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پاسخ کره شمالی به رزمایش مشترک آمریکا در منطقه

خبرگزاری مرکزی کره (KCNA) از رزمایش ارتش کشور با موشک های کروز و بالستیک یک روز بعد از پایان رزمایش مشترک آمریکا با ژاپن و کره جنوبی خبر داد.
کد خبر: ۱۳۹۴۲۵۹
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رزمایش کروز و بالستیک

به گزارش تابناک؛ خبرگزاری رسمی کره شمالی اعلام کرد که ارتش خلق کره، رزمایش مشترکی با مشارکت نیروهای توپخانه دوربرد و موشکی برگزار نموده که در آن از موشک‌های کروز راهبردی و موشک‌های بالستیک تاکتیکی استفاده شده است.

بنا بر این گزارش، این رزمایش‌ها در ۱۲ سپتامبر(21 شهریور) برگزار شد و پنج یگان توپخانه و موشکی کره شمالی در آن شرکت داشتند. در این رزمایش همچنین از پهپادهای تهاجمی و سامانه‌های پرتاب چندگانه راکت با کالیبر بزرگ مجهز به مهمات ترموباریک استفاده شده است.

فرماندهی این رزمایش‌ها را مارشال پاک جونگ چون، نایب رئیس کمیسیون نظامی مرکزی حزب کارگران کره، و سرلشکر ریو چانگ سون، رئیس اداره توپخانه ستاد کل ارتش خلق کره، بر عهده داشتند.

خبرگزاری مرکزی کره اعلام کرد که تمامی سامانه‌های تهاجمی شرکت‌کننده در این رزمایش، اهداف تعیین‌شده خود را به‌طور همزمان و با دقت ۱۰۰ درصد مورد اصابت قرار دادند.

ستاد مشترک کره جنوبی نیز روز شنبه از شلیک چندین موشک بالستیک به سمت دریای ژاپن خبر داده بود. 
براساس این گزارش، تنها یک روز پس از پایان رزمایش نظامی سه‌جانبه کره جنوبی، آمریکا و ژاپن موسوم به رزمایش «لبه آزادی»، کره شمالی روز شنبه چندین موشک بالستیک به سمت دریا شلیک کرد.
منبع: فارس

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برچسب ها
رزمایش کروز و بالستیک شرق آسیا کره شمالی آمریکا رزمایش مشترک
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