بعد از غذا فوراً دراز نکشید

دراز کشیدن بلافاصله پس از صرف غذا می‌تواند در برخی افراد علائم رفلاکس و سوزش سر دل را تشدید کند؛ رعایت فاصله زمانی مناسب بین وعده غذایی و خواب یکی از راهکار‌های ساده برای کاهش این مشکل است.

به گزارش تابناک؛ احساس سنگینی، نفخ یا سوزش سر دل پس از غذا از مشکلات شایعی است که بسیاری از افراد تجربه می‌کنند. یکی از عواملی که می‌تواند این علائم را تشدید کند، دراز کشیدن یا خوابیدن بلافاصله پس از صرف وعده غذایی است.

هنگام دراز کشیدن، به‌ویژه پس از یک وعده غذایی سنگین، احتمال بازگشت محتویات معده به سمت مری افزایش پیدا می‌کند. این وضعیت می‌تواند باعث بروز سوزش سر دل، ترش کردن و احساس ناراحتی در قفسه سینه شود.

برای کاهش این علائم، بهتر است پس از غذا مدتی در وضعیت نشسته یا ایستاده باقی بمانید و از خوردن وعده‌های بسیار حجیم، به‌خصوص نزدیک زمان خواب، خودداری کنید. پیاده‌روی سبک پس از غذا نیز می‌تواند گزینه مناسبی برای برخی افراد باشد.

مصرف غذا‌های چرب و بسیار تند، نوشیدنی‌های کافئین‌دار و برخی خوراکی‌های محرک نیز ممکن است علائم رفلاکس را در افراد حساس تشدید کند؛ بنابراین شناسایی خوراکی‌های محرک و کاهش مصرف آنها می‌تواند مفید باشد.

اگر سوزش سر دل به‌طور مکرر رخ می‌دهد، شب‌ها فرد را از خواب بیدار می‌کند یا با علائمی مانند دشواری در بلع، کاهش وزن بی‌دلیل یا درد شدید همراه است، مراجعه به پزشک ضروری است.