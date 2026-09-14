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بیانیه ارتش یمن: موشک‌ها به قلب عربستان رسیدند

ارتش یمن خبر از عملیات نظامی گسترده‌ای علیه پایگاه هوایی ملک خالد در منطقه خمیس مشیط عربستان داد.
کد خبر: ۱۳۹۴۳۲۱
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بیانیه ارتش یمن

به گزارش تابناک؛ یحیی سریع، سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد: نیروهای مسلح یمن عملیات نظامی گسترده و منحصربفردی را علیه زیرساخت نظامی در پایگاه هوایی ملک خالد در منطقه خمیس مشیط عربستان با ده‌ها موشک بالستیک و پهپاد انجام دادند.

وی افزود: این عملیات که خسارت‌های بزرگی را به عربستان وارد کرد در واکنش به تجاوز ظالمانه عربستان علیه ملت و کشور ما صورت گرفت. عربستان طی پنج روز گذشته ۳۰۰ حمله را با جنگنده‌های اف۱۵ و تایفون علیه بیشتر استان‌های یمن انجام داد. همگی این جنگنده‌ها از پایگاه‌های خمیس مشیط و الطائف بلند شده بودند.

وی گفت: تا زمانی که تجاوز ظالمانه علیه ملت ما ادامه دارد، نیروهای مسلح ما به عملیات نظامی خود در عمق خاک عربستان ادامه خواهند داد و هرگونه تجاوز جدید با عملیاتی گسترده‌تر پاسخ داده می‌شود. ما به تثبیت معادله محاصره در برابر محاصره و تشدید تنش در برابر تشدید تنش و هدف قرار دادن مزدوران عربستان تا زمان توقف تجاوز و پایان محاصره ادامه می‌دهیم.

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