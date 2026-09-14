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فدراسیون فوتبال از یاشار سلطانی شکایت کرد

فدراسیون فوتبال با شکایت از یاشار سلطانی، از پیگیری قانونی اظهارات اخیر وی در رسانه‌ها خبر داد؛ محمدعلی قدوسی اعلام کرد که دادسرای ناحیه ۳۱ تهران پرونده این اظهارات را برای رسیدگی آغاز کرده است.
کد خبر: ۱۳۹۴۳۵۶
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فدراسیون فوتبال

به گزراش تابناک؛ محمد علی قدوسی، رئیس دپارتمان حقوقی فدراسیون اظهار کرد: به نام خداوند بخشنده و مهربان و سلام خدمت مردم شریف و عزیز ایران. درخصوص مطالبی که یاشار سلطانی در رسانه‌های گروهی درباره چهره‌های فوتبالی و مدیران فدراسیون مطرح کردند، با توجه به قوانین، مقررات و نظر مقام‌های قانونی و قضایی نسبت به طرح شکایت نز مرجع قضایی، دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۱ تهران اقدام شد.

وی افزود: خدمت بازپرس محترم پرونده رسیدیم و توضیحات لازم را به ایشان ارائه کردیم. طبیعی است مطابق قانون، متعاقبا سلطانی به دادسرا دعوت می‌شوند تا توضیحات و دفاعیات خود را درباره مطالبی که مطرح کرده ارائه کند.

منبع: سایت رسمی فدراسیون فوتبال

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فدراسیون فوتبال یاشار سلطانی محمدعلی قدوسی
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