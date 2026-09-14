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نتانیاهو به نیویورک می‌رود

منابع نزدیک به دفتر نخست‌وزیری اسرائیل گزارش دادند که بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر این رژیم، روز چهارشنبه هفته آینده برای حضور در مجمع عمومی سازمان ملل متحد راهی نیویورک خواهد شد. انتظار می‌رود وی روز پنجشنبه در این مجمع سخنرانی کند.
کد خبر: ۱۳۹۴۳۵۹
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نتانیاهو

به گزارش تابناک؛ به گفته یک منبع در دفتر نخست‌وزیری رژیم صهیونیستی، بنیامین نتانیاهو چهارشنبه ۲۳ سپتامبر (اول مهر) برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل راهی نیویورک خواهد شد و جمعه ۲۵ سپتامبر (سوم مهر) بازمی‌گردد.

به گزارش تایمز اسرائیل، سخنرانی نتانیاهو در مجمع عمومی سازمان ملل پنجشنبه انجام خواهد شد و هنوز مشخص نیست در جریان حضور خود در آمریکا با دونالد ترامپ دیدار خواهد کرد یا نه.

دیپلمات‌های اسرائیلی گفته‌اند که انتظار دارند حضور نتانیاهو در سازمان ملل با اعتراضات گسترده‌ای روبه‌رو شود.

زهران ممدانی، شهردار نیویورک، پیش‌تر گفته بود که در صورت ورود نتانیاهو به این شهر، او را بازداشت خواهد کرد، اما بعد گفت که به‌عنوان شهردار، چنین اختیاری ندارد.

تایمز اسرائیل افزود اسرائیلی‌های ساکن نیویورک که مخالف دولت نتانیاهو هستند هم معمولاً همزمان با سفر سالانه او برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل، دست به اعتراض می‌زنند.

منبع: فارس

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