدباغ مجری سرشناس شبکه تلویزیونی «الرابعه» عراق در خبری اختصاصی مدعی شد مدیران باشگاه دهوک تصمیم گرفتهاند به همکاری با گلمحمدی ادامه ندهند و او را از سمت خود برکنار کنند. وی ادعا کرد که مدیران باشگاه دهوک، گزینههای متعددی برای جانشینی گلمحمدی دارند و در فیفادی پیش رو، در این باره تصمیم میگیرند.
همچنین کارشناس برنامه فوق درباره تصمیم مقامات باشگاه دهوک اظهار داشت: اقدامی بهموقع است! وقتی بازیکنان باکیفیتی در اختیار دارید و عملکرد و نتایج مطلوب حاصل نمیشود، روشن است که مشکل به مسائل فنی و مربیگری بازمیگردد. ایجاد تغییر در مقطع کنونی، بهویژه در دوران تعطیلی مسابقات برای بازگشت تیم به مسیر پیروزی و احیای شانس رقابت بهترین راهکار است.
در واکنش به شایعه اخراج یحیی گلمحمدی، جاسم حاجی مدیر تیم فوتبال دهوک، تأکید کرد که آنها همچنان به همکاری با این مربی ایرانی ادامه میدهند و اخبار مربوط به برکناری یحیی کاملاً کذب است و او هدایت تیم را در بازی مقابل المینا در هفته هشتم لیگ ستارگان عراق بر عهده خواهد داشت، دیداری که جمعه ۲۷ شهریور به انجام میرسد.
دهوک در فصل جاری لیگ ستارگان عراق با کسب یک پیروزی، پنج تساوی و یک پیروزی در جایگاه دهم جدول ۲۰ تیمی مسابقات قرار گرفته است.
منبع: تسنیم