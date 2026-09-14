قیمت طلای ۱۸ عیار فرو ریخت

بازار امروز از تغییر مسیرِ قیمت‌ها حکایت دارد. بر اساس آخرین گزارش‌ها، هر گرم طلای ۱۸ عیار با کاهشِ محسوس، به ۲۳ میلیون و ۲۴۶ هزار و ۷۰۰ تومان رسید.

به گزارش تابناک؛ بازار امروز بر طبق نرخ اعلامی سایت اتحادیه طلا و جواهر، شاهد کاهش قیمت‌‌‌‌ طلا نسبت به روز گذشته است.

آخرین نرخ اونس طلا

قیمت طلا امروز با کاهش ۱۷ دلاری نسبت به روز گذشته، ۴۳۳۱ (چهار هزار و سیصد و سی و یک) دلار نرخ‌گذاری شد.

قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز

قیمت طلا کاهش یافت. هر گرم طلا ۱۸ عیار با کاهش، به ۲۳ میلیون و ۲۴۶ هزار و ۷۰۰ تومان رسید.

آخرین نرخ مثقال طلا ۱۸ عیار

هر مثقال طلا ۱۸ عیار با کاهش، به ۱۰۰ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسید‌.