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پرده‌برداری از بازی‌های کثیف در ونیز!

ما آدم‌های «نفهمی» نیستیم. ما شماها را می‌شناسیم، عقبه‌تان را می‌شناسیم، می‌دانیم چگونه سر برآوردید، از کجا سر درآوردید، از کجا فاند گرفتید؛ چه داخل باشید، چه خارج. شمایان دیگر ماهیتتان آشکار است.
کد خبر: ۱۳۹۴۲۶۲
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2180 بازدید
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۷
ونیز

درباره‌ اتفاقی که ظاهری هنری دارد و این روزها در ونیز رخ داده، حرف ‌و حدیث و گفتار زیاد است. من در این نوشتار مجمل، بنای این را ندارم که در باب نفس این رخداد حرفی بزنم.

خیلی وقت است که این‌ گونه رخدادها و این ‌گونه شوها، یک عمر مشخص، یک مصرف مشخص و یک زمان مشخص دارند. هیچ ‌گاه به‌عنوان یک واقعه‌ تاریخی ثبت نخواهند شد؛ چون پایه و اساسی در تاریخ ندارند. تاریخ را با «پرسونال برندینگ» نمی‌شود روایت کرد. تاریخ را کنش‌های هدفمند و آگاهانه می‌سازد، نه کنش‌هایی که معطوف به شو تجاری، شخصی‌سازی و گزینش رنج مردمان است.

مردم ایران طی سال‌ها با رنج‌های مختلفی مواجه شده‌اند و رنج‌های متنوعی بر آن‌ها حادث شده است. همان ‌طور که هجدهم و نوزدهم دی داغدار شدند، در جنگ هم داغدار بودند. نمی‌توان یک وجه رنج را گرفت و وجه دیگرش را نادیده گرفت. هر کس این کار را بکند، اول از همه به کشور خودش، دوم از همه به مردم خودش و سوم از همه به رنج مردم خودش خیانت کرده است؛ این سومی خیلی وحشتناک‌تر از خیانت اول است.

خیانت به کشور را می‌شود با بازگشتی اصلاح کرد. در خیانت به مردم می‌شود تجدیدنظر کرد؛ ولی خیانت به رنج مردم را نمی‌شود با هیچ عذرخواهی یا حتی گذشتی نادیده گرفت.

آن چیزی که در ونیز اتفاق افتاد، نوعی ‌«پرسونال برندینگ» بود برای مسیری که کاملاً از لحاظ مالی و اقتصادی شبهه‌ناک است و ما می‌دانیم در پس پرده چه گذشته است. می‌دانیم که چگونه پروانه‌ ساخت گرفته، می‌دانیم که چگونه به ونیز راه پیدا کرده، می‌دانیم چگونه تهیه‌کننده‌اش عوض شده، سابقه کارگردانش و تک‌تک عواملش را در آنجا می‌شناسیم.

آن نطق غرایی که درباره‌ مردم ایران در ونیز قرائت شد، سخن جامعه‌ هنری ایران که سهیم در رنج این مردم بودند، نبود. یک پرسونال برندینگ هدایت‌شده بود که ما نمونه‌اش را در سال‌های اخیر زیاد دیده‌ایم.

فرقی نمی‌کند؛ برخی در داخل، با پول نهادهای حاکمیتی بخواهند برای خودشان ژست انقلابی بگیرند و برخی هم بخواهند در خارج، با فاندهای رنگارنگ خارجی برای پرسونال برندینگ خودشان تبلیغات کنند و نهایتاً آن چیزی را بدست بیاورند که به قول ادبیات قدیم و کلاسیک ایران، چند سکه‌ زر است.

شما تاریختان گذشته است. شمایی که با رنج مردم تجارت می‌کنید، با رنج مردم سعی می‌کنید پرسونال برندینگ کنید و با رنج مردم تجارت می‌کنید، تاریختان گذشته است.

شما فراموش می‌شوید. تاریخ شما را فراموش می‌کند. تاریخ به شما اعتنایی نمی‌کند؛ چون هیچ ‌گاه کنشگر مدنی و کنشگر اصیلی نبوده‌اید. همیشه کنش‌هایتان تابعی از تجارتی بوده است که دارید می‌کنید و برای شما آن پول اصل است.

پولی که بخواهد با تزویر و نقاب و تقلب از سیاست یا هنر دربیاید، گاهی اوقات پول کثیفی است؛ چون در آن تقلب صورت گرفته است. وقتی شما با تقلب هنری بخواهید پول دربیاورید یا با تقلب سیاسی بخواهید پول دربیاورید، شیوه‌ای بسیار شبهه‌دار و کثیف است و خیانت به مردم.

بنابراین، ارزشش را ندارد بیشتر از این بنویسم. منتها این چند خط فقط برای این نوشته شد که یادآوری کنم ما آدم‌های «نفهمی» نیستیم. ما شماها را می‌شناسیم، عقبه‌تان را می‌شناسیم، می‌دانیم چگونه سر برآوردید، از کجا سر درآوردید، از کجا فاند گرفتید؛ چه داخل باشید، چه خارج. شمایان دیگر ماهیتتان آشکار است.

منبع: روزنامه قدس

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برچسب ها
جشنواره ونیز پرسونال برندینگ پول کثیف
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱۱
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۷
علیرضا قربانی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۳
2
1
پاسخ
باکمال احترام به همه ی هنرمندان واقعی و اصیل این مرز و بوم. تا زمانیکه بزرگان فرهنگ، علم ، هنر و نخبگان واقعی این مملکت شناسانده نشوند، همین آش و همین کاسه خواهد بود.
تمام رسانه پر شده از انعکاس رفتارهای روزمره بازیگرنماها، ورزشکار نماها و .... بعد انتظار داریم نسل در حال رشد فرهیخته شود. با کدام الگو؟؟؟؟
کسی نخبگان علمی ما را نمی شناسد، اما می داند فلان بازیگر به چه غذائی، رنگی، برندی علاقه دارد... که چه؟؟؟
ناشناس
|
Netherlands (Kingdom of the)
|
۰۸:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۳
1
2
پاسخ
خود کرده را تدبیر نیست .
یکبار بجای سرزنش دیگران به رفتار و اعمال خودتان فکر کنید .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۳
0
1
پاسخ
حالا باید تحت تاثیر قرار بگیریم ؟؟
داود
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۳
1
0
پاسخ
همینا با پول این مملکت به این جایگاه رسیدند بعد میگن ما آزادی نداریم . کثیف تر از این قشر نداریم .
حاج بهروز
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۳
1
1
پاسخ
کارفرمای ایشان کسان دیگری هستند.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۳
1
0
پاسخ
ایکاش برای ان دختر بچه لامردی که ناجوانمردانه قسمتهایی از بدنش که نمیشود نام برد مجروح شد و پزشک معالجش با بغضی بیش از بغضهای دروغین او میگفت انقدر درد جراحیهای متعدد را کشیده که دیگر از دکتر و بیمارستان متفر شده و روحیه ای خراب پیدا کرده بغض غیرتمندانه میکردی و ارزوی نابودی ستمکاران را. نه برای سردمداران و براه اندازان فلسفه زن زندگی برهنگی!!! و نه ازادی!!!!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۳
1
0
پاسخ
اینها توسط شبکه‌های جهانی جاسوسی فرهنگی از قبل مدیریت سده و توافق شده انتخاب و حتی دیالوگ مربوط برای آنها دیکته شده و‌ سپس دعوت و انتخاب میشن تا در راستای تهاجم فرهنگی غرب و صهیون حرف بزنن و اکثر قریب به اتفاق اینها اصلا شخصیتی ندارد چه برسه به هنر و همین بی هویتی مقدمه خودفروشی فرهنگی و چه بسا در ادامه به خودفروشی هالیوودی برای دیده شده تبدیل بشه البته با عرضه شریف‌ترین های انسانی
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