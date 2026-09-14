اعلام برنامه هفتههای هشتم تا دوازدهم لیگ برتر فوتبال
برنامه مسابقات هفتههای هشتم تا دوازدهم لیگ برتر فوتبال و همچنین دیدارهای معوقه هفته هفتم از سوی سازمان لیگ اعلام شد.
کد خبر: ۱۳۹۴۳۰۵| |
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به گزارش تابناک، برنامه مسابقات لیگ برتر فوتبال در هفتههای هشتم تا دوازدهم و همچنین دیدارهای معوقه هفته هفتم اعلام شد که بر اساس آن، دیدارهای هفته هشتم از پنجشنبه ۱۶ مهر آغاز میشود و تا شنبه ۱۸ مهر ادامه خواهد داشت.
هفته هشتم؛ گرامیداشت هفته نیروی انتظامی
پنجشنبه، ۱۶ مهر
- آلومینیوم اراک - ملوان بندرانزلی، ساعت ۱۶ - ورزشگاه امام خمینی(ره) اراک
- نساجی مازندران - ذوبآهن اصفهان، ساعت ۱۶ - ورزشگاه وطنی قائمشهر
- تراکتور تبریز - استقلال، ساعت ۱۷ - ورزشگاه یادگار امام(ره) تبریز
- فولاد مبارکه سپاهان - فجر سپاسی شیراز، ساعت ۱۸:۱۵ - ورزشگاه نقش جهان اصفهان
- فولاد خوزستان - مس شهر بابک، ساعت ۱۹ - ورزشگاه شهدای فولاد اهواز
جمعه، ۱۷ مهر
- گلگهر سیرجان - استقلال خوزستان، ساعت ۱۶:۴۵ - ورزشگاه شهید سلیمانی سیرجان
- چادرملو اردکان - خیبر خرمآباد، ساعت ۱۶:۴۵ - ورزشگاه شهید نصیری یزد
- پرسپولیس - صنعت نفت آبادان، ساعت ۱۷ - ورزشگاه شهدای شهر قدس
شنبه، ۱۸ مهر
- پیکان تهران - شمسآذر قزوین، ساعت ۱۷ - ورزشگاه پاس تهران
دیدارهای معوقه هفته هفتم لیگ برتر
سهشنبه، ۲۱ مهر
- ذوبآهن اصفهان - فولاد مبارکه سپاهان، ساعت ۱۶ - ورزشگاه فولادشهر اصفهان
- ملوان بندرانزلی - فولاد خوزستان، ساعت ۱۷ - ورزشگاه سیروس قایقران انزلی
- فجر سپاسی شیراز - آلومینیوم اراک، ساعت ۱۷ - ورزشگاه پارس شیراز
چهارشنبه، ۲۲ مهر
- خیبر خرمآباد - پرسپولیس، ساعت ۱۷ - ورزشگاه تختی خرمآباد
هفته نهم؛ هفته تربیت بدنی و ورزش
شنبه، ۲۵ مهر
- ملوان بندرانزلی - تراکتور تبریز، ساعت ۱۷ - ورزشگاه سیروس قایقران انزلی
- صنعت نفت آبادان - آلومینیوم اراک، ساعت ۱۹ - ورزشگاه تختی آبادان
یکشنبه، ۲۶ مهر
- ذوبآهن اصفهان - چادرملو اردکان، ساعت ۱۵:۳۰ - ورزشگاه فولادشهر اصفهان
- استقلال - گلگهر سیرجان، ساعت ۱۶:۴۵ - ورزشگاه شهدای شهر قدس
- خیبر خرمآباد - استقلال خوزستان، ساعت ۱۷ - ورزشگاه تختی خرمآباد
- شمسآذر قزوین - فولاد مبارکه سپاهان، ساعت ۱۷:۳۰ - ورزشگاه سردار آزادگان قزوین
- فولاد خوزستان - نساجی مازندران، ساعت ۱۹:۱۵ - ورزشگاه شهدای فولاد اهواز
دوشنبه، ۲۷ مهر
- مس شهر بابک - پرسپولیس، ساعت ۱۶:۴۵ - ورزشگاه شهید سلیمانی شهر بابک
- فجر سپاسی شیراز - پیکان تهران، ساعت ۱۶:۴۵ - ورزشگاه پارس شیراز
هفته دهم؛ گرامیداشت دهه فاطمیه و شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
چهارشنبه، ۲۹ مهر
- تراکتور تبریز - صنعت نفت آبادان، ساعت ۱۷ - ورزشگاه یادگار امام(ره) تبریز
پنجشنبه، ۳۰ مهر
- چادرملو اردکان - استقلال، ساعت ۱۶:۴۵ - ورزشگاه شهید نصیری یزد
جمعه، اول آبان
- گلگهر سیرجان - خیبر خرمآباد، ساعت ۱۶ - ورزشگاه شهید سلیمانی سیرجان
- آلومینیوم اراک - ذوبآهن اصفهان، ساعت ۱۶ - ورزشگاه امام خمینی(ره) اراک
یکشنبه، ۳ آبان
- پیکان تهران - ملوان بندرانزلی، ساعت ۱۶ - ورزشگاه پاس تهران
- نساجی مازندران - فجر سپاسی شیراز، ساعت ۱۶:۴۵ - ورزشگاه وطنی قائمشهر
- فولاد مبارکه سپاهان - مس شهر بابک، ساعت ۱۶:۴۵ - ورزشگاه نقش جهان اصفهان
- پرسپولیس - فولاد خوزستان، ساعت ۱۶:۴۵ - ورزشگاه شهدای شهر قدس
- استقلال خوزستان - شمسآذر قزوین، ساعت ۱۷ - ورزشگاه متعاقباً اعلام میشود
هفته یازدهم؛ روز نوجوان و بسیج دانشآموزی
پنجشنبه، ۷ آبان
- فجر سپاسی شیراز - تراکتور تبریز، ساعت ۱۶:۴۵ - ورزشگاه پارس شیراز
جمعه، ۸ آبان
- ذوبآهن اصفهان - استقلال خوزستان، ساعت ۱۵:۳۰ - ورزشگاه فولادشهر اصفهان
- نساجی مازندران - پرسپولیس، ساعت ۱۵:۳۰ - ورزشگاه وطنی قائمشهر
- ملوان بندرانزلی - چادرملو اردکان، ساعت ۱۶:۴۵ - ورزشگاه سیروس قایقران انزلی
- خیبر خرمآباد - فولاد مبارکه سپاهان، ساعت ۱۷:۳۰ - ورزشگاه تختی خرمآباد
- استقلال - شمسآذر قزوین، ساعت ۱۷:۴۵ - ورزشگاه شهدای شهر قدس
- فولاد خوزستان - آلومینیوم اراک، ساعت ۱۸ - ورزشگاه شهدای فولاد اهواز
شنبه، ۹ آبان
- مس شهر بابک - پیکان تهران، ساعت ۱۶:۳۰ - ورزشگاه شهید سلیمانی شهر بابک
- صنعت نفت آبادان - گلگهر سیرجان، ساعت ۱۸:۳۰ - ورزشگاه تختی آبادان
هفته دوازدهم؛ روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و گرامیداشت شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
پنجشنبه، ۱۴ آبان
- شمسآذر قزوین - صنعت نفت آبادان، ساعت ۱۶:۳۰ - ورزشگاه سردار آزادگان قزوین
جمعه، ۱۵ آبان
- فولاد مبارکه سپاهان - ملوان بندرانزلی، ساعت ۱۵:۳۰ - ورزشگاه نقش جهان اصفهان
- آلومینیوم اراک - مس شهر بابک، ساعت ۱۵:۳۰ - ورزشگاه امام خمینی(ره) اراک
- پرسپولیس - فجر سپاسی شیراز، ساعت ۱۶:۳۰ - ورزشگاه شهدای شهر قدس
- چادرملو اردکان - فولاد خوزستان، ساعت ۱۷:۳۰ - ورزشگاه شهید نصیری یزد
شنبه، ۱۶ آبان
- پیکان تهران - نساجی مازندران، ساعت ۱۵:۳۰ - ورزشگاه پاس تهران
- تراکتور تبریز - خیبر خرمآباد، ساعت ۱۵:۳۰ - ورزشگاه یادگار امام(ره) تبریز
- استقلال خوزستان - استقلال، ساعت ۱۷:۳۰ - ورزشگاه متعاقباً اعلام میشود
یکشنبه، ۱۷ آبان
- گلگهر سیرجان - ذوبآهن اصفهان، ساعت ۱۶:۱۵ - ورزشگاه شهید سلیمانی سیرجان
منبع: روابط عمومی سازمان لیگ
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