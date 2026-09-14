چطور اصالت شمش طلای میلی را بررسی کنیم؟
اگر درخواست تحویل فیزیکی طلا ثبت کردهاید، پیش از دریافت سفارش تنها چند ثانیه زمان بگذارید و بستهبندی شمش را بررسی کنید.
کد خبر: ۱۳۹۴۳۵۴| |
284 بازدید
در این اینفوگرافی، ۴ نشانه امنیتی شمشهای طلای میلی معرفی شده؛ از قفل امنیتی قرمز و هولوگرام متغیر گرفته تا پترن مخفی UV و پلمپ حرارتی یکپارچه. این چهار ویژگی، سادهترین راه برای اطمینان از اصالت شمش هنگام تحویل هستند.
با بررسی موارد مذکور و صحتسنجی اصالت، شمش خود را دریافت کنید.
گزارش خطا
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟