لیست محبوبترین نامها در اسرائیل؛ آیا واقعا "محمد" رکورددار است؟
به گزارش سرویس اجتماعی تابناک، اکثریت جمعیت ساکن در سرزمینهای اشغالی، یهودی است، اما "محمد" نام مقدس پیامبر اسلام(ص) سالهاست که پرتکرارترین نام پسران تازهمتولد به شمار میرود.
این واقعیت آماری، هر ساله با انتشار فهرست رسمی اداره جمعیت و مهاجرت و اداره مرکزی آمار اسرائیل، توجه رسانهها را جلب میکند و گاه شگفتی میآفریند. علاوه بر ابعاد معنوی، پشت این آمار، منطق جمعیتی و فرهنگی روشنی نهفته است.
آمار جدید
براساس تازهترین دادههای رسمی منتشره در سرزمینهای اشغالی، مربوط به آمار نوزادان سال ۲۰۲۴، تعداد ۲۲۵۷ پسر با نام محمد ثبت شدند و این نام با فاصله در صدر فهرست کلی اسرائیل قرار گرفت. در سال عبری ۵۷۸۶ نیز همین الگو تکرار شد و محمد همچنان رتبه اول پسران را حفظ کرد. این وضعیت از دههها پیش ادامه دارد؛ از سال ۱۹۴۸ تاکنون بیش از ۱۱۵ هزار نفر در میان ساکنان اسرائیل این نام را گرفتهاند.
چرا محمد؟
بررسیها نشان میدهد کلید ماجرا در تمرکز است، نه در اکثریت. جامعه عربمسلمان حدود ۱۸ تا ۲۱ درصد جمعیت اسرائیل را تشکیل میدهد، اما سنت نامگذاری در این بخش بسیار متمرکز است.
نام پیامبر گرامی اسلام برای بخش قابلتوجهی از پسران مسلمان انتخاب میشود. هرچند اخیرا این نسبت با شیب اندک کاهش داشته — از حدود یک نفر در شش یا هفت در اوایل دهه ۲۰۰۰ به حدود یک نفر در هشت یا نُه در سالهای اخیر — اما همچنان برای حفظ جایگاه اول کافی است.
در مقابل، والدین یهودی از طیف گستردهای از نامهای کتاب مقدسی و مدرن استفاده میکنند؛ داوید، آریل، لاوی، یوسف و دیگران. در نتیجه هیچ نام یهودی واحدی به تعداد مطلق نام "محمد" نمیرسد.
نامهای دیگر نوزادان دختر و پسر
در میان سایر نامهای اسلامی، الگوی نسبتاً ثابتی دیده میشود. پس از محمد، یوسف (که در هر دو جامعه مشترک است)، احمد، آدم، عمر، علی، عبد، امیر و ابراهیم در رتبههای بعدی پسران مسلمان قرار دارند. برای دختران مسلمان، مریم با فاصله در صدر است و پس از آن نامهایی چون وتین، لین و نور دیده میشوند. این نامها عمدتاً ریشه عربی-اسلامی کلاسیک دارند و بازتابدهنده هویت مذهبی این جامعه هستند.
آمار اسم محمد در بین یهودیها
بر اساس آمارها و بررسیهای دیگر، اسم محمد تقریباً هرگز توسط خانوادههای یهودی انتخاب نمیشود.
آمار رسمی اداره مرکزی آمار اسرائیل و اداره جمعیت و مهاجرت بهوضوح نشان میدهد که تقریباً تمام موارد ثبتشده با نام محمد متعلق به بخش مسلمان (عرب) است. در فهرستهای سالانه، وقتی دادهها بر اساس بخشها تفکیک میشوند، محمد در رتبههای بالای یهودیها ظاهر نمیشود و نامهایی مانند داوید، آریل، لاوی و یوسف صدرنشین هستند.
در این باره، موارد بسیار نادر وجود دارد. در دادههای مربوط به حدود سال ۲۰۱۵–۲۰۱۶، گزارشهایی از حدود ۴۵ کودک ثبتشده بهعنوان یهودی (بهدلیل داشتن مادر یهودی) منتشر شد که نام محمد داشتند. این موارد عمدتاً ناشی از روابط بیندینی است: مادر یهودی و پدر مسلمان. طبق هالاکا یا همان فقه یهودی، کودک در صورتی که مادر یهودی باشد، یهودی محسوب میشود، حتی اگر نام اسلامی داشته باشد.
اسامی پرتکرار یهودی
در بخش یهودی تصویر متفاوت است. در سال ۲۰۲۴، داوید با ۱۸۴۲ مورد پرتکرارترین نام پسران یهودی بود و پس از آن لاوی و آریل قرار گرفتند.
برای دختران یهودی، آویگایل با ۱۴۳۷ مورد رتبه اول را حفظ کرد و آیالا و سارا در رتبههای بعدی بودند. این نامها ترکیبی از سنت کتاب مقدسی و گرایشهای معاصر اسرائیلی را نشان میدهند.
آمار نامهای محبوب در سال ۲۰۲۴
پسران: محمد با ۲٬۲۵۷ مورد (رتبه اول مطلق)
پس از آن آریل (مجموع پسر و دختر)، یوسف و دیگران
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در بخش یهودی:
پسران:
۱. داوید – ۱٬۸۴۲
۲. لاوی (Lavi) – ۱٬۵۱۸
۳. آریل – ۱٬۴۷۹
دختران:
۱. آویگایل – ۱٬۴۳۷
۲. آیالا – ۱٬۱۸۲
۳. سارا – ۱٬۱۵۱
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بخش مسلمان:
پسران:
۱. محمد – ۲٬۲۵۷
۲. یوسف – ۶۹۱
۳. احمد – ۶۸۸
(سپس عمر، آدم، علی، عبد، امیر، ابراهیم و…)
دختران:
۱. مریم – ۵۶۶
۲. وتین – ۳۴۰
۳. لین – ۲۸۲
اسامی فارسی در اسرائیل
در مورد اسامی فارسی باید به اختصار گفت که در آمار رسمی نامهای پرتکرار نوزادان اسرائیل تقریباً غایباند. جوامع کوچک یهودی ایرانیتبار معمولاً نامهای عبری سنتی یا مدرن را ترجیح میدهند و نامهای خاص فارسی در حدی نیستند که در فهرستهای رسمی ظاهر شوند.
نامهای خاص فارسی مثل آرین، کورش، یا نامهای زنانه ایرانی، کردی یا ترکی مثل سرهت، دیلان، یا نامهای مشابه، اگر هم استفاده شوند، در حدی نیستند که در آمار سالانه ظاهر شوند یا روند ملی ایجاد کنند.
این آمارها هر سال پیش از رأسالسنه عبری یا پایان سال میلادی منتشر میشوند و تصویری دقیق از ترجیحات نامگذاری در جامعهای چندپاره ارائه میدهند. آنچه در نگاه اول تناقض به نظر میرسد، _گذشته از رمز و رازها و تقدس نام پیامبر(ص)_ در واقع نتیجه ساده تفاوت در الگوی انتخاب نام است: تنوع گسترده در یک سو و تمرکز فرهنگی در سوی دیگر. محمد، نام مقدس پیامبر گرامی اسلام همچنان نماد این تمرکز باقی مانده است. این در حالی است که برخی گرایشها در بین یهودیان، دل خوشی از این اتفاق و محبوبیت این نام گرامی ندارند.