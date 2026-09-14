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بقایی در پاسخ به تابناک مطرح کرد:

در دیدار پزشکیان با ولیعهد ابوظبی چه محورهای جدیدی مطرح شد؟ / دیدار بنا به درخواست امارات تنظیم شد

سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به تابناک محورهای جدید مطرح شده در دیدار پزشکیان و ولیعهد ابوظبی را تشریح کرد.
کد خبر: ۱۳۹۴۳۰۱
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در دیدار پزشکیان با ولیعهد امارات چه محورهای جدیدی مطرح شد؟ / دیدار بنا به درخواست امارات تنظیم شد

اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه در نشست هفتگی با خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگار سیاست خارجی تابناک، مبنی بر اینکه با توجه به دیدار خالد بن محمد بن زاید آل نهیان ولیعهد ابوظبی با مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران در حاشیه اجلاس بریکس، چه محورهای  جدیدی در این دیدار مطرح شد و این دیدار در شرایط کنونی، چه اهمیت یا معنای جدیدی برای روابط ایران و امارات دارد؟ اظهار کرد: خاصیت این نشست‌ها این است که امکان رایزنی و گفتگو با تعداد قابل توجهی از کشورها فراهم می‌شود.

وی تصریح کرد: این دیدار بنا به درخواست طرف اماراتی تنظیم شد و ایران به عنوان کشوری که موضع اصولی اش مبتنی بر تلاش برای تقویت روابط میان کشورهای همسایه و منطقه است، این درخواست پذیرفته شد.

سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد: طبیعتاً در چنین دیدارهایی اولویت بر مسائل دو جانبه و در چنین شرایط موضوعات مرتبط با صلح و ثبات منطقه‌ است.

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اسماعیل بقایی اجلاس بریکس ایران و امارات
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پزشکیان با آل نهیان، ولیعهد امارات دیدار کرد
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۱۲:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۳
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پاسخ
لطفا خبر اصلاح شود. ایشان ولیعهد امارات نبوده است بلکه ولیعهد ابوظبی بوده یعنی چند پله پایین تر
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