خلبان نیروی هوایی آمریکا گفت، در اولین لحظات پس از خروج از جنگنده، نمی‌دانسته آیا چتر نجاتش باز خواهد شد یا نه!

به گزارش تابناک؛ یک خلبان نیروی هوایی آمریکا که پس از سرنگونی جنگنده اف-۱۵ بر فراز ایران، حدود ۵۰ ساعت در خاک ایران پنهان مانده بود، برای نخستین بار درباره لحظات سرنگونی جنگنده، سقوط، جراحات، فرار از نیروهای ایرانی و عملیات نجات خود صحبت کرد.

این خلبان که با نام عملیاتی «براوو» معرفی شده است، در مصاحبه با برنامه «۶۰ دقیقه» شبکه سی‌بی‌اس گفت پس از اصابت موشک به جنگنده، با وجود آسیب‌دیدن چتر نجاتش، از هواپیما خارج شد و با سرعت زیادی به سمت زمین سقوط کرد.

او گفت در لحظات نخست پس از خروج از جنگنده، نمی‌دانست آیا چتر نجاتش به‌درستی باز خواهد شد یا نه. براوو توضیح داد که در هنگام سقوط با سرعتی حدود ۷۰ تا ۱۰۰ مایل در ساعت، معادل حدود ۱۱۰ تا ۱۶۰ کیلومتر در ساعت، به سمت زمین حرکت می‌کرد.

به گفته او، یکی از ترسناک‌ترین لحظات زمانی بود که به بالا نگاه کرد و متوجه شد چتر نجاتش وضعیت عادی ندارد. او در آن لحظه احتمال می‌داد که جان خود را از دست بدهد.

براوو پس از برخورد با زمین به‌شدت مجروح شد، اما توانست زنده بماند. او در منطقه‌ای کوهستانی در ایران فرود آمده بود و می‌دانست که نیروهای ایرانی به دنبال خدمه جنگنده خواهند گشت.

خلبان آمریکایی گفت پس از فرود، تلاش کرد هرچه سریع‌تر از محل سقوط دور شود و خود را در منطقه‌ای صعب‌العبور پنهان کند. او با وجود جراحات و درد شدید، به سمت ارتفاعات حرکت کرد تا احتمال شناسایی‌شدنش کاهش پیدا کند.

براساس گزارش سی‌بی‌اس، براوو در نهایت در ارتفاعات کوهستانی پناه گرفت و حدود ۵۰ ساعت در شرایط بسیار دشوار منتظر ماند. او آب و غذای کافی در اختیار نداشت و در حالی که از جراحات ناشی از سقوط رنج می‌برد، تلاش می‌کرد از دید نیروهای ایرانی مخفی بماند.

او گفت در تمام این مدت می‌دانست که نیروهای ایرانی در حال جست‌وجوی منطقه هستند و احتمال دستگیرشدنش وجود دارد.

همزمان با تلاش براوو برای مخفی‌شدن، عملیات گسترده جست‌وجو و نجات ارتش آمریکا برای یافتن او آغاز شده بود.

دریاسالار برد کوپر، فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا، در مصاحبه با «۶۰ دقیقه» گفت شمار زیادی از نیروهای آمریکایی در عملیات جست‌وجو و نجات مشارکت داشتند. به گفته او، هواپیماها، بالگردها و نیروهای عملیات ویژه برای یافتن و خارج‌کردن خلبان آمریکایی از ایران به کار گرفته شدند.

ژنرال دن کین، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، نیز درباره این عملیات توضیح داد و گفت ارتش آمریکا مصمم بود خلبان خود را پیدا کرده و به خانه بازگرداند.

خلبان دیگر جنگنده، که با نام عملیاتی «آلفا» معرفی شده است، نیز پس از سرنگونی هواپیما با صندلی پران از جنگنده خارج شد. با این حال، دو خلبان پس از خروج از هواپیما از یکدیگر جدا شدند.

آلفا چند ساعت بعد توسط نیروهای آمریکایی پیدا و نجات داده شد، اما براوو همچنان در منطقه‌ای کوهستانی باقی مانده بود.

به گفته سی‌بی‌اس، عملیات برای یافتن براوو ادامه پیدا کرد تا سرانجام نیروهای آمریکایی موفق شدند محل حضور او را شناسایی کنند.

پس از شناسایی محل خلبان، مرحله دشوار خروج او از ایران آغاز شد. نیروهای عملیات ویژه آمریکا برای رسیدن به براوو وارد منطقه شدند و او را از مخفیگاهش خارج کردند.

براساس گزارش سی‌بی‌اس، بیش از ۹۰ نیروی ویژه آمریکایی در بخشی از عملیات روی زمین حضور داشتند و شمار زیادی از نیروهای دیگر نیز در پشتیبانی هوایی و اطلاعاتی مشارکت داشتند.

اما نیروهای آمریکایی در جریان عملیات با مشکلات دیگری نیز مواجه شدند. برخی هواپیماها و بالگردهایی که برای عملیات به منطقه اعزام شده بودند، در یک باند موقت با مشکلات عملیاتی مواجه شدند.

در نهایت آمریکا برای جلوگیری از باقی‌ماندن تجهیزات و فناوری‌های حساس نظامی در ایران، تعدادی از تجهیزات و هواگردهای مورد استفاده در عملیات را منهدم کرد.

براوو پس از حدود ۵۰ ساعت حضور در خاک ایران، سرانجام از منطقه خارج شد و به نیروهای آمریکایی پیوست.

او گفت لحظه‌ای که متوجه شد نیروهای آمریکایی برای نجاتش آمده‌اند، یکی از مهم‌ترین لحظات این حادثه بود.

این خلبان آمریکایی در این مصاحبه درباره خانواده خود نیز صحبت کرد و از همسرش به دلیل حمایتی که در جریان این حادثه از او کرده بود، قدردانی کرد.

براوو همچنین درباره آموزش‌هایی که پیش از این حادثه دیده بود صحبت کرد و گفت آموزش‌های نظامی به او کمک کرد تا در شرایطی که به‌شدت مجروح، تنها و در عمق خاک ایران قرار داشت، بتواند زنده بماند و از دست نیروهای ایرانی دور بماند.

او تأکید کرد که در چنین شرایطی، خونسرد ماندن و استفاده از آموزش‌های قبلی اهمیت زیادی دارد.

شبکه سی‌بی‌اس این عملیات را یکی از پیچیده‌ترین عملیات‌های جست‌وجو و نجات نیروهای آمریکایی توصیف کرده است؛ عملیاتی که در آن نیروهای هوایی، عملیات ویژه و فرماندهی مرکزی آمریکا برای یافتن و خارج‌کردن خلبان از خاک ایران با یکدیگر همکاری کردند.

خلبان دیگر جنگنده، «آلفا»، حاضر به انجام مصاحبه تلویزیونی نشد و دلیل آن را ملاحظات امنیتی اعلام کرد. او در بیانیه‌ای از نیروهای آمریکایی که در عملیات جست‌وجو و نجات مشارکت داشتند، تشکر کرد.

مصاحبه براوو با «۶۰ دقیقه» نخستین روایت مستقیم و عمومی او از سرنگونی جنگنده و حدود ۵۰ ساعت پنهان‌شدن در ایران است. سی‌بی‌اس نسخه‌ای طولانی‌تر از این گفت‌وگو را نیز منتشر کرده که جزئیات بیشتری از سقوط، جراحات، تلاش او برای مخفی‌شدن، عملیات جست‌وجو و لحظه نجات را دربر می‌گیرد.

این روایت در حالی منتشر شده است که عملیات نجات خلبان آمریکایی از خاک ایران به یکی از نمونه‌های قابل توجه عملیات جست‌وجو و نجات نظامی آمریکا تبدیل شده و مقام‌های ارشد ارتش آمریکا نیز درباره ابعاد مختلف آن توضیح داده‌اند.

منبع: عصرایران