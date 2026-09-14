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هشدار رویترز؛ صادرات نفت عربستان در آستانه توقف

منابع می‌گویند عربستان سعودی برای تداوم صادرات نفت خود، در بنادر این کشور ذخایر نفتی معادل ۵ تا ۷ روز در اختیار دارد. با این حال، برای جلوگیری از افت شدید صادرات، خط لوله انتقال نفت باید هرچه سریع‌تر مجدداً راه‌اندازی شود.
کد خبر: ۱۳۹۴۳۴۰
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لوله نفت عربستان

رویترز نوشت: منابع می‌گویند عربستان برای حفظ صادرات نفت خود، در بنادر ذخایری برای ۵ تا ۷ روز دارد. برای جلوگیری از کاهش شدید صادرات، خط لوله باید دوباره راه‌اندازی شود. عربستان جزئیاتی درباره مدت زمان تعمیرات ارائه نکرده است.

به گزارش تابناک، در ادامه این مطلب آمده: بحران جهانی نفت عمیق‌تر شده، تورم را افزایش داده و بازده اوراق قرضه را بالا برده است.

عربستان سعودی اگر طی چند روز آینده خط لوله اصلی انتقال نفت خود به دریای سرخ را دوباره راه‌اندازی نکند، ذخایر نفتی قابل استفاده برای صادرات این کشور به پایان خواهد رسید؛ موضوعی که به گفته خریداران نفت سعودی و معامله‌گران می‌تواند به از دست رفتن ۴ درصد از عرضه جهانی نفت منجر شود.

کاهش بیشتر جریان صادرات نفت عربستان، بحران عرضه جهانی را تشدید خواهد کرد؛ بحرانی که تاکنون قیمت سوخت در سراسر جهان را به رکورد‌های جدید رسانده، موجب افزایش تورم در کشور‌های مختلف شده و بازده اوراق قرضه آمریکا را به بالاترین سطح از زمان بحران مالی سال ۲۰۰۸ رسانده است.

منبع: انتخاب

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کاهش صادرات توقف صادرات رویترز صادرات نفت عربستان
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