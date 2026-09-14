برخ دلار امروز با افزایش نسبت به روز گذشته، به ۲۳۲,۴۲۰ (دویست و سی و دو هزار و چهارصد و بیست) تومان رسید.

قیمت دلار، یورو و پوند امروز ۲۳ شهریور

به گزارش تابناک؛ قیمت دلارو یورو در مقایسه با روز گذشته، امروز افزایشی بود.

قیمت دلار امروز

قیمت دلار حواله‌ای امروز با افزایش از ۱۶۳۹۰۳ (یکصد و‌ شصت و سه هزار و‌ نهصد و سه)‌ تومان به ۱۶۴۳۹۵ (یکصد و‌ شصت و چهار هزار و‌سیصد و نود و پنج)‌ تومان رسید.

قیمت دلار امروز با افزایش نسبت به روز گذشته، به نرخ ۲۳۲,۴۲۰ (دویست و سی و دو هزار و چهارصد و بیست) تومان رسید.

قیمت یورو امروز

یورو حواله‌ای امروز با افزایش از ۱۹۰۱۰۷ (یکصد و نود هزار و یکصد و هفت)‌ تومان به ۱۹۰۷۱۳ (یکصد و نود هزار و هفتصد و سیزده)‌ تومان رسید.

همچنین قیمت یورو آزاد با افزایش، ۲۶۷,۳۸۰ (دویست و شصت و هفت هزار و سیصد و هشتاد) تومان در معامله بود.

آخرین نرخ درهم امارات

درهم حواله با افزایش، از ۴۴۶۲۹ (چهل و چهار هزار و ششصد و بیست و نه) به ۴۴۷۶۳ (چهل و چهار هزار و هفتصد و شصت و سه) تومان رسید.

همچنین قیمت درهم امارات در بازار آزاد، با افزایش نسبت به روز گذشته به، ۶۳,۲۰۰ (شصت و سه هزار و دویست) تومان رسید.

آخرین نرخ پوند

پوند امروز با افزایش به ۳۱۲,۲۲۰ (سیصد و دوازده هزار و دویست و بیست) تومان رسید.

آخرین نرخ لیر ترکیه

در بازار امروز لیر ترکیه با افزایش نسبت به روز گذشته، ۴,۷۶۰ (چهار هزار و هشتصد) تومان نرخ گذاری شد.

قیمت دلار کانادا امروز

دلار کانادا امروز با افزایش به ۱۶۶,۷۶۰ (یکصد و شصت و شش هزار و هفتصد و شصت) تومان رسید.

قیمت دلار استرالیا امروز

دلار استرالیا امروز با افزایش به ۱۶۵,۳۲۰ (یکصد و شصت و پنج هزار و سیصد و بیست) تومان رسید.

قیمت دینار عراق امروز

هر دینار عراق امروز با کاهش نسبت به روز گذشته، ۱۷۴.۶ تومان نرخ‌گذاری شد.

