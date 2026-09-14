پاسخ تند بقائی به ادعای گروسی!

به گزارش تابناک؛ اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه امروز (دوشنبه) ۲۳ شهریورماه ۱۴۰۵ در نشست هفتگی با خبرنگاران به تشریح آخرین تحولات در حوزه سیاست خارجی پرداخت و به سؤالات آنها پاسخ داد.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی در ابتدا به سفر اخیرش به لامرد اشاره کرد و گفت: آنچه بی واسطه دیدیم ورای تصور و دیده‌ها و شنیده‌هایمان از طریق رسانه و تلویزیون بود. شدت قساوتی که در ارتکاب این جنایت صورت دادند.

بقائی گفت: مرکز یک شهر را به میدانی برای آزمایش جدیدترین سلاح خود تبدیل کردند.

این دیپلمات ارشد ایرانی ادمه داد:‌ هدف ایجاد ارعاب بود در اولین روز تعرض نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران.

وی گفت: در عرض 35 ثانیه دو هزار کیلو مواد منفجره بر فراز شهر لامرد منفجر کردند. 21 انسان بیگناه در جریان این حملات شهید شدند از جمله یک مهمان افغانستانی شهر.

بقائی ادامه داد: درد و رنج جانبازان وصف ناشدنی است.

سخنگوی وزارت امور خارجه در ادامه به حمله آمریکا به شناوری در نزدیکی جزیره هنگام که بر اثر آن جمشید رجبی شهید و چند نفر مجروح شدند از جمله دو شهروند پاکستانی اشاره کرد و آن را نشانه دیگری از این دانست که آمریکا هزاران دورتر از مرزهای آمریکا به کشور ما قشون کشی کرده است.

وی در پاسخ به سؤالی درباره به تعویق افتادن نشست صلاله بین ایران و کشورهای حوزه خلیج فارس و مباحث مطرح شده درباره اینکه عربستان خواستار به تعویق افتادن این نشست شده و همچنین نقد به عملکرد وزارت خارجه، خاطرنشان کرد: تصمیم گیری در خصوص مباحث سیاست خارجی تک مؤلفه‌ای نیست. نمی‌توانید بگویید به دلیل بالا و پایین رفتن نفت یک تصمیم را بگیرید یا نگیرید.

وی ادامه داد:‌ ما به خاطر اقدامات نسنجیده دیگران و یا بد عهدی دیگران نباید اقدامات منطقی و آینده نگرانه خود را زیر سؤال ببریم. اینکه ایران و عمان به عنوان دو دولت ساحلی در خصوص موضوعی که منحصرا مربوط به خودشان است تصمیم گرفتند و در خصوص متنی تفاهم کرده و می‌خواهند در راستای یک رویکرد مسئولانه تفاهم خود را در جلسه‌ای با حضور کشورهای منطقه عرضه کنند، این در راستای حکمت تصمیم گیرانش است.

بقائی بیان کرد: آنچه بین ایران و عمان تفاهم شده مربوط به دو دولت ساحلی است و حاکمیت آنها در نظر گرفته شده است. قرار بود در این نشست این موضوع طرح شود. این فرصتی بود که ایران و عمان فراهم کردند و انتظار می‌رفت کشورهای منطقه فرصت شناس باشند و قدر چنین موقعیت‌هایی را بدانند.

این دیپلمات ارشد ایرانی ادامه داد: این یک فرصت بسیار مناسب بود فکر نمی‌کنم هیچ طرف مسئولی بپذیرد که این فرصت را باید به هر دلیلی چه به دلیل اعمال نفوذ طرف‌های خارج از منطقه و ... این نشست را برگزار نکنیم.

بقائی گفت: عربستان درخواست کرد که این نشست فعلا برگزار نشود. بحث‌های مطرح شده در خصوص انتساب اتفاقاتی که بین آنها و یمن در جریان است، آدرس اشتباه دادن است. با دادن آدرس اشتباهی مشکلات حل نمی‌شود.

وی افزود: ما در عمل نشان دادیم که حاضریم کمک کنیم برای حل و فصل موضوعات.

سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به سؤالی تصریح کرد که ایران هیچ مداخله‌ای در موضوع یمن ندارد.

وی ادامه داد:‌ بیان صریح موضع ما نباید به عنوان مداخله در این موضوع تلقی شود.

بقائی گفت: یمنی ها خودشان برای خودشان تصمیم می‌گیرند. انصارالله طرف مستقل یمنی است و براساس مصالح و منافع خود تصمیم می گیرند ولی نمی‌توانید تحولات امروز را بدون توجه به سابقه موضوع تحلیل و درباره آن نظر بدهید.

وی ادامه داد: یک محاصره ظالمانه علیه یمن در جریان بوده است و تلاش‌های زیادی کردند که به حقوق و کرامت خود برسند. خواسته‌های آنها حاصل نشده است.

بقائی اضافه کرد: یمنی‌ها در این سه سال چندین بار مورد حمله آمریکا و رژیم صهیونیستی قرار گرفتند. موضع اصولی یمنی‌ها در خصوص نسل کشی در فلسطین و سیطره طلبی اسرائیل در لبنان، سوریه و .. یمنی‌ها نشان دادند انسان‌های آزاده‌ای هستند و مسائل جامعه اسلامی و مسائل انسانی برای آنها اهمیت دارد.



سخنگوی وزارت خارجه گفت: امنیت کشتیرانی باید برای همه لحاظ شود و همه از آن استفاده کنند. نمی‌شود کشوری را مورد محاصره دریایی قرار دهید و یک سویه بخواهید نگهبان و پاسبان کشتیرانی دریایی باشند.

وی درباره ادعای نقش ایران در حمله به لوله نفت عربستان گفت: آمریکایی‌ها مدام در حال تهیه اخبار دروغ هستند.

بقائی ادامه داد: طرف‌هایی که خیر و صلاح منطقه ما را نمی‌خواهند مدام به این دروغ‌ها متوسل می‌شوند. ادعاهای مقامات آمریکایی در این خصوص درست نیست و قاطعانه تکذیب می‌شود.

این دیپلمات ارشد ایرانی درباره اظهارات گروسی در خصوص فعالیت هسته‌ای در کلنگ گزلا گفت: این کوه کلنگ گزلا بارها درباره‌اش صحبت شده است. جوری صحبت می‌کنند که انگار یک پرونده سری محرمانه‌ای را کشف کرده‌اند. هیاهو برای هیچ.

منبع: فارس