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کد خبر:۱۳۹۴۲۷۲
کد خبر:۱۳۹۴۲۷۲
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نظرات: ۳
نبض خبر

ویدیوی آمریکا از عملیات فراری دادن خلبان F-15 از ایران + زیرنویس

برنامه 50 دقیقه شبکه تلویزیونی سی‌بی‌اس آمریکا در مصاحبه با خلبان جنگنده اف 15 آمریکا که در ایران سرنگون شد و همچنین دیگر مقامات آمریکایی از جمله ژنرال دن کین رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح ایالات متحده جزئیاتی از عملیات فراری دادن این خلبان از ایران را فاش کرد. در بخشی از این برنامه، تلویزیون هوایی از عملیات نجات این خلبان برای نخستین بار از طبقه بندی خارج و پخش شد. این بخش را با ترجمه اختصاصی تابناک می‌بینید و می‌شنوید.
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برچسب‌ها:
نبض خبر جنگ ایران و آمریکا اف 15 ایگل خلبان آمریکایی ویدیو پدافند هوایی ایران
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۳
2
0
پاسخ
حالا یک جوری هم می‌گن انگار در حد نجات سرباز رایان بوده!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۳
2
0
پاسخ
اینا دیگه کی هستن. از کتک خوردن و فرار کردنشون هم فیلم حماسی درست می کنن.
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۳
1
2
پاسخ
اولین و حیاتی ترین موردی که نیروهای مسلح کشور باید به اون بپردازن آسمان کشوره که متاسفانه در زمان جنگ و حتی هم اکنون بازه و پرنده های جاسوی بلند پرواز دشمن در حال جاسوسی هستن . تمام توان باید متمرکز به آسمان بشه .
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