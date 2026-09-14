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کد خبر:۱۳۹۴۲۹۲
کد خبر:۱۳۹۴۲۹۲
3090 بازدید
نظرات: ۹
نبض خبر

تصاویر و ادعاهای خلبان آمریکایی فراری از ایران + زیرنویس

برنامه شصت دقیقه شبکه تلویزیونی سی‌بی‌اس آمریکا در یک برنامه کامل به گفت و گو با یکی از دو خلبان جنگنده اف 15 آمریکا که در جریان جنگ رمضان توسط پدافند هوایی ایران هدف قرار گرفت و از ایران فراری داده شد و شماری از مقامات ارشد آمریکایی، به این فرار غیرمنتظره پرداخت. نسخه طولانی تصاویر و ادعاهای این خلبان و مقامات آمریکایی را با ترجمه اختصاصی تابناک می‌بینید و می‌شنوید.
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نبض خبر اف 15 ایگل ویدیو خلبان آمریکایی پدافند هوایی ایران
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۶
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۹
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۳
2
19
پاسخ
وسط ایران!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۳
11
1
پاسخ
ادعای بیهوده و دروغ پردازی رسانه ای
نوری
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۳
9
2
پاسخ
مقداری ازاین کلیپ سناریوی سازی است برای نشان دادن قدرت آمریکا
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۳
3
0
پاسخ
سفر به ماه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۳
4
1
پاسخ
با سرعت 113 تا 116 کیلومتر خوردی به زمین و هیچ جراحت مهمی هم برنداشتی!!! سوپرمن کی بودی تو. بیشترین فروش سینمای آمریکا متعلق به فیلم های ابرقهرمانانه است ولی به شرطی که کارگردانش کاربلد باشه نه یه داغونی مثل پیت هگست مردک بچه کش متوهم.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۳
حالا که تونسته فرار کنه
الف
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۳
1
0
پاسخ
تو از دیدن چتر نجاتت که پاره شده اونجوری ترسیدی و دعا کردی؟ با خودت فکر نکردی موشکهایی که شلیک میکردی تا الان و چندین نفر را احتمالا شهید کردی، اونها چه حسی داشتن؟ یعنی در این حد تعطیل هستی که دعا هم میکنی با اینهمه خون بی گناه که ریختی؟
احد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۳
1
0
پاسخ
اصلا باور نکنید اینها با پخش این فیلمها آنهم پس از چند ماه قصد جنگ روانی و هالیودی کردن ماجرا دارند به قصد تضعیف روحیه ایرانیان
اصلا معلوم نیست این همان خلبان مورد نظر باشد ممکن است یک شخص آموزش دیده دیگری باشد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۳
0
0
پاسخ
زرشک
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