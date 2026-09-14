مدیرکل ارتباطات و توسعه برند مبین‌نت با تأکید بر نقش روزافزون هوش مصنوعی در تعامل کسب‌وکارها با مشتریان گفت: «با ورود هوش مصنوعی به ارتباط مستقیم با مشتری، مفهوم تجربه برند در کنار تجربه کاربری اهمیت بیشتری پیدا کرده و حفظ لحن و هویت برند در این تعاملات به یکی از دغدغه‌های اصلی کسب‌وکارها تبدیل شده است.»

به گزارش تابناک به نقل از اداره‌کل ارتباطات مبین‌نت، پنل تخصصی «هوش مصنوعی تا کجا؟» در جریان رویداد «ویژن ۲۰۲۶» ژاکت، با تمرکز بر آینده هوش مصنوعی و تأثیر آن بر کسب‌وکارهای دیجیتال در روز ۱۹ شهریورماه ۱۴۰۵ در محل سالن همایش‌های ضرغام برگزار شد.

در این پنل سپیده عابدینی مدیرکل ارتباطات و توسعه برند مبین‌نت، پوریا حداد مدیرعامل فیلاگر، وحید خسروی مدیرعامل SMS.ir، کیوان علی‌محمدی مدیر مهندسی اسنپ‌فود، علیرضا ایرانفر مدیر ژاکت سرویس و مسعود کاویانی دیتا ساینتیست ارشد فیلیمو حضور داشتند و به بررسی تاثیر واقعی هوش مصنوعی در ابعاد مختلف یک کسب‌وکار پرداختند.

هوش مصنوعی و تعامل برند با مشتریان

سپیده عابدینی در این پنل با اشاره به تغییراتی که به‌کارگیری هوش مصنوعی در شیوه تعامل کسب‌وکارها با مشتریان ایجاد کرده است، گفت: «در پیاده‌سازی هوش مصنوعی در کسب‌وکارها، دیگر نمی‌توان موضوع را صرفاً از منظر تجربه کاربری بررسی کرد و تجربه برند نیز به یکی از مؤلفه‌های مهم تبدیل شده است. زمانی که هوش مصنوعی بخش قابل توجهی از ارتباط با مشتری را بر عهده می‌گیرد، همان‌طور که در مبین‌نت حدود ۸۰ درصد فرآیند پاسخ‌گویی به دستیار هوش مصنوعی سپرده شده است، حفظ لحن، ماهیت و هویت برند اهمیت دوچندانی پیدا می‌کند.»

عابدینی ادامه داد: «هوش مصنوعی باید بتواند تجربه‌ای نزدیک به تعامل انسانی ایجاد کند، اما این موضوع نباید به قیمت نادیده گرفتن شفافیت و ملاحظات اخلاقی تمام شود و کاربر باید بداند که در حال تعامل با یک سامانه هوش مصنوعی است. تحقق این هدف نیز نیازمند بلوغ فنی، نظارت انسانی و پیاده‌سازی صحیح هوش مصنوعی در لایه‌های تجاری و عملیاتی سازمان است؛ به‌گونه‌ای که ضمن بهره‌گیری از ظرفیت‌های این فناوری، هویت و تمایز برندها نیز حفظ شود و همه کسب‌وکارها به تجربه‌ای مشابه و یکسان برای مشتریان نرسند.»





عامل‌های هوش مصنوعی؛ چالش جدید هویت و نظارت

مدیرکل ارتباطات و توسعه برند مبین‌نت در ادامه با اشاره به توسعه نسل جدید ابزارهای مبتنی بر هوش مصنوعی و شکل‌گیری عامل‌های هوش مصنوعی (AI Agent)، گفت: یکی از دغدغه‌های آینده این است که عامل‌های هوشمند در کنار توانایی انجام وظایف مختلف، از هویت و چارچوب مشخصی برخوردار باشند و عملکرد آن‌ها نیز تحت نظارت قرار گیرد.

ایشان در ادامه افزود: «وقتی ارتباط با هوش مصنوعی شکل می‌گیرد، باید بتوانیم هویت برند را حفظ کنیم؛ یکی از دغدغه‌های آینده این است که عامل‌های هوش مصنوعی هویت و نظارت مشخصی داشته باشند.»

عابدینی همچنین به تأثیر ابزارهای هوش مصنوعی بر سرعت تولید محتوا اشاره کرد و در قالب مثالی گفت که فرآیندهایی مانند تولید یک موشن‌گرافیک که پیش از این ممکن بود حدود یک ماه زمان ببرد، اکنون با استفاده از ابزارهای مختلف هوش مصنوعی می‌تواند در زمان بسیار کوتاهی انجام شود.

تقویت انسان نه جایگزینی انسان

عابدینی در پایان پنل با تأکید بر اینکه نباید هوش مصنوعی را در برابر انسان قرار داد، گفت: «هوش مصنوعی قرار نیست جایگزین انسان باشد، بلکه می‌تواند توانمندی‌های او را چند برابر کند. طبق سناریوهایی که در مطالعات آینده‌پژوهی مطرح می‌شوند، در سال‌های پیش رو سطح هوش مصنوعی به سطح عمومی هوش انسانی می‌رسد و در آینده‌های دور با سرعت فزاینده‌ای از سطح هوش انسانی نیز فراتر می‌رود. اما آنچه امروز اهمیت دارد، آماده‌ شدن برای این تغییرات است. آینده هوش مصنوعی، در کنار فرصت‌های تازه، با ابهام‌ها و چالش‌هایی نیز همراه خواهد بود. به‌جای نگرانی از این آینده، باید شیوه کار و یادگیری خود را متناسب با این تغییرات به‌روز کنیم و از ظرفیت‌های هوش مصنوعی برای توانمندتر شدن استفاده کنیم. مهم این است که از امروز برای آینده‌ای آماده باشیم که در آن هوش مصنوعی بیش از پیش با زندگی و کار ما گره خواهد خورد.»