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ادعای جنجالی فرمانده سنتکام درباره جنگ با ایران

فرمانده سنتکام در سخنانی گفته که آمریکا نگرانی‌ از کمبود مهمات برای مقابله با حملات موشکی و پهپادی ایران ندارد.
کد خبر: ۱۳۹۴۲۷۳
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1620 بازدید
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سنتکام

به گزارش تابناک؛ برد کوپر، فرمانده فرماندهی مرکزی آمریکا در سخنانی مدعی شد که نیروهای این کشور برای مقابله با حملات ایران به خوبی مسلح بوده و جای هیچ نگرانی نیست.

فرمانده سنتکام تاکید کرد: ما هیچ نگرانی درباره کمبود مهمات برای مقابله با حملات موشکی و پهپادی ایران نداریم.

وی افزود: نیروهای ما به‌خوبی مسلح هستند و برای هر شرایط اضطراری آماده‌اند.
منبع: انتخاب
 

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
قاسم بصیر
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۳
6
3
پاسخ
الکی لاف زده و داره شکر زیادی میخورده
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