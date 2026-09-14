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سرمربی تیم ملی شمشیربازی فلوره معرفی شد

سرمربی تیم ملی شمشیربازی در اسلحه فلوره با حکم علیرضا پورسلمان، رئیس فدراسیون شمشیربازی، منصوب شد.
کد خبر: ۱۳۹۴۳۰۹
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شروین طلوعی

به گزارش تابناک، در حکم رئیس فدراسیون شمشیربازی خطاب به شروین طلوعی آمده است:

«با عنایت به تخصص، تعهد و تجارب ارزشمند جنابعالی، به موجب این ابلاغ تا المپیک ۲۰۲۸ لس‌آنجلس به عنوان "سرمربی تیم ملی اسلحه فلوره" منصوب می‌شوید.

امید است با تلاش مستمر جنابعالی و با بهره‌گیری از پتانسیل، دانش و تجربه خویش در خصوص آماده‌سازی تیم‌های ملی شمشیربازی اسلحه فلوره اهتمام ویژه داشته تا شاهد افتخارآفرینی ورزشکاران رشته شمشیربازی در رویداد‌های ملی و بین‌المللی برای ایران اسلامی باشیم.

توفیق روزافزون جنابعالی را در انجام وظایف محوله، در سایه الطاف الهی، آرزومندم.»

شروین طلوعی از چهره‌های شناخته‌شده شمشیربازی ایران است که در دوران قهرمانی خود موفق به کسب مدال برنز رقابت‌های قهرمانی آسیا شده است.

طلوعی در دوره جدید مسئولیت خود، هدایت تیم ملی فلوره را تا بازی‌های المپیک ۲۰۲۸ لس‌آنجلس بر عهده خواهد داشت.

منبع: روابط عمومی فدراسیون شمشیربازی

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شروین طلوعی سرمربی تیم ملی شمشیربازی تیم ملی اسلحه فلوره فدراسیون شمشیربازی
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