نبرد نفسگیر تیم جراحی ارتش با تومور ۲۰ کیلویی
به گزارش تابناک؛ تیم پزشکی بیمارستان فوقتخصصی امام رضا (ع) ۵۰۱ ارتش، طی یک عمل جراحی پیچیده موفق شدند توموری به وزن ۲۰ کیلوگرم را از شکم بیمار خارج کنند.
بنا به گفته سرپرست تیم جراحی، این تومور از نوع «سارکوم بسیار بزرگ شکمی» با منشأ احتمالی پانکراس بود که به دلیل ابعاد غیرمعمول و چسبندگی شدید، بخشهای حساسی از دستگاه گوارش شامل اثنیعشر، روده کوچک و روده بزرگ را درگیر کرده بود.
حساسیت بالای عروقی در مجاورت پانکراس و ضرورت حفظ عملکرد رودهها، این جراحی را به یکی از پرریسکترین و دشوارترین اعمال جراحی آنکولوژی تبدیل کرده بود که با مهارت و ظرافت بالای تیم پزشکی بیمارستان ارتش، بدون آسیب به ارگانهای حیاتی بیمار، با موفقیت کامل به پایان رسید.
در حال حاضر، حال عمومی بیمار، مساعد گزارش شده و در حال گذران دوران نقاهت پس از عمل در بخش مراقبتهای ویژه بیمارستان امام رضا (ع) ارتش جمهوری اسلامی ایران است.
منبع: فارس