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دیدار بن‌سلمان با فرمانده سنتکام پس از پاسخ منفی ترامپ

ولیعهد سعودی در دیدار با فرمانده سنتکام، پیرامون مناسبات دوجانبه و تازه‌ترین تحولات منطقه‌ای تبادل نظر کرد.
کد خبر: ۱۳۹۴۳۲۷
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856 بازدید
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بن سلمان

به گزارش تابناک؛ این دیدار چند روز پس از آن صورت گرفت که محمد بن سلمان ولیعهد عربستان دو بار با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تماس گرفت و از او برای حمله به مواضع انصارالله یمن درخواست کمک کرد که ترامپ پاسخ منفی داد.

براساس گزارش العربیه، فرمانده سنتکام چند روز قبل برای جلسات هماهنگی به عربستان سعودی سفر کرده است.

در جریان این دیدار، ولیعهد عربستان و فرماندهی سنتکام درباره همکاری‌های نظامی بین ریاض و واشنگتن گفت‌و‌گو کردند و تحولات اخیر منطقه‌ای به همراه تلاش‌ها برای کاهش تنش و تقویت امنیت و ثبات را مورد بررسی قرار دادند.

منبع: ایسنا

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برچسب ها
محمدبن سلمان ولیعهد عربستان دونالد ترامپ فرمانده سنتکام ترامپ
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۳
0
1
پاسخ
ترامپ به فرمانده سنتکام گفته برو یه جوری سرشون رو شیره بمال ولی هیچ قول کمک مستقیم نده !
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۳
نه اینجوری گفته: یه سطل با خودت ببر برای دوشیدن
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