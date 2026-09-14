پایان شایعات علیالطاهر؛ سپاه در تونلها حبس نیست
ادعای برخی کانالهای رسانههای فضای مجازی مبنی بر حبس تعدادی از نیروهای سپاه پاسداران در تونلهای علیالطاهر غیرواقعی است.
کد خبر: ۱۳۹۴۲۸۷| |
781 بازدید
به گزارش تابناک؛ ادعای برخی کانالهای رسانههای فضای مجازی مبنی بر حبس تعدادی از نیروهای سپاه پاسداران در تونلهای علیالطاهر غیرواقعی است.
بنا بر این گزارش؛ در ۲ تونل مورد تجاوز ارتش صهیونی در علیالطاهر تنها ۴۸ نیروی حزبالله مستقر بودهاند که از میان رزمندگان سلحشور لبنانی، ۸ نفر به شهادت رسیدهاند.
منبع: فارس
گزارش خطا
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟