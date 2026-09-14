نبض خبر
تصاویر و ادعاهای خلبان آمریکایی فراری از ایران + زیرنویس
برنامه شصت دقیقه شبکه تلویزیونی سیبیاس آمریکا در یک برنامه کامل به گفت و گو با یکی از دو خلبان جنگنده اف 15 آمریکا که در جریان جنگ رمضان توسط پدافند هوایی ایران هدف قرار گرفت و از ایران فراری داده شد و شماری از مقامات ارشد آمریکایی، به این فرار غیرمنتظره پرداخت. نسخه طولانی تصاویر و ادعاهای این خلبان و مقامات آمریکایی را با ترجمه اختصاصی تابناک میبینید و میشنوید.
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برچسبها:نبض خبر اف 15 ایگل ویدیو خلبان آمریکایی پدافند هوایی ایران
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با سرعت 113 تا 116 کیلومتر خوردی به زمین و هیچ جراحت مهمی هم برنداشتی!!! سوپرمن کی بودی تو. بیشترین فروش سینمای آمریکا متعلق به فیلم های ابرقهرمانانه است ولی به شرطی که کارگردانش کاربلد باشه نه یه داغونی مثل پیت هگست مردک بچه کش متوهم.
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۲:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۳
تو از دیدن چتر نجاتت که پاره شده اونجوری ترسیدی و دعا کردی؟ با خودت فکر نکردی موشکهایی که شلیک میکردی تا الان و چندین نفر را احتمالا شهید کردی، اونها چه حسی داشتن؟ یعنی در این حد تعطیل هستی که دعا هم میکنی با اینهمه خون بی گناه که ریختی؟
اصلا باور نکنید اینها با پخش این فیلمها آنهم پس از چند ماه قصد جنگ روانی و هالیودی کردن ماجرا دارند به قصد تضعیف روحیه ایرانیان
اصلا معلوم نیست این همان خلبان مورد نظر باشد ممکن است یک شخص آموزش دیده دیگری باشد
اصلا معلوم نیست این همان خلبان مورد نظر باشد ممکن است یک شخص آموزش دیده دیگری باشد