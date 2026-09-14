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آمریکا مانع حضور محمد اسلامی در آژانس انرژی اتمی

به گزارش یک رسانه آمریکایی، دولت ترامپ با اعمال فشار مانع از سخنرانی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در نشست عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شد؛ سخنرانی‌ای که قرار بود امروز انجام شود.
کد خبر: ۱۳۹۴۳۲۳
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محمد اسلامی

به گزارش تابناک؛ رسانه آمریکایی بلومبرگ امروز به نقل از یک مقام آمریکایی مدعی شد که اتریش مانع ورود محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی و معاون رئیس‌جمهور ایران در امور هسته‌ای، به این کشور برای شرکت و سخنرانی در کنفرانس عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شده است. 

 طبق این گزارش، اسلامی قرار بود امروز (دوشنبه) در نشست نهاد ناظر هسته‌ای سازمان ملل سخنرانی کند. پیش‌تر گزارش داده بود که او برای شرکت در هفتادمین کنفرانس عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تهران را به مقصد وین ترک کرد.

به گزارش بلومبرگ، سخنگوی دولت اتریش اظهارنظر درباره این موضوع را به وزارت امور خارجه این کشور ارجاع داد؛ وزارت خارجه اتریش هم به درخواست برای اظهارنظر پاسخ نداد.

طبق این گزارش، به استناد مقام آمریکایی مذکور، جلوگیری از ورود اسلامی به اتریش پس از آن صورت گرفت که درخواست معافیت وی از تحریم‌ها که از سوی سازمان ملل مطرح شده بود و امکان ورود این مقام ایرانی به اتریش را فراهم می‌کرد، در پی فشار آمریکا رد شد.

به ادعای این گزارش، بعد از جلوگیری از سخنرانی اسلامی در آغاز این کنفرانس، ممکن است یک نماینده سطح پایین‌تر از ایران اواخر این هفته در این نشست سخنرانی کند. 

در این گزارش، اقدام آمریکا با هدف جلوگیری از اعتباربخشیدن به ایران عنوان شده؛ آنهم در میانه جنگ ناکام واشنگتن علیه تهران که با ادعای مقابله با برنامه هسته‌ای ایران آغاز شد و به‌رغم ادعاهای ترامپ نتوانست توان هسته‌ای ایران را از بین ببرد.

وزیر انرژی آمریکا کریس رایت قرار است از این نشست برای تکرار ادعاها علیه ایران استفاده و تأکید کند که «ایران هرگز نباید سلاح هسته‌ای تولید یا به آن دست پیدا کند».

منبع: فارس

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برچسب ها
محمد اسلامی آمریکا آژانس بین‌المللی انرژی اتمی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۱
نوری
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Iran (Islamic Republic of)
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۱۳:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۳
2
5
پاسخ
از آژانس انرژی اتمی خارج شویم
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