قیمت طلای ۱۸ عیار فرو ریخت
بازار امروز از تغییر مسیرِ قیمتها حکایت دارد. بر اساس آخرین گزارشها، هر گرم طلای ۱۸ عیار با کاهشِ محسوس، به ۲۳ میلیون و ۲۴۶ هزار و ۷۰۰ تومان رسید.
کد خبر: ۱۳۹۴۲۹۶| |
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به گزارش تابناک؛ بازار امروز بر طبق نرخ اعلامی سایت اتحادیه طلا و جواهر، شاهد کاهش قیمت طلا نسبت به روز گذشته است.
آخرین نرخ اونس طلا
قیمت طلا امروز با کاهش ۱۷ دلاری نسبت به روز گذشته، ۴۳۳۱ (چهار هزار و سیصد و سی و یک) دلار نرخگذاری شد.
قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز
قیمت طلا کاهش یافت. هر گرم طلا ۱۸ عیار با کاهش، به ۲۳ میلیون و ۲۴۶ هزار و ۷۰۰ تومان رسید.
آخرین نرخ مثقال طلا ۱۸ عیار
هر مثقال طلا ۱۸ عیار با کاهش، به ۱۰۰ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسید.
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