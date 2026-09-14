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اختصاصی تابناک

صد نماینده مجلس پای «تحقیق و تفحص» از عملکرد «احمد میدری»

طرح تحقیق و تفحص از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حالی با امضای ده ها نماینده مجلس در دستور کار قرار گرفته که عملکرد احمد میدری در حوزه‌هایی نظیر پایداری مالی صندوق‌های بیمه‌ای، مدیریت هلدینگ‌های شستا و سیاست‌های بازار کار، با انتقادات گسترده‌ مواجه بوده است.
کد خبر: ۱۳۹۴۳۱۵
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1095 بازدید
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تحقیق و تفحص میدری وزیر رفاه

به گزارش خبرنگار اقتصادی تابناک؛ در شرایطی که دو استیضاح قبلی احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بیش از ۷۰ امضا داشت، اما به دلیل شرایط خاص کشور، این استیضاح اواخر سال گذشته به تعویق افتاد؛ حالا با افزایش نارضایتی‌های مردم از عملکرد این وزیر در موضوعات مختلفی مانند کالابرگ، انتصابات هلدینگ‌ها و شرکت‌های تابعه صندوق بازنشستگی کشوری و تأمین اجتماعی، بهزیستی، فنی‌حرفه‌ای، دخالت‌های حوزه وزارتی و غیره، نمایندگان مجلس دست به کار شدند و طرح تحقیق و تفحص از عملکرد دو ساله احمد میدری در وزارت کار با تصویب کمیسیون اجتماعی و با امضای صد نماینده مجلس، در دستور کار بهارستان قرار گرفته و به‌زودی از تاریکخانه‌ی عملکرد وی در این وزارتخانه پرده‌برداری می‌شود.

لازم به ذکر است عملکرد ضعیف میدری در این مسئولیت، فساد‌های پی‌درپی در زیرمجموعه‌هایش، ناتوانی وی در اجرای کالابرگ، انتصابات شائبه‌دار، عدم توجه به دستگاه‌های نظارتی همچون دیوان محاسبات و غیره، مدت‌هاست که او را در معرض تغییر قرار داده است؛ اما دولت با لجبازی با مجلس و عدم تغییر وی، عملاً خیل عظیم مردم را گرفتار ناکارآمدی‌های وی کرده است.

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بررسی متن طرح تحقیق و تفحص از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشان می‌دهد که هدف از این تحقیق و تفحص (که بازه زمانی ۳۱ مرداد ۱۴۰۳ تا کنون را در بر می‌گیرد)، بررسی جامع کارایی، پایداری مالی، کیفیت حکمرانی، اثربخشی سیاست‌ها و میزان تحقق مأموریت‌های قانونی وزارتخانه و دستگاه‌های تابعه است.

اهداف اصلی تحقیق و تفحص از وزات رفاه شامل:

۱. ارزیابی پایداری مالی و تعادل منابع و مصارف در صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی.

۲. سنجش کیفیت حکمرانی و ثبات مدیریتی در سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته.

۳. تحلیل عملکرد سرمایه‌گذاری‌ها و مدیریت دارایی‌های بین‌نسلی.

۴. بررسی اثربخشی سیاست‌های اشتغال، مهارت‌آموزی و روابط کار.

۵. ارزیابی عدالت، دقت و کارایی نظام حمایت اجتماعی.

۶. ارتقای شفافیت، پاسخگویی و انضباط مالی.

همچنین محور‌های تخصصی تحقیق به شرح زیر است:

محور اول: حکمرانی، مدیریت و شفافیت

محور دوم: پایداری مالی و تعهدات بیمه‌ای

محور سوم: سازمان تأمین اجتماعی

محور چهارم: شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا)

محور پنجم: صندوق بازنشستگی کشوری و شرکت‌ها و هلدینگ‌های وابسته

محور ششم: صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر

محور هفتم: سیاست‌های اشتغال و بازار کار

محور هشتم: مهارت‌آموزی و توسعه سرمایه انسانی

محور نهم: نظام روابط کار و حقوق کارگران

محور دهم: سازمان بهزیستی و نظام حمایت اجتماعی

 

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تحقیق و تفحص از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با رویکردی جامع و داده‌محور، معطوف به ارزیابی سه‌سطح به‌هم‌پیوسته حکمرانی این وزارتخانه است: پایداری مالی صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی، کارایی و شفافیت مدیریت دارایی‌ها و شرکت‌های وابسته، و اثربخشی سیاست‌های اشتغال و حمایت اجتماعی.

در این چارچوب، تمرکز اصلی بر سنجش تعادل منابع و مصارف، برآورد تعهدات بلندمدت، کیفیت حکمرانی و ثبات مدیریتی، بازده سرمایه‌گذاری دارایی‌های بین‌نسلی، دقت و عدالت در نظام دهک‌بندی و حمایت‌های اجتماعی، کارایی سیاست‌های بازار کار و میزان انطباق آموزش‌های مهارتی با نیاز واقعی اقتصاد خواهد بود.

هدف نهایی این تحقیق و تفحص، ارائه تصویری مستند و قابل اتکا از وضعیت عملکرد وزارتخانه، شناسایی نقاط ضعف ساختاری، احصای گلوگاه‌های مدیریتی و پیشنهاد اصلاحات اجرایی برای تضمین پایداری منابع، ارتقای شفافیت، افزایش کارایی اقتصادی و صیانت از حقوق بیمه‌شدگان، کارگران، بازنشستگان و اقشار آسیب‌پذیر است.

 

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برچسب ها
تحقیق و تفحص مجلس وزارت رفاه احمد میدری شستا صندوق بازنشستگی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱۰
کامبیز زاهدپور
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۳
3
7
پاسخ
ضعیف ترین و پرمدعاترین و ناکارآمدترین وزیر رفاه در تاریخ ایران همین میدری ست
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۳
میثم سعیدی هم ضعیف و پرحاشیه است
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۳
نگو اصلاحات چی ها ناناحت میشن
همه اش تقصیر پایداری و تندرو و سوپرانقلابی هاست
نمیذارن کار کنند و گرنه اصلاحات فدایی مردم هست و ببین چه خدماتی کرده و خودشون رو چقدر اذیت کردن و به زحمت انداختن و زندگی ساده و بخور نمیر دارند و هیچ رانت و ... هم نداشتن
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۳
البته بیشتر وزیران همین وضعیت رو دارن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۳
0
3
پاسخ
فقط بازی فقط حذب بازی بخدا بترسید از این خشم مردم
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۳
رای دادی آقای خشمناک؟
بازنشسته
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۳
2
4
پاسخ
خدا کنه طرح تحقیق و تفحص بطور قاطغ انجام بشه و اینکه طبق قانون با میدری هم برخورد بشه.
10 محور اصلی بیان شده ولی به وضعیت معیشت، درمان و حقوق بازنشسته ها اشاره نشده.
تو رو خدا محور 11 رو به این موضوع اضافه کنید.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۳
0
1
پاسخ
این وزیر هم مانند وزرای قبلی تعاون هیچ اشرافی به ادارات تعاون تابعه خوددرسطخ کشورندارد نمونه اش تخلفاتی که در تعاونی های مسکن مهر اصفهان زیرنظر اداره تعاون استان در15سال گذشته صورت گرفته من بارها انعکاس داده ام ولی تاکنون ه‍یچکس پاسخگو نبوده است
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۳
1
2
پاسخ
یادمون باشه این مجلس چندین ماه هست که مجازی و در عمل بدون خاصیت
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۳
0
3
پاسخ
امیدوارم در حد تیتر نباشه
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