صد نماینده مجلس پای «تحقیق و تفحص» از عملکرد «احمد میدری»

طرح تحقیق و تفحص از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حالی با امضای ده ها نماینده مجلس در دستور کار قرار گرفته که عملکرد احمد میدری در حوزه‌هایی نظیر پایداری مالی صندوق‌های بیمه‌ای، مدیریت هلدینگ‌های شستا و سیاست‌های بازار کار، با انتقادات گسترده‌ مواجه بوده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی تابناک؛ در شرایطی که دو استیضاح قبلی احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بیش از ۷۰ امضا داشت، اما به دلیل شرایط خاص کشور، این استیضاح اواخر سال گذشته به تعویق افتاد؛ حالا با افزایش نارضایتی‌های مردم از عملکرد این وزیر در موضوعات مختلفی مانند کالابرگ، انتصابات هلدینگ‌ها و شرکت‌های تابعه صندوق بازنشستگی کشوری و تأمین اجتماعی، بهزیستی، فنی‌حرفه‌ای، دخالت‌های حوزه وزارتی و غیره، نمایندگان مجلس دست به کار شدند و طرح تحقیق و تفحص از عملکرد دو ساله احمد میدری در وزارت کار با تصویب کمیسیون اجتماعی و با امضای صد نماینده مجلس، در دستور کار بهارستان قرار گرفته و به‌زودی از تاریکخانه‌ی عملکرد وی در این وزارتخانه پرده‌برداری می‌شود.

لازم به ذکر است عملکرد ضعیف میدری در این مسئولیت، فساد‌های پی‌درپی در زیرمجموعه‌هایش، ناتوانی وی در اجرای کالابرگ، انتصابات شائبه‌دار، عدم توجه به دستگاه‌های نظارتی همچون دیوان محاسبات و غیره، مدت‌هاست که او را در معرض تغییر قرار داده است؛ اما دولت با لجبازی با مجلس و عدم تغییر وی، عملاً خیل عظیم مردم را گرفتار ناکارآمدی‌های وی کرده است.

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بررسی متن طرح تحقیق و تفحص از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشان می‌دهد که هدف از این تحقیق و تفحص (که بازه زمانی ۳۱ مرداد ۱۴۰۳ تا کنون را در بر می‌گیرد)، بررسی جامع کارایی، پایداری مالی، کیفیت حکمرانی، اثربخشی سیاست‌ها و میزان تحقق مأموریت‌های قانونی وزارتخانه و دستگاه‌های تابعه است.

اهداف اصلی تحقیق و تفحص از وزات رفاه شامل:

۱. ارزیابی پایداری مالی و تعادل منابع و مصارف در صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی.

۲. سنجش کیفیت حکمرانی و ثبات مدیریتی در سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته.

۳. تحلیل عملکرد سرمایه‌گذاری‌ها و مدیریت دارایی‌های بین‌نسلی.

۴. بررسی اثربخشی سیاست‌های اشتغال، مهارت‌آموزی و روابط کار.

۵. ارزیابی عدالت، دقت و کارایی نظام حمایت اجتماعی.

۶. ارتقای شفافیت، پاسخگویی و انضباط مالی.

همچنین محور‌های تخصصی تحقیق به شرح زیر است:

محور اول: حکمرانی، مدیریت و شفافیت

محور دوم: پایداری مالی و تعهدات بیمه‌ای

محور سوم: سازمان تأمین اجتماعی

محور چهارم: شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا)

محور پنجم: صندوق بازنشستگی کشوری و شرکت‌ها و هلدینگ‌های وابسته

محور ششم: صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر

محور هفتم: سیاست‌های اشتغال و بازار کار

محور هشتم: مهارت‌آموزی و توسعه سرمایه انسانی

محور نهم: نظام روابط کار و حقوق کارگران

محور دهم: سازمان بهزیستی و نظام حمایت اجتماعی

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تحقیق و تفحص از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با رویکردی جامع و داده‌محور، معطوف به ارزیابی سه‌سطح به‌هم‌پیوسته حکمرانی این وزارتخانه است: پایداری مالی صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی، کارایی و شفافیت مدیریت دارایی‌ها و شرکت‌های وابسته، و اثربخشی سیاست‌های اشتغال و حمایت اجتماعی.

در این چارچوب، تمرکز اصلی بر سنجش تعادل منابع و مصارف، برآورد تعهدات بلندمدت، کیفیت حکمرانی و ثبات مدیریتی، بازده سرمایه‌گذاری دارایی‌های بین‌نسلی، دقت و عدالت در نظام دهک‌بندی و حمایت‌های اجتماعی، کارایی سیاست‌های بازار کار و میزان انطباق آموزش‌های مهارتی با نیاز واقعی اقتصاد خواهد بود.

هدف نهایی این تحقیق و تفحص، ارائه تصویری مستند و قابل اتکا از وضعیت عملکرد وزارتخانه، شناسایی نقاط ضعف ساختاری، احصای گلوگاه‌های مدیریتی و پیشنهاد اصلاحات اجرایی برای تضمین پایداری منابع، ارتقای شفافیت، افزایش کارایی اقتصادی و صیانت از حقوق بیمه‌شدگان، کارگران، بازنشستگان و اقشار آسیب‌پذیر است.