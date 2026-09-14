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شهادت ملوان جمشید رجبی تایید شد+عکس

شهادت ملوان جمشید رجبی در راه دفاع از امنیت و عزت ایران اسلامی اعلام شد؛ روابط عمومی بنیاد شهید و امور ایثارگران خوزستان این خبر را تأیید کرد.
کد خبر: ۱۳۹۴۲۹۷
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شهید جمشید رجبی

به گزارش تابناک؛ شهادت ملوان جمشید رجبی در راه دفاع از آرمان‌های والای انقلاب اسلامی، امنیت و سربلندی میهن اسلامی اعلام شد؛ روابط عمومی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان خوزستان روز دوشنبه ۲۳ شهریور با صدور اطلاعیه‌ای این خبر را منتشر کرد.

در این اطلاعیه آمده است:

«بسم ربّ الشهداء و الصدیقین «وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا ۚ بَلْ أَحْیَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ»

بار دیگر عطر دل‌انگیز ایثار و شهادت، فضای استان خوزستان را معطر ساخت و نام شهیدی دیگر بر دفتر پرافتخار این سرزمین نقش بست. با نهایت افتخار و احترام، به اطلاع مردم شریف، شهیدپرور و ولایت‌مدار استان خوزستان می‌رساند، شهید والامقام ملوان «جمشید رجبی» در راه دفاع از آرمان‌های والای انقلاب اسلامی، عزت، امنیت و سربلندی میهن اسلامی، به فیض عظیم شهادت نائل آمد و به خیل همرزمان شهید خود پیوست.

روابط عمومی اداره‌کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان خوزستان، ضمن تبریک و تسلیت این افتخار بزرگ به محضر حضرت ولی‌عصر (عج)، مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)، خانواده معظم این شهید والامقام و مردم قدرشناس استان، از عموم هم‌استانی‌های عزیز دعوت می‌نماید با قرائت فاتحه، گرامیداشت یاد و نام این شهید عزیز و حضور در آیین‌های وداع، تشییع و تدفین، بار دیگر با آرمان‌های بلند امام راحل (ره)، مقام معظم رهبری و شهدای والامقام تجدید میثاق کنند.

زمان و مکان برگزاری مراسم وداع، تشییع و تدفین پیکر مطهر این شهید والامقام متعاقباً از طریق رسانه‌های رسمی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان خوزستان اطلاع‌رسانی خواهد شد».

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شهادت ملوان جمشید رجبی بنیاد شهید استان خوزستان
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