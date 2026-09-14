عکس: آغاز فصل برداشت محصول طلایی در خنداب
خنداب در روزهای اخیر حال و هوای دیگری دارد؛ فصل برداشت انگور از ۷ هزار هکتار تاکستانهای این شهرستان سرسبز آغاز شده است. اینجا مهد تولید کشمشهای مرغوب دودی (گوگردی) و تیزابی است که نام ایران را در بازارهای جهانی پرآوازه کرده است. این شهرستان که اقتصادش بر پایه کشاورزی بنا شده، حالا با ثمر دادن درختان انگور، به قطبی تبدیل شده که رونق آن نه تنها معیشت کشاورزان بومی را تأمین میکند، بلکه سهم قابلتوجهی از درآمدهای ارزی بخش کشاورزی استان مرکزی را نیز به دوش میکشد. عکس: عزت اله صوفی
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