راز مفقود شدن زن پس از ۶ سال فاش شد
به گزارش تابناک؛ سرهنگ اصغر خدایی، رئیس پلیس آگاهی تهران، در تشریح جزئیات این پرونده اظهار کرد: پرونده فقدان این زن روز ۲۹ آذرماه سال ۱۳۹۹ به اداره چهارم پلیس آگاهی تهران بزرگ ارجاع شد و با وجود انجام تحقیقات گسترده در آن زمان، به دلیل نبود سرنخهای کافی، پرونده به نتیجه قطعی نرسید و همچنان در فهرست پروندههای مفتوح قرار داشت.
وی افزود: در ادامه رویکرد پلیس آگاهی برای بازنگری و رسیدگی مجدد به پروندههای قدیمی، از سال ۱۴۰۵ پرونده این زن بار دیگر در دستور کار کارآگاهان اداره چهارم قرار گرفت و تحقیقات تخصصی برای مشخص شدن سرنوشت وی از سر گرفته شد.
رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ ادامه داد: کارآگاهان با بهرهگیری از تجهیزات نوین کشف جرم، شیوههای تخصصی پلیسی و بررسی دوباره سرنخهای موجود، مسیر تحقیقات را از نقطهای تازه دنبال کردند و در جریان بررسی دایره ارتباطات زن فقدانشده، به رفتارهای مشکوک همسر موقت وی رسیدند.
سرهنگ خدایی گفت: بررسیهای اطلاعاتی نشان داد این فرد پیش از ناپدید شدن زن، با فرد دیگری آشنا شده و به او وعده ازدواج داده بود؛ موضوعی که احتمال وجود انگیزه برای کنار زدن همسر موقت خود را در کانون توجه کارآگاهان قرار داد.
وی بیان کرد: با جمعآوری شواهد و قرائن کافی، متهم دستگیر و برای انجام تحقیقات تخصصی در اختیار کارآگاهان قرار گرفت. متهم در ابتدا هرگونه دخالت در ناپدید شدن زن را انکار میکرد، اما در ادامه و پس از مواجه شدن با مستندات به دست آمده، سرانجام لب به اعتراف گشود و جزئیات جنایت را برای کارآگاهان بازگو کرد.
رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ تصریح کرد: متهم در اعترافات خود عنوان کرد که مقتول را در منزل به قتل رسانده و سپس پیکر او را شبانه به باغچهای مقابل مغازه کلهپزی خود در شهرک ولیعصر منتقل و در آنجا دفن کرده است.
سرهنگ خدایی افزود: بر اساس اظهارات متهم، وی پس از دفن پیکر مقتول، با گلکاری و کاشت یک درخت در محل تلاش کرده بود آثار مربوط به محل دفن را پنهان کند؛ اقدامی که موجب شده بود محل دفن برای سالها از دید تحقیقات پنهان بماند.
وی ادامه داد: پس از اعتراف متهم، صحنه جرم بازسازی و ابعاد مختلف پرونده بار دیگر مورد بررسی قرار گرفت و پرونده برای ادامه روند قانونی به مرجع قضایی ارجاع شد.
رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ در پایان با تأکید بر استمرار رسیدگی به پروندههای قدیمی خاطرنشان کرد: تلاش شبانهروزی کارآگاهان موجب شد این پرونده پس از سالها دوباره در مسیر کشف حقیقت قرار گیرد و از تضییع حقوق خانواده فرد فقدانشده جلوگیری شود.
منبع: رکنا