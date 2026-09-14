En
/
فا
En العربیة
ملی گلد
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
روبیکا
واتس اپ
تلگرام
بله
سروش پلاس
اینستاگرام
ایتا
ایکس
یوتیوب
آپارات
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
کد خبر: ۱۳۹۴۲۶۴
بازدید: ۶۲۹

عکس: رکوردشکنی جهانی دمای هوا در ماه اوت

نهاد نظارتی اقلیم اروپا روز پنج‌شنبه در گزارشی تکان‌دهنده اعلام کرد که ماه اوت به گرم‌ترین ماه ثبت‌شده در تاریخ جهان تبدیل شده است. کارشناسان ضمن هشدار نسبت به تداوم این روند بحرانی، خاطرنشان کردند که با تقویت الگوی بی‌سابقه پدیده «ال‌نینو»، احتمال وخیم‌تر شدن شرایط اقلیمی در ماه‌های آینده بسیار بالا است.

دانلود همه تصاویر
گزارش خطا
برچسب‌ها:
عکس بین الملل دمای هوا پدیده ال نینو شرایط اقلیمی گرم شدن زمین
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
captcha