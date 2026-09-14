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وزیر فرهنگ اسرائیل علیه فیلم برنده جشنواره ونیز

موفقیت یک فیلم در جشنواره ونیز، به جنجالی سیاسی در اسرائیل تبدیل شد؛ وزیر فرهنگ این رژیم ضمن حمله تند به سازندگان فیلم «NZA»، آنها را به خیانت به کشور متهم و تهدید به لغو تابعیت‌شان کرد.
کد خبر: ۱۳۹۴۲۷۶
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توییت وزیر فرهنگ اسراییل

 


به گزارش تابناک؛ وزیر فرهنگ اسراییل در توییتی نوشت: برنده شدن فیلم نفرت‌انگیز NZA در جشنواره ونیز تکان‌دهنده است. نفرت از خود، که در سازندگان آن شعله‌ور است، کسانی که حاضرند به سرزمین مادری خود آسیب برسانند، فقط برای اینکه مورد تحسین یهودستیزان در سراسر جهان قرار بگیرند، غیرقابل تصور و خیانت به کشور محسوب می‌شود.

دقیقاً به همین دلیل است که من اصلاحات مهم در سینما را رهبری کردم تا شهروندان اسرائیلی دیگر مجبور نباشند از جیب خود هزینه آسیب به سربازان ارتش اسرائیل و کشور اسرائیل را بپردازند.

به عنوان وزیر فرهنگ، من فوراً برای لغو تابعیت اسرائیلی این سازندگان نفرت‌انگیز به دلیل خیانت به کشور اقدام خواهم کرد.

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وزیر فرهنگ اسراییل توییت جشنواره ونیز یهودستیزانه
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