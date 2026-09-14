شوک قیمت آیفون ۱۸ و مدل تاشو در بازار موبایل / ۱۲۰ میلیون تومان هزینه برای یک مجوز ساده!
ورود آیفون ۱۸ به بازار ایران با یک شوک قیمتی همراه شد؛ مدل تاشو با قیمتی فراتر از ۱ میلیارد تومان، حالا بیشتر شبیه به یک سند ملکی است تا یک ابزار ارتباطی! اما فاجعه اصلی در هزینههای پنهانی است که خریدار باید بپردازد؛ ۱۲۰ میلیون تومان هزینه رجیستری که عملا یکسوم قیمت گوشی است بنابراین در دنیایی که قیمت دلاری گوشی ۳۰۰ میلیون است، چرا خریدار ایرانی باید ۶۶۰ میلیون تومان بپردازد؟
بررسی خبرنگار اقتصادی تابناک از قیمت های بازار نشان می دهد که قیمتهای آیفون ۱۸ پرو و پرو مکس ترکیبی از مجموع قیمت دستگاه ، هزینه رجیستری و تعرفه گمرکی است که در جدول ملاحظه می کنید:
|مدل
|ظرفیت
|قیمت جهانی ( دلار)
|معادل دلاری ( تومان)
|هزینه رجیستری ( تومان)
|قیمت نهایی تقریبی ( تومان)
|آیفون ۱۸ پرو
|۲۵۶ گیگابایت
|۱,۱۹۹
|حدود ۲۷۷ میلیون
|حدود ۱۱۷ میلیون
|۶۱۶ تا ۶۳۷ میلیون
|آیفون ۱۸ پرو مکس
|۲۵۶ گیگابایت
|۱,۲۹۹
|حدود ۳۰۰ میلیون
|حدود ۱۲۰ میلیون
|۶۴۰ تا ۶۶۵ میلیون
|آیفون ۱۸ پرو مکس
|۵۱۲ گیگابایت
|حدود ۳۶۸ میلیون (قیمت پیشفروش)
|آیفون ۱۸ پرو مکس
|۱ ترابایت
|-
|حدود ۴۶۸ میلیون (قیمت پیشفروش)
|-
|-
|آیفون ۱۸ پرو مکس
|۲ ترابایت
|-
|حدود ۶۱۷ میلیون (قیمت پیشفروش)
|-
|-
البته ارقام جدول بر اساس نرخ دلار حدود ۲۳۰ تا ۲۳۵ هزار تومان محاسبه شده است و هنوز قیمت تثبیتشده بازار برای آیفون ۱۸ شکل نگرفته و ارقام فعلی بیشتر پیشفروش هستند.
اما آیفون تاشو (iPhone Duo) که قیمت پایه آن در آمریکا ۱,۹۹۹ دلار اعلام شده است و با نرخ دلار آزاد (حدود ۲۳۰ هزار تومان)، معادل مستقیم آن حدود ۴۶۱ میلیون تومان میشود، اما این رقم قیمت نهایی بازار ایران نیست و با افزودن هزینههای رجیستری، گمرک و سود فروشنده، به بیش از ۱ میلیارد تومان در بازار قیمت گذاری شده است .
فاصله عجیب بین قیمت دلاری خام و قیمت نهایی بازار
نکته مهم اینجاست که قیمت دلاری آیفون ۱۸ پرو مکس (۱,۲۹۹ دلار) حدود ۳۰۰ میلیون تومان است؛ اما همین گوشی با احتساب رجیستری و گمرک به ۶۴۰ تا ۶۶۵ میلیون تومان میرسد که این یعنی بیش از ۵۰٪ قیمت نهایی، بابت هزینههای جانبی مانند رجیستری، گمرک و سود فروشنده باید پرداخت شود که بخش قابلتوجهی از پولی که خریدار میدهد، بهجای اپل، صرف مخارج دولتی و واسطههای بازار است.
هزینه رجیستری؛ مالیاتی پنهان و سنگین بر جان خریدار
هزینه رجیستری آیفون ۱۸ پرو مکس حدود ۱۲۰ میلیون تومان باست؛ که رقمی بیش از یک سوم قیمت کل گوشی است و این رقم بهتنهایی معادل قیمت یک گوشی میانرده است اما سوال مهم اینجاست که آیا این هزینه رجیستری واقعاً صرف هبود زیرساختهای خدمات میشود؟ یا یک سیستم درآمدزایی برای دولت است که از طریق تعرفهگذاری سنگین بر کالای لوکس ایجاد شده است؟
البته هیچ اعلام رسمی و شفافی درباره درصد دقیق تعرفه گمرکی، حق رجیستری و سایر هزینههای جانبی برای آیفون ۱۸ نشده است و این ابهام به نفع واسطهها و فروشندگان است که می توانند با سود دلخواه، خریدار را مجبور به هزینههای غیرضروری کنند.
به نظر می رسد که بازار ایران یکی از گرانترین بازارهای موبایل در جهان است، نه به دلیل قیمت واقعی کالا، بلکه به دلیل نرخ ارز، تعرفههای سنگین گمرکی و هزینههای رجیستری که برای قشر متوسط جامعه غیرقابلدسترس شده است .
بنابراین هزینههای چندصد میلیون تومانی رجیستری نه تنها هیچ ارزش افزودهای برای خریدار ایجاد نمیکند بلکه این هزینه صرفاً مجوزی برای استفاده از شبکههای مخابراتی است که خود خریدار پیشتر هزینهی خدمات آن را پرداخت کرده است که این سیاست عملاً بازار را به سمت گوشیهای غیراصلی یا قاچاق سوق میدهد.