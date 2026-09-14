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قیمت طلای ۱۸ عیار فرو ریخت

بازار امروز از تغییر مسیرِ قیمت‌ها حکایت دارد. بر اساس آخرین گزارش‌ها، هر گرم طلای ۱۸ عیار با کاهشِ محسوس، به ۲۳ میلیون و ۲۴۶ هزار و ۷۰۰ تومان رسید.
کد خبر: ۱۳۹۴۲۹۶
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4987 بازدید
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قیمت طلا

به گزارش تابناک؛ بازار امروز بر طبق نرخ اعلامی سایت اتحادیه طلا و جواهر، شاهد کاهش قیمت‌‌‌‌ طلا نسبت به روز گذشته است.

آخرین نرخ اونس طلا

قیمت طلا امروز با کاهش ۱۷ دلاری نسبت به روز گذشته، ۴۳۳۱ (چهار هزار و سیصد و سی و یک) دلار نرخ‌گذاری شد.

قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز

قیمت طلا کاهش یافت. هر گرم طلا ۱۸ عیار با کاهش، به ۲۳ میلیون و ۲۴۶ هزار و ۷۰۰ تومان رسید.

آخرین نرخ مثقال طلا ۱۸ عیار

هر مثقال طلا ۱۸ عیار با کاهش، به ۱۰۰ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسید‌.

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قیمت طلا بازار طلا طلا 18عیار خرید و فروش طلا نرخ طلا
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
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United States of America
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۱۱:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۳
0
7
پاسخ
این چه تیتری هست تابی
قیمت هر اونس طلا برای تحویل فوری با ۰.۳ درصد کاهش، به ۴۳۳۴ دلار و ۳۱ سنت رسید.
سه دهم درصد چنین تیتری داره
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