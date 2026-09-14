عکس: رکوردشکنی جهانی دمای هوا در ماه اوت
نهاد نظارتی اقلیم اروپا روز پنجشنبه در گزارشی تکاندهنده اعلام کرد که ماه اوت به گرمترین ماه ثبتشده در تاریخ جهان تبدیل شده است. کارشناسان ضمن هشدار نسبت به تداوم این روند بحرانی، خاطرنشان کردند که با تقویت الگوی بیسابقه پدیده «النینو»، احتمال وخیمتر شدن شرایط اقلیمی در ماههای آینده بسیار بالا است.
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