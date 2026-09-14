تکذیب یک خبر منتسب به محمد مخبر
انتصاب مخبر بهعنوان نماینده ایران در امور چین صحت ندارد.
کد خبر: ۱۳۹۴۳۰۳| |
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به گزارش تابناک؛ کاوه اشتهاردی دستیار رسانهای محمد مخبر در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:
«انتصاب دکتر محمد مخبر مشاور و دستیار مقام معظم رهبری بهعنوان نماینده ویژه جمهوری اسلامی ایران در امور چین صحت ندارد.»
در روزهای گذشته گمانهزنیهایی در شبکههای اجتماعی درباره انتصاب محمد مخبر بهعنوان نماینده ایران در امور چین مطرح شده بود.
از اردیبهشت سال جاری نام محمدباقر قالیباف بهعنوان نماینده ایران در امور چین اعلام شده است.
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