به گزارش تابناک؛ علیرضا بیرانوند با ادبیات خاص خودش به شایعات سربازی‌اش پایان داد. گلر جنجالی تیم ملی که همیشه با حواشی عجین است، صراحتاً اعلام کرد نه تنها از لباس سربازی هراسی ندارد، بلکه برای این چالش هم آماده است. حالا باید دید این واکنش جسورانه، آتشِ شایعات پیرامون او را خاموش می‌کند یا باید منتظر حواشی جدیدی باشیم.