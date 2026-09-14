اهدای اعضای نوجوان لارستانی
اعضای بدن روحالله برزکار نوجوان اهل روستای آبکنه در شیراز اهدا شد.
کد خبر: ۱۳۹۴۳۰۲| |
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به گزارش تابناک؛ روحالله برزکار، نوجوان ۱۶ ساله اهل روستای آبکنه از توابع بخش بیرم لارستان، بر اثر حادثه ناگوار برقگرفتگی جان باخت. با رضایت خانواده این نوجوان، اعضای بدن او در شیراز اهدا شد تا بیماران نیازمند پیوند اعضا فرصت دوبارهای برای زندگی پیدا کنند. این اقدام ارزشمند خانواده داغدار روحالله، جلوهای از ایثار، نوعدوستی و بخشندگی در یکی از سختترین لحظات زندگی آنان بود.
منبع: رکنا
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