در دیدار پزشکیان با ولیعهد ابوظبی چه محورهای جدیدی مطرح شد؟ / دیدار بنا به درخواست امارات تنظیم شد

اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه در نشست هفتگی با خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگار سیاست خارجی تابناک، مبنی بر اینکه با توجه به دیدار خالد بن محمد بن زاید آل نهیان ولیعهد ابوظبی با مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران در حاشیه اجلاس بریکس، چه محورهای جدیدی در این دیدار مطرح شد و این دیدار در شرایط کنونی، چه اهمیت یا معنای جدیدی برای روابط ایران و امارات دارد؟ اظهار کرد: خاصیت این نشست‌ها این است که امکان رایزنی و گفتگو با تعداد قابل توجهی از کشورها فراهم می‌شود.

وی تصریح کرد: این دیدار بنا به درخواست طرف اماراتی تنظیم شد و ایران به عنوان کشوری که موضع اصولی اش مبتنی بر تلاش برای تقویت روابط میان کشورهای همسایه و منطقه است، این درخواست پذیرفته شد.

سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد: طبیعتاً در چنین دیدارهایی اولویت بر مسائل دو جانبه و در چنین شرایط موضوعات مرتبط با صلح و ثبات منطقه‌ است.