تصاویر و ادعاهای خلبان آمریکایی فراری از ایران + زیرنویس

برنامه شصت دقیقه شبکه تلویزیونی سی‌بی‌اس آمریکا در یک برنامه کامل به گفت و گو با یکی از دو خلبان جنگنده اف 15 آمریکا که در جریان جنگ رمضان توسط پدافند هوایی ایران هدف قرار گرفت و از ایران فراری داده شد و شماری از مقامات ارشد آمریکایی، به این فرار غیرمنتظره پرداخت. نسخه طولانی تصاویر و ادعاهای این خلبان و مقامات آمریکایی را با ترجمه اختصاصی تابناک می‌بینید و می‌شنوید.