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اعلام برنامه هفته‌های هشتم تا دوازدهم لیگ برتر فوتبال

برنامه مسابقات هفته‌های هشتم تا دوازدهم لیگ برتر فوتبال و همچنین دیدارهای معوقه هفته هفتم از سوی سازمان لیگ اعلام شد.
کد خبر: ۱۳۹۴۳۰۵
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294 بازدید

اعلام برنامه هفته‌های هشتم تا دوازدهم لیگ برتر فوتبال

به گزارش تابناک، برنامه مسابقات لیگ برتر فوتبال در هفته‌های هشتم تا دوازدهم و همچنین دیدارهای معوقه هفته هفتم اعلام شد که بر اساس آن، دیدارهای هفته هشتم از پنجشنبه ۱۶ مهر آغاز می‌شود و تا شنبه ۱۸ مهر ادامه خواهد داشت.

هفته هشتم؛ گرامیداشت هفته نیروی انتظامی

پنجشنبه، ۱۶ مهر

  • آلومینیوم اراک - ملوان بندرانزلی، ساعت ۱۶ - ورزشگاه امام خمینی(ره) اراک
  • نساجی مازندران - ذوب‌آهن اصفهان، ساعت ۱۶ - ورزشگاه وطنی قائمشهر
  • تراکتور تبریز - استقلال، ساعت ۱۷ - ورزشگاه یادگار امام(ره) تبریز
  • فولاد مبارکه سپاهان - فجر سپاسی شیراز، ساعت ۱۸:۱۵ - ورزشگاه نقش جهان اصفهان
  • فولاد خوزستان - مس شهر بابک، ساعت ۱۹ - ورزشگاه شهدای فولاد اهواز

جمعه، ۱۷ مهر

  • گل‌گهر سیرجان - استقلال خوزستان، ساعت ۱۶:۴۵ - ورزشگاه شهید سلیمانی سیرجان
  • چادرملو اردکان - خیبر خرم‌آباد، ساعت ۱۶:۴۵ - ورزشگاه شهید نصیری یزد
  • پرسپولیس - صنعت نفت آبادان، ساعت ۱۷ - ورزشگاه شهدای شهر قدس

شنبه، ۱۸ مهر

  • پیکان تهران - شمس‌آذر قزوین، ساعت ۱۷ - ورزشگاه پاس تهران

دیدارهای معوقه هفته هفتم لیگ برتر

سه‌شنبه، ۲۱ مهر

  • ذوب‌آهن اصفهان - فولاد مبارکه سپاهان، ساعت ۱۶ - ورزشگاه فولادشهر اصفهان
  • ملوان بندرانزلی - فولاد خوزستان، ساعت ۱۷ - ورزشگاه سیروس قایقران انزلی
  • فجر سپاسی شیراز - آلومینیوم اراک، ساعت ۱۷ - ورزشگاه پارس شیراز

چهارشنبه، ۲۲ مهر

  • خیبر خرم‌آباد - پرسپولیس، ساعت ۱۷ - ورزشگاه تختی خرم‌آباد

هفته نهم؛ هفته تربیت بدنی و ورزش

شنبه، ۲۵ مهر

  • ملوان بندرانزلی - تراکتور تبریز، ساعت ۱۷ - ورزشگاه سیروس قایقران انزلی
  • صنعت نفت آبادان - آلومینیوم اراک، ساعت ۱۹ - ورزشگاه تختی آبادان

یکشنبه، ۲۶ مهر

  • ذوب‌آهن اصفهان - چادرملو اردکان، ساعت ۱۵:۳۰ - ورزشگاه فولادشهر اصفهان
  • استقلال - گل‌گهر سیرجان، ساعت ۱۶:۴۵ - ورزشگاه شهدای شهر قدس
  • خیبر خرم‌آباد - استقلال خوزستان، ساعت ۱۷ - ورزشگاه تختی خرم‌آباد
  • شمس‌آذر قزوین - فولاد مبارکه سپاهان، ساعت ۱۷:۳۰ - ورزشگاه سردار آزادگان قزوین
  • فولاد خوزستان - نساجی مازندران، ساعت ۱۹:۱۵ - ورزشگاه شهدای فولاد اهواز

دوشنبه، ۲۷ مهر

  • مس شهر بابک - پرسپولیس، ساعت ۱۶:۴۵ - ورزشگاه شهید سلیمانی شهر بابک
  • فجر سپاسی شیراز - پیکان تهران، ساعت ۱۶:۴۵ - ورزشگاه پارس شیراز

هفته دهم؛ گرامیداشت دهه فاطمیه و شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)

چهارشنبه، ۲۹ مهر

  • تراکتور تبریز - صنعت نفت آبادان، ساعت ۱۷ - ورزشگاه یادگار امام(ره) تبریز

پنجشنبه، ۳۰ مهر

  • چادرملو اردکان - استقلال، ساعت ۱۶:۴۵ - ورزشگاه شهید نصیری یزد

جمعه، اول آبان

  • گل‌گهر سیرجان - خیبر خرم‌آباد، ساعت ۱۶ - ورزشگاه شهید سلیمانی سیرجان
  • آلومینیوم اراک - ذوب‌آهن اصفهان، ساعت ۱۶ - ورزشگاه امام خمینی(ره) اراک

یکشنبه، ۳ آبان

  • پیکان تهران - ملوان بندرانزلی، ساعت ۱۶ - ورزشگاه پاس تهران
  • نساجی مازندران - فجر سپاسی شیراز، ساعت ۱۶:۴۵ - ورزشگاه وطنی قائمشهر
  • فولاد مبارکه سپاهان - مس شهر بابک، ساعت ۱۶:۴۵ - ورزشگاه نقش جهان اصفهان
  • پرسپولیس - فولاد خوزستان، ساعت ۱۶:۴۵ - ورزشگاه شهدای شهر قدس
  • استقلال خوزستان - شمس‌آذر قزوین، ساعت ۱۷ - ورزشگاه متعاقباً اعلام می‌شود

هفته یازدهم؛ روز نوجوان و بسیج دانش‌آموزی

پنجشنبه، ۷ آبان

  • فجر سپاسی شیراز - تراکتور تبریز، ساعت ۱۶:۴۵ - ورزشگاه پارس شیراز

جمعه، ۸ آبان

  • ذوب‌آهن اصفهان - استقلال خوزستان، ساعت ۱۵:۳۰ - ورزشگاه فولادشهر اصفهان
  • نساجی مازندران - پرسپولیس، ساعت ۱۵:۳۰ - ورزشگاه وطنی قائمشهر
  • ملوان بندرانزلی - چادرملو اردکان، ساعت ۱۶:۴۵ - ورزشگاه سیروس قایقران انزلی
  • خیبر خرم‌آباد - فولاد مبارکه سپاهان، ساعت ۱۷:۳۰ - ورزشگاه تختی خرم‌آباد
  • استقلال - شمس‌آذر قزوین، ساعت ۱۷:۴۵ - ورزشگاه شهدای شهر قدس
  • فولاد خوزستان - آلومینیوم اراک، ساعت ۱۸ - ورزشگاه شهدای فولاد اهواز

شنبه، ۹ آبان

  • مس شهر بابک - پیکان تهران، ساعت ۱۶:۳۰ - ورزشگاه شهید سلیمانی شهر بابک
  • صنعت نفت آبادان - گل‌گهر سیرجان، ساعت ۱۸:۳۰ - ورزشگاه تختی آبادان

هفته دوازدهم؛ روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و گرامیداشت شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)

پنجشنبه، ۱۴ آبان

  • شمس‌آذر قزوین - صنعت نفت آبادان، ساعت ۱۶:۳۰ - ورزشگاه سردار آزادگان قزوین

جمعه، ۱۵ آبان

  • فولاد مبارکه سپاهان - ملوان بندرانزلی، ساعت ۱۵:۳۰ - ورزشگاه نقش جهان اصفهان
  • آلومینیوم اراک - مس شهر بابک، ساعت ۱۵:۳۰ - ورزشگاه امام خمینی(ره) اراک
  • پرسپولیس - فجر سپاسی شیراز، ساعت ۱۶:۳۰ - ورزشگاه شهدای شهر قدس
  • چادرملو اردکان - فولاد خوزستان، ساعت ۱۷:۳۰ - ورزشگاه شهید نصیری یزد

شنبه، ۱۶ آبان

  • پیکان تهران - نساجی مازندران، ساعت ۱۵:۳۰ - ورزشگاه پاس تهران
  • تراکتور تبریز - خیبر خرم‌آباد، ساعت ۱۵:۳۰ - ورزشگاه یادگار امام(ره) تبریز
  • استقلال خوزستان - استقلال، ساعت ۱۷:۳۰ - ورزشگاه متعاقباً اعلام می‌شود

یکشنبه، ۱۷ آبان

  • گل‌گهر سیرجان - ذوب‌آهن اصفهان، ساعت ۱۶:۱۵ - ورزشگاه شهید سلیمانی سیرجان

منبع: روابط عمومی سازمان لیگ

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