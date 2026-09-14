ادعای جنجالی فرمانده سنتکام درباره جنگ با ایران

فرمانده سنتکام در سخنانی گفته که آمریکا نگرانی‌ از کمبود مهمات برای مقابله با حملات موشکی و پهپادی ایران ندارد.

به گزارش تابناک؛ برد کوپر، فرمانده فرماندهی مرکزی آمریکا در سخنانی مدعی شد که نیروهای این کشور برای مقابله با حملات ایران به خوبی مسلح بوده و جای هیچ نگرانی نیست.

فرمانده سنتکام تاکید کرد: ما هیچ نگرانی درباره کمبود مهمات برای مقابله با حملات موشکی و پهپادی ایران نداریم.

وی افزود: نیروهای ما به‌خوبی مسلح هستند و برای هر شرایط اضطراری آماده‌اند.

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