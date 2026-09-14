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پاسخ بی‌پرده بیرانوند درباره سربازی اش

علیرضا بیرانوند به شایعات پیرامون خدمت سربازی اش پایان داد.
کد خبر: ۱۳۹۴۳۱۷
| |
4442 بازدید
|
۱۴
سربازی بیرانوند

به گزارش تابناک؛ علیرضا بیرانوند با ادبیات خاص خودش به شایعات سربازی‌اش پایان داد. گلر جنجالی تیم ملی که همیشه با حواشی عجین است، صراحتاً اعلام کرد نه تنها از لباس سربازی هراسی ندارد، بلکه برای این چالش هم آماده است. حالا باید دید این واکنش جسورانه، آتشِ شایعات پیرامون او را خاموش می‌کند یا باید منتظر حواشی جدیدی باشیم.

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سربازی بیرانوند خدمت سربازی علیرضا بیرانوند
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۸
انتشار یافته: ۱۴
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۳
5
42
پاسخ
تو حرف همه سرباز وطن هستند
درثانی سراز دستمزد و پاداش میلیاردی ندارد پس منت نذار
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۳
5
30
پاسخ
دکتر بیرو
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۳
48
8
پاسخ
آفرین به غیرتت. این الگویی میشه برای همه جوانها که برای وطنشان جان هم بدهند. علیرضا دوسست داریم و منتظرت خواهیم ماند هر چند که به عنوان فوتبالیست فعالیت خواهی کرد.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۳
تا جایی که زورش رسید برای فرار از سربازی تلاش کرد..بیخود منت نگذار
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۳
2
28
پاسخ
کاری به مورد بیرانوند ندارم اما این روزها بعضی ها از خدمت غایب میشوند. افرادی که در این روزها غیبت میکنند، نباید هیچ حقی به خصوص از لحاظ منافع اقتصادی در این کشور داشته باشند. خون اونها رنگینتر از جوانان باغیرتی که به سربازی میروند، نیست.
ایران
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۳
2
40
پاسخ
میشه یکی بگه با 34 سال سن چطور تا حالا سربازی نرفته نکنه دکترا 11 سال طول میکشه
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۳
حاجی دکترا کجا بود ارشدشم نگرفته دانشگاه ازاد تکذیب کرده؛)
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۳
3
36
پاسخ
باشه سرباز وطن شما اول برو سربازیتو که بچه ۱۸ساله میره بعد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۳
4
32
پاسخ
سرباز وطن تا سن ۳۴سالگی در رفتی الانم گندش در امده مبگی


باید بری تو یکی باید بری
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۳
2
20
پاسخ
سربازی رفتن دیگه این همه ناله نداره .... خیلی وقته از چشم ما افتادی ... یادمون نمیره چطوره با اعصاب طرفداران استقلال و پرسپولیس بازی کردی و این اواخر به اسطوره فوتبال ایران توهین کردی ... برو بسلامت.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۳
2
26
پاسخ
فاقد اهمیت!!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۳
2
26
پاسخ
لطفا منت نگذار تا جایی که تولنستی از زیرش در رفتی..الان هم چاره ای نداری
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