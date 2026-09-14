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پایان شایعات علی‌الطاهر؛ سپاه در تونل‌ها حبس نیست

ادعای برخی کانال‌های رسانه‌های فضای مجازی مبنی بر حبس تعدادی از نیروهای سپاه پاسداران در تونل‌های علی‌الطاهر غیرواقعی است.
کد خبر: ۱۳۹۴۲۸۷
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تونل های علی الطاهر

به گزارش تابناک؛ ادعای برخی کانال‌های رسانه‌های فضای مجازی مبنی بر حبس تعدادی از نیروهای سپاه پاسداران در تونل‌های علی‌الطاهر غیرواقعی است.

بنا بر این گزارش؛ در ۲ تونل مورد تجاوز ارتش صهیونی در علی‌الطاهر تنها ۴۸ نیروی حزب‌الله مستقر بوده‌اند که از میان رزمندگان سلحشور لبنانی، ۸ نفر به شهادت رسیده‌اند.
منبع: فارس  

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تونل های علی الطاهر سپاه پاسداران حزب الله
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