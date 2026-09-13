به گزارش تابناک، لاشه یک قطعه نهنگ عظیم‌الجثه در نوار ساحلی شهرستان بندرلنگه و حوالی بندر چارک کشف شد. بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد پیکر این پستاندار دریایی متعلق به گونه در معرض خطر نهنگ براید است و ارزیابی دقیق‌تر پس از جزر کامل دریا انجام می‌گیرد.

دسترسی به پیکر این آبزی به دلیل قرارگیری در پهنه جزر و مدی دریا نیازمند زمان مناسب است تا فرآیند بیومتری و نمونه‌برداری با دقت صورت گیرد.

روح‌الله احمدی، کارشناس محیط زیست دریایی اداره کل حفاظت محیط زیست هرمزگان، گفت: بر اساس اطلاعات دریافتی، لاشه این نهنگ در نوار ساحلی منطقه چارک رویت شده است؛ اما از آنجا که لاشه در حال حاضر در پهنه جزر و مدی دریا قرار دارد، برای دسترسی آسان‌تر، نمونه‌برداری و بررسی دقیق ابعاد، باید تا زمان جزر کامل دریا منتظر ماند؛ و با اشاره به ویژگی‌های زیستی پستاندار یادشده اضافه کرد: برآورد‌های اولیه نشان می‌دهد لاشه متعلق به نهنگ براید (Bryde's whale) است. این گونه معمولا طولی بیش از ۱۰ متر و چندین تن وزن دارد و در زمره آبزیان عظیم‌الجثه خلیج فارس به شمار می‌رود.

احمدی درباره دلایل تلف شدن این آبزی غول‌پیکر اعلام کرد: تاکنون علت قطعی تلف شدن مشخص نیست و نیازمند بررسی‌های کارشناسی و کالبدگشایی است؛ با این حال در سوابق گذشته، بیشترین علت مرگ و به گل نشستن این گونه در آب‌های جنوب، برخورد با پروانه موتور کشتی‌ها و شناور‌های سنگین عبوری بوده است.

کارشناس محیط زیست دریایی اداره کل حفاظت محیط زیست هرمزگان با تأکید بر حساسیت‌های بوم‌شناختی منطقه بیان داشت: نهنگ براید تغذیه‌کننده از موجودات ریز دریایی (پلانکتون‌ها و ماهی‌های ریز) است و شکارچی گوشت‌خوار به حساب نمی‌آید، این آبزی از نظر رده‌بندی حفاظتی در فهرست گونه‌های در معرض خطر انقراض قرار دارد.

منبع: خبرگزاری دانشجو