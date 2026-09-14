طرحی خاص از لاله مرزبان که وایرال شده است
جایزه ونیز و ستارههایی که درخشیدند و میناب و کولهپشتیهای که خون باریدند؛ یکی برای «پرسونال برندینگ» و کسب اعتبار و دیگری برای بقا و زندگی!
کد خبر: ۱۳۹۴۲۶۵| |
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به گزارش تابناک؛ تاریخ فراموش نمیکند روی چه چیزی ایستادهاید. آنجا جای پای هنر نیست، جای پای خیانت است. آیا این همان «حقوق بشرِ» سفارشی است؛ ویترینِ ونیز یا قتلگاه بچه های مدرسه میناب؟
جایزه مبارکتان باد! اما این بار فرش قرمز از خون بچههای میناب پهن گشته و کولهپشتیهای خونین دانشآموزان میناب، گواه اصلی بر بیشرافتی این نمایشهاست. هنر واقعی در سکوت نکردن برابر رنجهای مردمان است. این خونها هرگز فراموش نمیشوند.
گزارش خطا
غیر قابل انتشار: ۵
در انتظار بررسی: ۶
انتشار یافته: ۶
چرا هر کس با تلاش یک موفقیتی بدست میآورد به جای اینکه جذبش کنیم یا مجبور به طردش میکنیم یا حذف.
جنگ تمدنی ایران و غرب واقعیتی جدی است ، همانگونه که اگر در غرب کسی یافت شود که از منظر ارزش ها ، مورد پسند ما واقع شود ما از او در سمینارهای خود تجلیل می کنیم غربیها نیز اگر از عنصری بنجل خوششان بیاید او بر می دارند ، دستمالی می کشند و رنگ و لعابی می زنند و به نمایش می گذارند و چند صباحی بعد به محفظه نگهداری ضایعات می اندازند
احسنت. واقعا پا بر خون ملت ایران گذاشته اند. شرف و وطن خود را فروخته اند و در دنیای بی شرفی به مدال بی شرفی افتخار می کنند.
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