عکس: شکوفایی گلهای وحشی در غرب استرالیا
با بارش زودهنگام بارانهای زمستانی، دشتهای غرب استرالیا بار دیگر با تابلویی از رنگهای خیرهکننده پوشیده شدهاند. در منطقه «اینیاریمانا ایلگاری بوندارا»، محل استقرار رصدخانه رادیو-نجومی «مرچیسون» متعلق به مرکز تحقیقات علمی و صنعتی استرالیا، منظرهای بینظیر پدید آمده است؛ جایی که تلسکوپهای عظیم علمی اکنون در میان فرشی از گلهای وحشی و بومی، محاصره شدهاند.
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برچسبها:عکس طبیعت گلهای وحشی استرالیا دشتهای غرب استرالیا
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