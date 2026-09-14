فدراسیون فوتبال از یاشار سلطانی شکایت کرد

به گزراش تابناک؛ محمد علی قدوسی، رئیس دپارتمان حقوقی فدراسیون اظهار کرد: به نام خداوند بخشنده و مهربان و سلام خدمت مردم شریف و عزیز ایران. درخصوص مطالبی که یاشار سلطانی در رسانه‌های گروهی درباره چهره‌های فوتبالی و مدیران فدراسیون مطرح کردند، با توجه به قوانین، مقررات و نظر مقام‌های قانونی و قضایی نسبت به طرح شکایت نز مرجع قضایی، دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۱ تهران اقدام شد.

وی افزود: خدمت بازپرس محترم پرونده رسیدیم و توضیحات لازم را به ایشان ارائه کردیم. طبیعی است مطابق قانون، متعاقبا سلطانی به دادسرا دعوت می‌شوند تا توضیحات و دفاعیات خود را درباره مطالبی که مطرح کرده ارائه کند.

منبع: سایت رسمی فدراسیون فوتبال