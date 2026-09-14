دیدار بنسلمان با فرمانده سنتکام پس از پاسخ منفی ترامپ
ولیعهد سعودی در دیدار با فرمانده سنتکام، پیرامون مناسبات دوجانبه و تازهترین تحولات منطقهای تبادل نظر کرد.
کد خبر: ۱۳۹۴۳۲۷| |
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به گزارش تابناک؛ این دیدار چند روز پس از آن صورت گرفت که محمد بن سلمان ولیعهد عربستان دو بار با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تماس گرفت و از او برای حمله به مواضع انصارالله یمن درخواست کمک کرد که ترامپ پاسخ منفی داد.
براساس گزارش العربیه، فرمانده سنتکام چند روز قبل برای جلسات هماهنگی به عربستان سعودی سفر کرده است.
در جریان این دیدار، ولیعهد عربستان و فرماندهی سنتکام درباره همکاریهای نظامی بین ریاض و واشنگتن گفتوگو کردند و تحولات اخیر منطقهای به همراه تلاشها برای کاهش تنش و تقویت امنیت و ثبات را مورد بررسی قرار دادند.
منبع: ایسنا
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