سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران از وقوع تصادف زنجیره‌ای در بزرگراه یادگار امام (ره) خبر داد و گفت: در این حادثه یک دستگاه کامیونت با ۱۱ خودروی سواری برخورد کرد که در پی آن پنج نفر مصدوم شدند.

به گزارش تابناک؛ جلال ملکی درباره جزئیات این حادثه اظهار کرد: ساعت ۱۰:۴۷ صبح امروز یک مورد تصادف زنجیره‌ای بین چند دستگاه خودرو در مسیر شمال به جنوب بزرگراه یادگار امام (ره)، بعد از خیابان مرزداران، به سامانه آتش‌نشانی اعلام شد که در پی آن سه ایستگاه آتش‌نشانی به محل حادثه اعزام شدند.

وی ادامه داد: آتش‌نشانان پس از حضور در محل مشاهده کردند که یک دستگاه کامیونت که دارای بار نیز بوده، هنگام حرکت در این مسیر به دلایل نامشخصی با ۱۱ دستگاه خودروی سواری که در مسیر در حال حرکت بودند، برخورد کرده است. این خودرو‌ها شامل انواع خودرو‌های سواری از جمله پراید، پژو ۲۰۶ و ریو بودند.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران افزود: کامیونت پس از برخورد با خودرو‌ها در حاشیه بزرگراه واژگون شده و بخشی از بار آن نیز روی سطح خیابان ریخته بود.

ملکی با بیان اینکه در این حادثه پنج نفر شامل سه زن و دو مرد مصدوم شدند، گفت: یکی از مصدومان راننده کامیونت بود. عوامل آتش‌نشانی پس از حضور در محل، مصدومان را برای انتقال به مراکز درمانی به عوامل اورژانس تحویل دادند.

وی با اشاره به اینکه در این حادثه کسی داخل خودرو‌ها محبوس نشده بود، اظهار کرد: مصدومان پیش از رسیدن آتش‌نشانان از خودرو‌ها خارج شده بودند و عملیات خاصی برای نجات افراد محبوس انجام نشد.

ملکی تصریح کرد: آتش‌نشانان پس از ایمن‌سازی محل، خودرو‌های حادثه‌دیده را به محل امن منتقل کردند و در نهایت محل حادثه برای بررسی علت وقوع تصادف به عوامل پلیس راهور تحویل داده شد.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران در پایان گفت: عملیات آتش‌نشانان در این حادثه ساعت ۱۲:۱۶ به پایان رسید و علت دقیق وقوع حادثه نیز از سوی کارشناسان مربوطه بررسی خواهد شد.

منبع: ایسنا