ویدیوی آمریکا از عملیات فراری دادن خلبان F-15 از ایران + زیرنویس

برنامه 50 دقیقه شبکه تلویزیونی سی‌بی‌اس آمریکا در مصاحبه با خلبان جنگنده اف 15 آمریکا که در ایران سرنگون شد و همچنین دیگر مقامات آمریکایی از جمله ژنرال دن کین رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح ایالات متحده جزئیاتی از عملیات فراری دادن این خلبان از ایران را فاش کرد. در بخشی از این برنامه، تلویزیون هوایی از عملیات نجات این خلبان برای نخستین بار از طبقه بندی خارج و پخش شد. این بخش را با ترجمه اختصاصی تابناک می‌بینید و می‌شنوید.