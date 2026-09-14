قیمت دلار، یورو و پوند امروز ۲۳ شهریور
به گزارش تابناک؛ قیمت دلارو یورو در مقایسه با روز گذشته، امروز افزایشی بود.
قیمت دلار امروز
قیمت دلار حوالهای امروز با افزایش از ۱۶۳۹۰۳ (یکصد و شصت و سه هزار و نهصد و سه) تومان به ۱۶۴۳۹۵ (یکصد و شصت و چهار هزار وسیصد و نود و پنج) تومان رسید.
قیمت دلار امروز با افزایش نسبت به روز گذشته، به نرخ ۲۳۲,۴۲۰ (دویست و سی و دو هزار و چهارصد و بیست) تومان رسید.
قیمت یورو امروز
یورو حوالهای امروز با افزایش از ۱۹۰۱۰۷ (یکصد و نود هزار و یکصد و هفت) تومان به ۱۹۰۷۱۳ (یکصد و نود هزار و هفتصد و سیزده) تومان رسید.
همچنین قیمت یورو آزاد با افزایش، ۲۶۷,۳۸۰ (دویست و شصت و هفت هزار و سیصد و هشتاد) تومان در معامله بود.
آخرین نرخ درهم امارات
درهم حواله با افزایش، از ۴۴۶۲۹ (چهل و چهار هزار و ششصد و بیست و نه) به ۴۴۷۶۳ (چهل و چهار هزار و هفتصد و شصت و سه) تومان رسید.
همچنین قیمت درهم امارات در بازار آزاد، با افزایش نسبت به روز گذشته به، ۶۳,۲۰۰ (شصت و سه هزار و دویست) تومان رسید.
آخرین نرخ پوند
پوند امروز با افزایش به ۳۱۲,۲۲۰ (سیصد و دوازده هزار و دویست و بیست) تومان رسید.
آخرین نرخ لیر ترکیه
در بازار امروز لیر ترکیه با افزایش نسبت به روز گذشته، ۴,۷۶۰ (چهار هزار و هشتصد) تومان نرخ گذاری شد.
قیمت دلار کانادا امروز
دلار کانادا امروز با افزایش به ۱۶۶,۷۶۰ (یکصد و شصت و شش هزار و هفتصد و شصت) تومان رسید.
قیمت دلار استرالیا امروز
دلار استرالیا امروز با افزایش به ۱۶۵,۳۲۰ (یکصد و شصت و پنج هزار و سیصد و بیست) تومان رسید.
قیمت دینار عراق امروز
هر دینار عراق امروز با کاهش نسبت به روز گذشته، ۱۷۴.۶ تومان نرخگذاری شد.