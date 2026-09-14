En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر
فارابی

تکذیب یک خبر منتسب به محمد مخبر

انتصاب مخبر به‌عنوان نماینده ایران در امور چین صحت ندارد.
کد خبر: ۱۳۹۴۳۰۳
| |
1112 بازدید

تکذیب یک خبر منتسب به محمد مخبر

به گزارش تابناک؛  کاوه اشتهاردی دستیار رسانه‌ای محمد مخبر در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

«انتصاب دکتر محمد مخبر مشاور و دستیار مقام معظم رهبری به‌عنوان نماینده ویژه جمهوری اسلامی ایران در امور چین صحت ندارد.»

در روزهای گذشته گمانه‌زنی‌هایی در شبکه‌های اجتماعی درباره انتصاب محمد مخبر به‌عنوان نماینده ایران در امور چین مطرح شده بود.

از اردیبهشت سال جاری نام محمدباقر قالیباف به‌عنوان نماینده ایران در امور چین اعلام شده است.

تکذیب یک خبر منتسب به محمد مخبر

 

اشتراک گذاری
برچسب ها
محمد مخبر نماینده ویژه ایران در امور چین تکذیب خبر
هوش مصنوعی در میانه عملیات‌های سایبری علیه ایران
کوثری: طرح خروج از NPT به گوشمان هم نخورده است! / احمدی: در این ارتباط چیزی اعلام نشده
از مش‌حسن تا حاج کاظم؛ بازیگرانی که نقش‌هایشان از سینما جلو زدند/ مروری بر ماندگارترین نقش‌های سینمای ایران
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
خبر گروگانگیری در استانداری اردبیل کذب است
مصر توقیف کشتی ایرانی در کانال سوئز را تکذیب کرد
تکذیب خبر انحلال باشگاه خبرنگاران جوان
تکذیب خبر مسمومیت ۹۸۵ نفر در کبودرآهنگ
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟
سخنرانی جنجالی لاله مرزبان پس از بردن جایزه ونیز  (۱۹۳ نظر)
لاله مرزبان و آزادی زنان ایران/ یک جمله و چند سؤال بی‌پاسخ  (۱۸۵ نظر)
چه کسی درخواست عدم کفایت رئیس‌جمهور را مطرح کرد؟ / واکنش تند نمایندگان و قالیباف به پیشنهاد نماینده هتاک  (۱۱۱ نظر)
استیضاح مدنی زاده کلید خورد / ۴۷ نماینده مجلس پای طرح استیضاح  (۱۰۲ نظر)
اسامی شهدای عملیات ضد تروریستی سحرگاه امروز + عکس  (۷۹ نظر)
اعلام جرم علیه عوامل برنامه «با ضیا»  (۷۳ نظر)
حقوق زیر ۱۰۰ دلاری معلمان؛ رکورد جدید تقدیم آقای وزیر!  (۶۶ نظر)
اهانت ناموسی یک روحانی به حسن روحانی و رشیدپور!  (۶۳ نظر)
ای مرد غیرتت کو، حجاب همسرت کو!  (۶۱ نظر)
متن قطعنامه ضد ایرانی مصوب آژانس بین المللی انرژی اتمی؛ پرونده هسته‌ای ایران بعد از ۲۰ سال به شورای امنیت ارجاع شد  (۵۵ نظر)
حرکت غیراخلاقی دو سلطنت طلب برای ملوانان آمریکایی در تایلند!  (۵۱ نظر)
ویدیوی سخنان حسن روحانی که جنجال برانگیز شد  (۵۱ نظر)
قطعنامه ضد ایرانی آژانس با ۲۰ رأی مثبت تصویب می‌شود/ شاید غرب با چین و روسیه درباره ایران معامله کند  (۴۸ نظر)
طرح «عدم کفایت نماینده مجلس»  (۴۷ نظر)
وقتی «سوپر انقلابی‌ها» علیه دولت و مجلس می‌شورند/ کودتا زیر نقاب انقلابی‌گری؟  (۴۷ نظر)
tabnak.ir/005qil
tabnak.ir/005qil