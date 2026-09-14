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بهترین زمان برای جویدن آدامس چه موقع است؟

آدامس بدون قند، اگر به اندازه مصرف شود، می‌تواند مزایایی مانند افزایش بزاق، کمک به پاک شدن بقایای غذایی، حمایت از سلامت دندان‌ها و احتمالاً افزایش موقت هوشیاری و کاهش میل به تنقلات داشته باشد.
کد خبر: ۱۳۹۴۲۵۶
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آدامس

به گزارش تابناک، شاید آدامس را بیشتر برای تازه کردن نفس یا سرگرم کردن دهان بشناسیم، اما جویدن آدامس می‌تواند فراتر از این‌ها باشد. از کمک به افزایش بزاق و محافظت از دندان‌ها گرفته تا تأثیر احتمالی بر تمرکز و کاهش میل به خوردن تنقلات، این خوراکی کوچک مزایایی دارد که کمتر به آن‌ها توجه می‌کنیم.

۱. آدامس می‌تواند به سلامت دندان‌ها کمک کند

مهم‌ترین نکته، انتخاب آدامس بدون قند است. جویدن آن باعث افزایش ترشح بزاق می‌شود و بزاق به شست‌وشوی بقایای مواد غذایی و خنثی کردن بخشی از اسیدهای تولیدشده در دهان کمک می‌کند.

به همین دلیل، جویدن آدامس بدون قند بعد از غذا، به‌خصوص زمانی که امکان مسواک زدن ندارید، می‌تواند برای سلامت دهان مفید باشد.

۲. ممکن است به تمرکز کمک کند

جویدن یک فعالیت تکراری و ریتمیک است و برخی پژوهش‌ها نشان داده‌اند که جویدن آدامس ممکن است در کوتاه‌مدت با افزایش هوشیاری و توجه همراه باشد.

البته آدامس را نباید یک «تقویت‌کننده جادویی مغز» دانست؛ اما برای زمانی که احساس خواب‌آلودگی یا کاهش تمرکز دارید، جویدن آدامس بدون قند می‌تواند یک راه ساده برای فعال نگه داشتن شما باشد.

۳. می‌تواند استرس را کمتر کند

برای بعضی افراد، جویدن آدامس یک رفتار آرام‌کننده است. مشغول بودن دهان و انجام یک حرکت تکراری ممکن است به کاهش احساس تنش کمک کند.

به همین دلیل بعضی افراد هنگام کار، مطالعه یا موقعیت‌های پراسترس ناخودآگاه به سراغ آدامس می‌روند.

۴. ممکن است میل به خوردن تنقلات را کاهش دهد

وقتی دهان مشغول جویدن است، احتمال اینکه صرفاً از روی بی‌حوصلگی سراغ خوراکی‌هایی مثل چیپس، شکلات یا شیرینی بروید ممکن است کمتر شود.

البته آدامس جایگزین یک وعده غذایی یا میان‌وعده سالم نیست؛ اما می‌تواند برای مدیریت خوردن هیجانی و هوس‌های لحظه‌ای ابزار کمکی باشد.

۵. برای خشکی دهان مفید است

افزایش بزاق یکی از مهم‌ترین اثرات جویدن آدامس است. بنابراین آدامس بدون قند می‌تواند برای افرادی که گاهی دچار خشکی دهان می‌شوند، کمک‌کننده باشد.

با این حال، خشکی دهان مداوم می‌تواند دلایل مختلفی داشته باشد و بهتر است در صورت ادامه‌دار بودن، علت آن بررسی شود.

۶. بعد از غذا می‌تواند انتخاب بهتری از شیرینی باشد

اگر بعد از غذا همیشه هوس یک خوراکی شیرین می‌کنید، یک آدامس بدون قند می‌تواند دهان را مشغول کند و احساس نیاز به خوردن چیزی شیرین را کاهش دهد.

نکته مهم این است که آدامس بدون قند باشد؛ زیرا آدامس‌های حاوی شکر می‌توانند برخلاف هدف ما، خطر پوسیدگی دندان را افزایش دهند.

اما هر آدامسی مفید نیست!

اینجا یک نکته مهم وجود دارد: «آدامس» به‌تنهایی یک خوراکی سالم محسوب نمی‌شود.

اگر آدامس حاوی قند باشد، مصرف مکرر آن می‌تواند برای دندان‌ها مناسب نباشد. همچنین جویدن طولانی‌مدت و زیاد ممکن است در برخی افراد باعث خستگی عضلات فک یا تشدید مشکلات مفصل فک شود.

برخی آدامس‌های بدون قند نیز حاوی شیرین‌کننده‌هایی مانند سوربیتول هستند که مصرف زیادشان می‌تواند باعث نفخ یا ناراحتی گوارشی شود.

بهترین زمان برای جویدن آدامس چه موقع است؟

اگر آدامس بدون قند انتخاب می‌کنید، جویدن آن بعد از غذا می‌تواند انتخاب مناسبی باشد؛ به‌ویژه زمانی که به مسواک یا امکانات بهداشت دهان دسترسی ندارید.

اما آدامس قرار نیست جای مسواک، نخ دندان و مراقبت منظم از دندان‌ها را بگیرد.

جمع‌بندی

دفعه بعد که یک آدامس در دهانتان گذاشتید، بدانید که این جویدن ساده ممکن است بیشتر از چیزی که فکر می‌کنید برای دهان و حتی تمرکزتان مفید باشد؛ البته به شرطی که بدون قند باشد و در مصرف آن زیاده‌روی نکنید.

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