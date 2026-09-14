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تکذیب ادعای جنجالی ترامپ درباره کمک چین به ایران

وزارت امور خارجه چین امروز (دوشنبه) در واکنش به ادعاهایی درباره کمک نهادهای چینی به ایران، این گزارش‌ها را «اتهامات بی‌اساس» خواند و مخالفت جدی پکن با چنین ادعاهایی را اعلام کرد.
کد خبر: ۱۳۹۴۳۱۹
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چین

به گزارش تابناک؛ وزارت خارجه چین ادعای دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا را درباره دستیبابی ایران به تصاویر ماهواره ای از پایگاهی در اردن از طریق منابع چینی رد کرد و آن اتهاماتی کاملا بی‌پایه و اساس خواند.

بر اساس گزارش شبکه خبری العربیه، ترامپ روز یکشنبه گزارش مربوط به دستیابی ایران به تصاویر ماهواره‌ای از پایگاهی در اردن از طریق منابع چینی پیش از حمله‌ای که در ماه ژوئیه منجر به کشته شدن سه سرباز آمریکایی شد را کم‌اهمیت جلوه داد.

ترامپ در پاسخ به این پرسش که آیا در دیدار پیش‌رو با شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین به این موضوع خواهد پرداخت یا خیر، پاسخ مستقیمی نداد بلکه در عوض به مقایسه فعالیت‌های جاسوسی و نظارتی متقابل چین و ایالات متحده پرداخت.

رئیس‌جمهور آمریکا به خبرنگاران گفت: «چینی‌ها اساسا همان کاری را انجام می‌دهند که ما انجام می‌دهیم. وقتی می‌گویند چین از ما جاسوسی می‌کند، من می‌گویم حق با شماست، و ما هم از آن‌ها جاسوسی می‌کنیم.»

انتظار می‌رود روسای جمهور چین و آمریکا در تاریخ ۲۴ سپتامبر در ایالات متحده با یکدیگر دیدار کنند، هرچند پکن هنوز برگزاری این دیدار را به‌طور رسمی تایید نکرده است.

ترامپ روز یکشنبه بار دیگر تاکید کرد که رابطه خوبی با همتای چینی خود دارد.

منبع: ایسنا

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دونالد ترامپ تصاویر ماهواره‌ای کمک چین به ایران
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