به گزارش تابناک، برنامه مسابقات لیگ برتر فوتبال در هفته‌های هشتم تا دوازدهم و همچنین دیدارهای معوقه هفته هفتم اعلام شد که بر اساس آن، دیدارهای هفته هشتم از پنجشنبه ۱۶ مهر آغاز می‌شود و تا شنبه ۱۸ مهر ادامه خواهد داشت.

هفته هشتم؛ گرامیداشت هفته نیروی انتظامی

پنجشنبه، ۱۶ مهر

آلومینیوم اراک - ملوان بندرانزلی، ساعت ۱۶ - ورزشگاه امام خمینی(ره) اراک

نساجی مازندران - ذوب‌آهن اصفهان، ساعت ۱۶ - ورزشگاه وطنی قائمشهر

تراکتور تبریز - استقلال، ساعت ۱۷ - ورزشگاه یادگار امام(ره) تبریز

فولاد مبارکه سپاهان - فجر سپاسی شیراز، ساعت ۱۸:۱۵ - ورزشگاه نقش جهان اصفهان

فولاد خوزستان - مس شهر بابک، ساعت ۱۹ - ورزشگاه شهدای فولاد اهواز

جمعه، ۱۷ مهر

گل‌گهر سیرجان - استقلال خوزستان، ساعت ۱۶:۴۵ - ورزشگاه شهید سلیمانی سیرجان

چادرملو اردکان - خیبر خرم‌آباد، ساعت ۱۶:۴۵ - ورزشگاه شهید نصیری یزد

پرسپولیس - صنعت نفت آبادان، ساعت ۱۷ - ورزشگاه شهدای شهر قدس

شنبه، ۱۸ مهر

پیکان تهران - شمس‌آذر قزوین، ساعت ۱۷ - ورزشگاه پاس تهران

دیدارهای معوقه هفته هفتم لیگ برتر

سه‌شنبه، ۲۱ مهر

ذوب‌آهن اصفهان - فولاد مبارکه سپاهان، ساعت ۱۶ - ورزشگاه فولادشهر اصفهان

ملوان بندرانزلی - فولاد خوزستان، ساعت ۱۷ - ورزشگاه سیروس قایقران انزلی

فجر سپاسی شیراز - آلومینیوم اراک، ساعت ۱۷ - ورزشگاه پارس شیراز

چهارشنبه، ۲۲ مهر

خیبر خرم‌آباد - پرسپولیس، ساعت ۱۷ - ورزشگاه تختی خرم‌آباد

هفته نهم؛ هفته تربیت بدنی و ورزش

شنبه، ۲۵ مهر

ملوان بندرانزلی - تراکتور تبریز، ساعت ۱۷ - ورزشگاه سیروس قایقران انزلی

صنعت نفت آبادان - آلومینیوم اراک، ساعت ۱۹ - ورزشگاه تختی آبادان

یکشنبه، ۲۶ مهر

ذوب‌آهن اصفهان - چادرملو اردکان، ساعت ۱۵:۳۰ - ورزشگاه فولادشهر اصفهان

استقلال - گل‌گهر سیرجان، ساعت ۱۶:۴۵ - ورزشگاه شهدای شهر قدس

خیبر خرم‌آباد - استقلال خوزستان، ساعت ۱۷ - ورزشگاه تختی خرم‌آباد

شمس‌آذر قزوین - فولاد مبارکه سپاهان، ساعت ۱۷:۳۰ - ورزشگاه سردار آزادگان قزوین

فولاد خوزستان - نساجی مازندران، ساعت ۱۹:۱۵ - ورزشگاه شهدای فولاد اهواز

دوشنبه، ۲۷ مهر

مس شهر بابک - پرسپولیس، ساعت ۱۶:۴۵ - ورزشگاه شهید سلیمانی شهر بابک

فجر سپاسی شیراز - پیکان تهران، ساعت ۱۶:۴۵ - ورزشگاه پارس شیراز

هفته دهم؛ گرامیداشت دهه فاطمیه و شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)

چهارشنبه، ۲۹ مهر

تراکتور تبریز - صنعت نفت آبادان، ساعت ۱۷ - ورزشگاه یادگار امام(ره) تبریز

پنجشنبه، ۳۰ مهر

چادرملو اردکان - استقلال، ساعت ۱۶:۴۵ - ورزشگاه شهید نصیری یزد

جمعه، اول آبان

گل‌گهر سیرجان - خیبر خرم‌آباد، ساعت ۱۶ - ورزشگاه شهید سلیمانی سیرجان

آلومینیوم اراک - ذوب‌آهن اصفهان، ساعت ۱۶ - ورزشگاه امام خمینی(ره) اراک

یکشنبه، ۳ آبان

پیکان تهران - ملوان بندرانزلی، ساعت ۱۶ - ورزشگاه پاس تهران

نساجی مازندران - فجر سپاسی شیراز، ساعت ۱۶:۴۵ - ورزشگاه وطنی قائمشهر

فولاد مبارکه سپاهان - مس شهر بابک، ساعت ۱۶:۴۵ - ورزشگاه نقش جهان اصفهان

پرسپولیس - فولاد خوزستان، ساعت ۱۶:۴۵ - ورزشگاه شهدای شهر قدس

استقلال خوزستان - شمس‌آذر قزوین، ساعت ۱۷ - ورزشگاه متعاقباً اعلام می‌شود

هفته یازدهم؛ روز نوجوان و بسیج دانش‌آموزی

پنجشنبه، ۷ آبان

فجر سپاسی شیراز - تراکتور تبریز، ساعت ۱۶:۴۵ - ورزشگاه پارس شیراز

جمعه، ۸ آبان

ذوب‌آهن اصفهان - استقلال خوزستان، ساعت ۱۵:۳۰ - ورزشگاه فولادشهر اصفهان

نساجی مازندران - پرسپولیس، ساعت ۱۵:۳۰ - ورزشگاه وطنی قائمشهر

ملوان بندرانزلی - چادرملو اردکان، ساعت ۱۶:۴۵ - ورزشگاه سیروس قایقران انزلی

خیبر خرم‌آباد - فولاد مبارکه سپاهان، ساعت ۱۷:۳۰ - ورزشگاه تختی خرم‌آباد

استقلال - شمس‌آذر قزوین، ساعت ۱۷:۴۵ - ورزشگاه شهدای شهر قدس

فولاد خوزستان - آلومینیوم اراک، ساعت ۱۸ - ورزشگاه شهدای فولاد اهواز

شنبه، ۹ آبان

مس شهر بابک - پیکان تهران، ساعت ۱۶:۳۰ - ورزشگاه شهید سلیمانی شهر بابک

صنعت نفت آبادان - گل‌گهر سیرجان، ساعت ۱۸:۳۰ - ورزشگاه تختی آبادان

هفته دوازدهم؛ روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و گرامیداشت شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)

پنجشنبه، ۱۴ آبان

شمس‌آذر قزوین - صنعت نفت آبادان، ساعت ۱۶:۳۰ - ورزشگاه سردار آزادگان قزوین

جمعه، ۱۵ آبان

فولاد مبارکه سپاهان - ملوان بندرانزلی، ساعت ۱۵:۳۰ - ورزشگاه نقش جهان اصفهان

آلومینیوم اراک - مس شهر بابک، ساعت ۱۵:۳۰ - ورزشگاه امام خمینی(ره) اراک

پرسپولیس - فجر سپاسی شیراز، ساعت ۱۶:۳۰ - ورزشگاه شهدای شهر قدس

چادرملو اردکان - فولاد خوزستان، ساعت ۱۷:۳۰ - ورزشگاه شهید نصیری یزد

شنبه، ۱۶ آبان

پیکان تهران - نساجی مازندران، ساعت ۱۵:۳۰ - ورزشگاه پاس تهران

تراکتور تبریز - خیبر خرم‌آباد، ساعت ۱۵:۳۰ - ورزشگاه یادگار امام(ره) تبریز

استقلال خوزستان - استقلال، ساعت ۱۷:۳۰ - ورزشگاه متعاقباً اعلام می‌شود

یکشنبه، ۱۷ آبان

گل‌گهر سیرجان - ذوب‌آهن اصفهان، ساعت ۱۶:۱۵ - ورزشگاه شهید سلیمانی سیرجان

منبع: روابط عمومی سازمان لیگ