طرحی خاص از لاله مرزبان که وایرال شده است

جایزه ونیز و ستاره‌هایی که درخشیدند و میناب و کوله‌پشتی‌های که خون باریدند؛ یکی برای «پرسونال برندینگ» و کسب اعتبار و دیگری برای بقا و زندگی!