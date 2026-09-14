پاسخ بیپرده بیرانوند به یک ابهام بزرگ!
علیرضا بیرانوند به شایعات پیرامون خدمت سربازی اش پایان داد.
کد خبر: ۱۳۹۴۳۱۷| |
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به گزارش تابناک؛ علیرضا بیرانوند با ادبیات خاص خودش به شایعات سربازیاش پایان داد. گلر جنجالی تیم ملی که همیشه با حواشی عجین است، صراحتاً اعلام کرد نه تنها از لباس سربازی هراسی ندارد، بلکه برای این چالش هم آماده است. حالا باید دید این واکنش جسورانه، آتشِ شایعات پیرامون او را خاموش میکند یا باید منتظر حواشی جدیدی باشیم.
گزارش خطا
بیرانوند: تمام تمرکزم روی مهمترین بازی تاریخ تیم ملی است/ امیدوارم بچهها مقابل مصر بدون اشتباه باشند
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۱۳
تو حرف همه سرباز وطن هستند
درثانی سراز دستمزد و پاداش میلیاردی ندارد پس منت نذار
درثانی سراز دستمزد و پاداش میلیاردی ندارد پس منت نذار
آفرین به غیرتت. این الگویی میشه برای همه جوانها که برای وطنشان جان هم بدهند. علیرضا دوسست داریم و منتظرت خواهیم ماند هر چند که به عنوان فوتبالیست فعالیت خواهی کرد.
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۴:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۳
کاری به مورد بیرانوند ندارم اما این روزها بعضی ها از خدمت غایب میشوند. افرادی که در این روزها غیبت میکنند، نباید هیچ حقی به خصوص از لحاظ منافع اقتصادی در این کشور داشته باشند. خون اونها رنگینتر از جوانان باغیرتی که به سربازی میروند، نیست.
میشه یکی بگه با 34 سال سن چطور تا حالا سربازی نرفته نکنه دکترا 11 سال طول میکشه
سرباز وطن تا سن ۳۴سالگی در رفتی الانم گندش در امده مبگی
باید بری تو یکی باید بری
باید بری تو یکی باید بری
سربازی رفتن دیگه این همه ناله نداره .... خیلی وقته از چشم ما افتادی ... یادمون نمیره چطوره با اعصاب طرفداران استقلال و پرسپولیس بازی کردی و این اواخر به اسطوره فوتبال ایران توهین کردی ... برو بسلامت.
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