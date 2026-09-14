قیمت لحظهای سکه امروز ۲۳ شهریور ۱۴۰۵
نرخ سکه امامی امروز با روند افزایشی، ۲۳۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان معامله شد.
کد خبر: ۱۳۹۴۳۱۶| |
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به گزارش تابناک؛ بر پایه نرخ اعلامی در سایت اتحادیه طلا و جواهر، شاهد افزایش قیمت سکه نسبت به روز گذشته هستیم، به گونهای که.
قیمت سکه امامی امروز
قیمت سکه امامی امروز با افزایش، در نرخ ۲۳۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در معامله بود.
آخرین نرخ نیم سکه
نیم سکه امروز با افزایش، ۱۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان نرخگذاری شد.
آخرین نرخ ربع سکه
ربع سکه امروز با افزایش، ۶۴ میلیون تومان نرخگذاری شد.
آخرین نرخ سکه گرمی
سکه گرمی نیز بدون تغییر نسبت به روز گذشته، ۳۴ میلیون تومان فروخته شد.
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