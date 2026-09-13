به گزارش تابناک، سردار احمدرضا رادان، فرمانده کل انتظامی کشور، در گفتگوی ویژه خبری با اشاره به راه‌اندازی دبیرستان‌های پلیس اظهار کرد: امروز صحبت از یک مدرسه نیست، بلکه باید از یک نگاه بلندمدت برای آینده پلیس سخن گفت؛ پلیسی که در معماری پلیس آینده برای آن برنامه‌ریزی شده است.

وی افزود: در این طرح، موضوع سرمایه انسانی کشور و تربیت نیروی انسانی آینده پلیس مورد توجه قرار گرفته است. ایده راه‌اندازی مجدد دبیرستان‌ها در نیروهای مسلح و دبیرستان‌های پلیس نیز از پیشنهادهای سپهبد شهید باقری بود.

رادان ادامه داد: در جلسه‌ای که فرماندهان در خدمت سپهبد شهید باقری بودند، ایشان بر راه‌اندازی مجدد دبیرستان‌ها در نیروهای مسلح تأکید کردند و موضوع دبیرستان‌های پلیس نیز مطرح شد. پس از این موضوع، با توجه به اینکه نقش دبیرستان‌های پلیس در معماری آینده انتظامی نیز پیش‌بینی شده بود، اجرای این طرح را آغاز کردیم.

فرمانده کل انتظامی کشور با اشاره به فعالیت دانشگاه افسری و دانشگاه جامع انتظامی گفت: امروز دانشگاه افسری و دانشگاه جامع را داریم که آموزش‌های آنها از مقطع کارشناسی تا کارشناسی ارشد و دکترا را پوشش می‌دهد، اما اساس مطلب این است که یک دوره طلایی برای تغییر و شکل‌گیری شخصیت نوجوان و جوان وجود دارد که بخش مهمی از آن در دوران دبیرستان شکل می‌گیرد.

وی تأکید کرد: هدف از ورود به این مقطع، ایجاد یک نگاه تحولی و بلندمدت برای تربیت نیروی انسانی و ساختن پلیس آینده است.

سردار رادان با اشاره به فلسفه راه‌اندازی دبیرستان‌های پلیس گفت: ما در حقیقت در این حوزه مقداری عقب هستیم و از این دوران طلایی غافل شده‌ایم. ایده اصلی این بود که در دوران نوجوانی و جوانی، دانش‌آموز در کنار پلیس باشد و پلیس نیز در کنار او قرار بگیرد تا بتوانیم زمینه شکل‌گیری ساختار، رفتار و شخصیت او را برای حضور در پلیس آینده فراهم کنیم و مسیر رشد او نیز در مجموعه انتظامی شکل بگیرد.

دبیرستان پلیس؛ یادگار سه فرمانده

وی با گرامیداشت یاد سپهبد شهید باقری افزود: مقدمات این کار با حمایت ایشان آغاز شد. همچنین لازم می‌دانم از سپهبد شهید امیر موسوی یاد کنم که در مراسم کلنگ‌زنی نخستین دبیرستان پلیس حضور داشت و این موضوع را اعلام کرد.

فرمانده کل انتظامی کشور ادامه داد: از سردار عبداللهی، فرمانده محترم قرارگاه خاتم و رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و معاونان ایشان نیز تشکر می‌کنم که پای این موضوع ایستادند و در شکل‌گیری و اجرای آن نقش داشتند.

رادان گفت: اعتقاد دارم این دبیرستان می‌تواند برای نسل‌های آینده، منشأ یک اتفاق مبارک باشد و نسلی را تربیت کند که بتواند آینده پلیس را شکل دهد.

وی با اشاره به روند ساخت نخستین دبیرستان پلیس اظهار کرد: این دبیرستان در زیربنایی به مساحت ۳۵ هزار مترمربع و طی ۲۲۰ روز ساخته شد؛ رکوردی که مشابه آن را در ساخت ۱۵۰۰ واحد مسکونی سازمانی نیز تجربه کرده بودیم.

رادان افزود: ساخت یک دبیرستان تمام‌هوشمند، ظرافت‌ها و مختصات خاص خود را دارد، اما با وجود این، این پروژه در مدت ۲۲۰ روز به پایان رسید که از این جهت می‌توان آن را رکوردی کم‌نظیر دانست. در این مجموعه از بهترین امکانات و تجهیزات ایرانی استفاده شده و دقت در ساخت آن کاملاً مشهود است.

استقبال از دبیرستان پلیس در میانه جنگ

فرمانده کل انتظامی کشور با اشاره به آغاز فرآیند جذب دانش‌آموزان در شرایط جنگی گفت: در مقطعی که می‌خواستیم جذب نیرو را آغاز کنیم، کشور درگیر جنگ بود. برخی تصور می‌کردند با توجه به شرایط جنگ و مشغله‌های مردم، شاید خانواده‌ها تمایلی به ثبت‌نام فرزندانشان در دبیرستان‌های پلیس یا نیروهای مسلح نداشته باشند.

وی ادامه داد: این در حالی بود که خود پلیس از اهداف اصلی حملات دشمن بود و مردم، شهادت نیروهای پلیس و ساختمان‌های آسیب‌دیده انتظامی را از نزدیک می‌دیدند. با این حال، ما اعتقاد داشتیم که این مسیر حتماً متقاضی خواهد داشت.

رادان گفت: قرار بود دبیرستان تهران برای دانش‌آموزان سه استان تهران، قم و البرز باشد و در همین دوره کوتاه، بیش از ۲۰۰ نفر برای ثبت‌نام مراجعه کردند.

وی این استقبال را نشانه‌ای از سرمایه اجتماعی پلیس دانست و افزود: این موضوع نشان داد سرمایه اجتماعی پلیس در میان مردم بسیار بالاست و از این بابت بسیار خوشحال شدیم.

فرمانده کل انتظامی کشور با اشاره به سطح علمی دانش‌آموزان پذیرفته‌شده گفت: در سال اول، برای مقطع دوم دبیرستان ۴۵۳ نفر جذب شدند که ۲۸۶ نفر از آنها معدل ۲۰ یا نزدیک به ۲۰ داشتند و بیش از ۱۳۰ نفر نیز معدل بالای ۱۹ داشتند.

رادان افزود: میانگین معدل این ۴۵۳ دانش‌آموز، ۱۸.۶۸ بود که از نظر علمی، عدد بسیار خوبی محسوب می‌شود.

سردار رادان با اشاره به ویژگی‌های نخستین دبیرستان پلیس گفت: این دبیرستان از نظر ساخت، تجهیزات و امکانات، در زمره برترین دبیرستان‌های پلیس در منطقه قرار دارد و بر اساس مطالعاتی که درباره دبیرستان‌های پلیس در کشورهای مختلف انجام داده‌ایم، می‌توان گفت در رتبه سوم جهان قرار دارد.

وی افزود: برای سال اول فعالیت، اینکه توانسته‌ایم از نظر ساخت‌وساز، تجهیزات و امکانات در چنین جایگاهی قرار بگیریم، یک رکورد کم‌نظیر است.

فرمانده کل انتظامی کشور با اشاره به امکانات این مجموعه اظهار کرد: این دبیرستان مجهز به آزمایشگاه‌های مدرن، کلاس‌های کاملاً هوشمند، کتابخانه و فضاهای مطالعه است و ظرفیت پذیرش ۱۲۰۰ دانش‌آموز به صورت شبانه‌روزی را دارد.

رادان ادامه داد: برای فعالیت‌های ورزشی نیز امکاناتی از جمله استخر، سالن بدنسازی، سالن کشتی و سالن‌های تیراندازی پیش‌بینی شده است. همچنین خوابگاه‌های مجهز برای ۱۲۰۰ دانش‌آموز در نظر گرفته شده است.

وی با اشاره به برنامه توسعه این دبیرستان‌ها گفت: توسعه دبیرستان‌های پلیس در استان‌های هدف نیز در دستور کار قرار دارد.

زاهدان برای پوشش سیستان و بلوچستان، مشهد برای خراسان رضوی، ساری برای مازندران، تبریز برای آذربایجان شرقی، همچنین همدان، اصفهان و فارس از جمله مناطقی هستند که برای راه‌اندازی دبیرستان‌های پلیس در نظر گرفته شده‌اند.

جذب دختران در دبیرستان‌های پلیس از سال‌های آینده

رادان درباره حضور دختران در این مدارس نیز گفت: در حال حاضر تمرکز ما بر جذب پسران است، اما پیش‌بینی کرده‌ایم که از یکی دو سال آینده، دختران نیز وارد این مسیر شوند و برای جذب دختران پلیس برنامه‌ریزی کرده‌ایم.

وی افزود: دانش‌آموزانی که در این مدارس تحصیل می‌کنند، در صورت تمایل می‌توانند مسیر خود را ادامه دهند و با شرکت در آزمون‌ها و طی مراحل مربوط، وارد دانشگاه پلیس شوند و در آینده به جمع افسران انتظامی بپیوندند.

فرمانده کل انتظامی کشور همچنین از همکاری وزارت آموزش و پرورش در اجرای این طرح تقدیر کرد و گفت: وزیر آموزش و پرورش پیش از افتتاح از مجموعه بازدید کردند و آن را یک شگفتی توصیف کردند. از آقای علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش و معاونان ایشان نیز تشکر می‌کنم که با جدیت پای کار آمدند تا بخش‌های مرتبط با مسئولیت‌های وزارت آموزش و پرورش به بهترین شکل انجام شود.

۸۰۰ واحد مسکونی جدید در راه است

رادان در ادامه با اشاره به تجربه موفق ساخت ۱۵۰۰ واحد مسکونی سازمانی گفت: در حوزه ساخت‌وساز، هم در پروژه ۱۵۰۰ واحدی که به نام حضرت فاطمه زهرا(س) نام‌گذاری شد و هم در ساخت دبیرستان پلیس، رکوردهایی ثبت شده است.

وی افزود: در آینده بسیار نزدیک نیز ۸۰۰ واحد مسکونی دیگر با همان الگو به بهره‌برداری خواهد رسید.

سردار رادان گفت: از نهضت ۱۰۰ هزار واحد مسکونی سازمانی که دنبال می‌کردیم، امروز ۵۲ هزار واحد در دست اجراست و پروژه‌ها بین ۲۰ تا ۹۰ درصد پیشرفت دارند.

وی افزود: اگرچه با مشکلات نقدینگی مواجه هستیم، اما با اعتماد به بخش خصوصی و به‌کارگیری صحیح ظرفیت‌های این بخش، می‌توان جهش‌های فوق‌العاده‌ای در حوزه ساخت‌وساز ایجاد کرد.

فرمانده کل انتظامی کشور ادامه داد: ما آمادگی داریم با همین مدل در نهضت ساخت مسکن کشور نیز کمک کنیم. نتیجه این همکاری می‌تواند کاهش زمان ساخت باشد؛ به‌گونه‌ای که پروژه‌ای که معمولاً یک سال و نیم تا دو سال زمان می‌برد، در مدت حدود شش ماه ساخته شود.

رادان تأکید کرد: کوتاه شدن زمان ساخت، علاوه بر تسریع در تحویل، باعث کاهش هزینه‌های ناشی از تعدیل، تورم و افزایش قیمت تمام‌شده پروژه‌ها خواهد شد.

مردم؛ ضلع مهم مقابله با سرقت

فرمانده کل انتظامی کشور در ادامه با اشاره به عملکرد پلیس در مقابله با سرقت گفت: ابتدا باید از مردم تشکر کنم؛ اگر عملکرد مثبتی داریم، به واسطه حضور و همراهی مردم است. اگر مردم در کنار پلیس نباشند، پلیس عملاً چیزی جز یک عنوان نیست.

وی افزود: در موضوع سرقت، سه ضلع وجود دارد؛ مال‌باخته، سارق و پلیس. اگر تنها به یک ضلع توجه کنیم و دو ضلع دیگر را نادیده بگیریم، توفیق ما در کاهش سرقت کافی نخواهد بود.

تأکید بر افزایش ایمنی اموال

رادان از مردم خواست در حفظ و نگهداری اموال خود دقت بیشتری داشته باشند و گفت: متأسفانه در برخی موارد، شرایط به‌گونه‌ای است که مال‌باخته عملاً سارق را برای سرقت تحریک می‌کند.

وی ادامه داد: در بررسی صحنه‌های سرقت، مواردی مانند پنجره‌های غیراِیمن، درهای نامناسب و نگهداری اموال در محل‌های نامناسب مشاهده می‌شود. در بسیاری از موارد نیز سارقان در بازجویی‌ها اعلام کرده‌اند که برای ورود به محل، با زحمت زیادی مواجه نشده‌اند.

فرمانده کل انتظامی کشور تأکید کرد: به‌ویژه در واحدهای تجمعی و مجتمع‌های مسکونی، با افزایش اقدامات ایمنی می‌توان میزان سرقت را حتی به صفر نزدیک کرد.

رادان با اشاره به اقدامات پلیس در شرایط جنگی گفت: در جریان جنگ، برخی مردم منازل خود را ترک کرده بودند، اما ما با امنیت مردم شوخی نداریم و با سارقان به‌طور قاطع برخورد کردیم.

وی افزود: امروز می‌توانم به مردم عزیز اعلام کنم که بیش از ۵۰۰ سارق با شلیک مأموران پلیس متوقف شده‌اند که ۴۱۷ نفر از آنها مجروح شدند و حدود ۵۶ نفر نیز که با سلاح مقابل مأموران ایستادگی کرده بودند، در جریان این درگیری‌ها کشته شدند.

حرکت پلیس آگاهی به سمت هوشمندسازی

فرمانده کل انتظامی کشور در ادامه گفت: برخوردهای قاطع پلیس و همچنین اقدامات مناسب قوه قضاییه باعث شده است سارقان با جدیت بیشتری با موضوع مواجه شوند. در کنار آن، مال‌خرها را نیز رها نکرده‌ایم.

رادان افزود: یکی از رویکردهای ما این است که پلیس آگاهی را هوشمند کنیم. در همین راستا، آزمایشگاه هوشمند مواد آگاهی را که مبتنی بر داده‌هاست، راه‌اندازی کرده‌ایم.

سردار رادان با اشاره به فعالیت گشت‌های ویژه پلیس آگاهی گفت: حدود ۲۴۰ تا ۲۵۰ گشت آگاهی در کشور راه‌اندازی کرده‌ایم که در حوزه سرقت خودرو نیز اقدامات مؤثری انجام داده‌اند و تاکنون بیش از هزار و ۱۰۰ خودروی سرقتی توسط این گشت‌ها کشف شده است.

وی افزود: امروز میزان کشف خودروهای سرقتی به حدود ۹۹ درصد رسیده است.

کاهش چشمگیر سرقت خودرو با شماره‌گذاری قطعات

فرمانده کل انتظامی کشور از همکاری خودروسازان در کاهش سرقت خودرو تقدیر کرد و گفت: شماره‌گذاری قطعات خودرو اقدام بسیار مؤثری بود. در سال ۱۳۹۸ با میزان قابل توجهی سرقت مواجه بودیم، اما در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۵ تعداد خودروهای سرقتی به کمتر از ۱۰۰ دستگاه رسیده است.

رادان افزود: اگر خودروسازان در حوزه ایمنی و استانداردهای دقیق و درست عمل کنند، می‌توانیم سرقت را در این بخش نیز بیش از پیش کاهش دهیم.

وی با اشاره به الگوی «سه هفتاد» در مقابله با سرقت گفت: ۷۰ درصد سرقت‌های کشور در سه استان اتفاق می‌افتد. در هر یک از این استان‌ها نیز ۷۰ درصد سرقت‌ها در سه شهرستان متمرکز است و در ادامه، همین الگو در حوزه‌های انتظامی شهرستان‌ها بررسی می‌شود.

فرمانده کل انتظامی کشور تأکید کرد: با تمرکز بر این نقاط، می‌توانیم اقدامات هدفمندتری برای کاهش سرقت انجام دهیم. در حال حاضر به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت، حدود ۷۷۰ فقره سرقت در کشور ثبت می‌شود و تلاش ما کاهش این رقم است.

کشف ۱۰۰ درصدی پرونده‌های قتل

رادان در ادامه درباره عملکرد پلیس در جرایم جنایی گفت: در حوزه جرایم جنایی، ۱۰۰ درصد پرونده‌های قتل در بازه زمانی مورد بررسی کشف شده است و پرونده‌های باقی‌مانده از سال‌های قبل نیز در حال رسیدگی هستند.

وی افزود: یکی از عوامل این موفقیت، حرکت به سمت هوشمندسازی و شکل‌گیری نهضت کشف علمی جرم است. در این مسیر، نیروهای جوان و دانشگاهی نیز به مجموعه پلیس کمک کرده‌اند.

فرمانده کل انتظامی کشور گفت: امروز در برداشت صحنه جرم، شرایط کاملاً دیجیتالی شده و می‌توانیم در همان لحظه اطلاعات صحنه را ثبت و پردازش کنیم تا به کشف واقعیت جرم برسیم.

کشف ۸۹.۵ درصد جرایم سایبری

رادان با اشاره به عملکرد پلیس فتا اظهار کرد: امروز حدود ۸۹.۵ درصد جرایم واقع‌شده در حوزه سایبری کشف می‌شود که عدد بسیار مهمی است.

وی افزود: پلیس فتا در حوزه فوریت‌های سایبری نیز اقدامات خوبی انجام داده است و از ابتدای سال تا کنون، در بازه زمانی مورد اشاره، توانسته‌ایم ۶۱ میلیارد تومان از وجوه حاصل از کلاهبرداری‌های سایبری را پیش از برداشت شناسایی، متوقف و به صاحبان آن بازگردانیم.

سردار رادان با تأکید بر اهمیت سرعت عمل در کلاهبرداری‌های مالی سایبری گفت: از مردم خواهش می‌کنم در زمان طلایی وقوع جرم، موضوع را سریع به پلیس اطلاع دهند. این زمان حدود ۱۵ تا ۲۰ دقیقه است و اگر مال‌باخته در این بازه زمانی اطلاع‌رسانی کند، پلیس می‌تواند برای شناسایی و متوقف کردن وجوه اقدام کند.

وی افزود: بنا داریم همزمان با هفته انتظامی، یک شماره چهاررقمی برای تسهیل ارتباط مردم با پلیس در این حوزه معرفی کنیم و در آینده نیز خدمات مربوط به جرایم سایبری را به سامانه ۱۱۰ متصل خواهیم کرد.

فرمانده کل انتظامی کشور با اشاره به افزایش جرایم سایبری اظهار کرد: مردم در فضای مجازی گاهی خیلی زود به یک تماس تلفنی، آگهی یا گفتار اعتماد می‌کنند. توصیه ما این است که شهروندان به هشدارها و آموزش‌های پلیس فتا توجه بیشتری داشته باشند و از اعتماد بیش از حد به تماس‌ها و دعوت‌های ناشناس خودداری کنند.

انهدام باند اخاذی «باج‌نیوز»

رادان با اشاره به انهدام یک شبکه اخاذی تحت عنوان «باج‌نیوز» گفت: این شبکه با ارتباطات خارج از کشور فعالیت می‌کرد و مدیران صنایع و برخی خانواده‌های مسئولان، به‌ویژه افرادی را که در حوزه‌های اقتصادی فعالیت داشتند، هدف قرار می‌داد.

وی ادامه داد: اعضای این شبکه با دسترسی به اطلاعات و تصاویر افراد در فضای مجازی، اقدام به اخاذی و تهدید می‌کردند. با ورود پلیس فتا، تقریباً تمام اعضای این باند دستگیر شدند و تنها چند نفر از آنها که در خارج از کشور حضور دارند یا متواری هستند، هنوز دستگیر نشده‌اند.

رادان در ادامه با اشاره به اهمیت مأموریت‌های پلیس فتا گفت: یکی از مهم‌ترین مأموریت‌های پلیس، مقابله با جرایم در فضای سایبری است.

کشف بیش از ۲۰۰ تن مواد مخدر از اسفند تاکنون

فرمانده کل انتظامی کشور با اشاره به تلاش مرزبانان و پلیس مبارزه با مواد مخدر گفت: از اسفندماه تاکنون، بیش از ۲۰۰ تن انواع مواد مخدر توسط مرزبانی، انتظامی و پلیس مبارزه با مواد مخدر کشف و ضربه‌های قابل توجهی به قاچاقچیان وارد شده است.

وی افزود: میزان کشفیات مواد مخدر نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۴ درصد افزایش داشته است.

رادان با اشاره به شرایط دشوار ماه‌های اخیر اظهار کرد: پلیس در این مدت اجازه نداد چهره شهرها با حضور معتادان متجاهر مخدوش شود و جمع‌آوری این افراد را ادامه داد. امیدواریم روزی شاهد ایرانی عاری از اعتیاد باشیم.

مقابله با قاچاق از مرز تا عمق کشور

فرمانده کل انتظامی کشور گفت: در حوزه مقابله با قاچاق سوخت، سلاح و مواد مخدر، مجموعه‌ای از پلیس‌ها در کنار یکدیگر فعالیت می‌کنند و برخورد با قاچاقچیان صرفاً به مرز محدود نمی‌شود، بلکه از مرز تا عمق کشور ادامه دارد.

وی با اشاره به اقدامات پلیس در حوزه قاچاق سلاح گفت: کشفیات سلاح شکاری ۱۲ درصد و کشفیات سلاح جنگی ۱۰ درصد افزایش داشته است.

رادان تأکید کرد: سلاح فقط یک کالای قاچاق و تهدید اقتصادی نیست، بلکه مستقیماً با جان مردم و امنیت کشور ارتباط دارد و می‌تواند موجب ناامنی شود.

فرمانده کل انتظامی کشور همچنین از رصد انبارها با همکاری دستگاه‌های مختلف خبر داد و گفت: در جریان این اقدامات، صدها تن کالای احتکارشده از جمله کالاهای اساسی، دارو و اقلام و تجهیزات پزشکی کشف شده است.

بازگشت ۴.۲ میلیارد یورو ارز به کشور

رادان با اشاره به اقدامات پلیس امنیت اقتصادی در زمینه عدم ایفای تعهدات ارزی گفت: حدود ۲۹ پرونده در این حوزه رسیدگی شد و در نتیجه آن، ۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون یورو از ارزهای ناشی از عدم ایفای تعهدات ارزی به کشور بازگشت و در بانک‌های مربوط قرار گرفت.

وی افزود: به افرادی که تعهدات ارزی خود را ایفا نکرده بودند فرصت داده شده و پیگیری سایر موارد نیز ادامه دارد.

فرمانده کل انتظامی کشور با اشاره به پدیده خودروهای شوتی گفت: چرخه قاچاق کالا، چرخه‌ای پرسود است که افراد زیادی را درگیر می‌کند. یکی از جلوه‌های نامطلوب این پدیده، خودروهای شوتی هستند که علاوه بر فعالیت در حوزه قاچاق، ناامنی جاده‌ای نیز ایجاد می‌کنند.

وی افزود: سالانه حدود یک‌هزار و ۵۰۰ نفر از تلفات جاده‌ای ناشی از فعالیت خودروهای شوتی است و پلیس در این حوزه اقدامات گسترده‌ای انجام داده است. چندین هزار دستگاه خودروی شوتی نیز در ارتباط با پرونده‌های مربوطه توقیف و نگهداری می‌شود.

رادان ابراز امیدواری کرد با اصلاح برخی فرایندها در حوزه گمرک و مسائل ارزی، بخشی از زمینه‌های شکل‌گیری این پدیده کاهش پیدا کند.

پلیس؛ حامی کسب‌وکار و تولید قانونی

فرمانده کل انتظامی کشور همچنین به یکی از کشفیات پلیس در استان هرمزگان اشاره کرد و گفت: در این پرونده، فردی چندین پالت پنل خورشیدی را که سال‌ها پیش ترخیص کرده بود، بدون استفاده و برای مدت طولانی نگهداری کرده بود.

وی افزود: این میزان تجهیزات می‌توانست در تأمین برق مورد نیاز در مقیاس قابل توجهی مؤثر باشد که پلیس با این اقدام احتکارگونه برخورد کرد.

رادان با تأکید بر اینکه پلیس امنیت اقتصادی در کنار فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان قانونی قرار دارد، گفت: رویکرد پلیس در این حوزه، حمایت از تولید، تقویت بازار داخلی و کمک به کسب‌وکارهای قانونی است.

وی افزود: حتی در مواردی شخصاً برای رفع مشکلات یک تولیدکننده جلسه برگزار و موضوع را پیگیری کرده‌ام. هدف ما این است که تولیدکننده و فعال اقتصادی قانونی احساس امنیت و آرامش داشته باشد.

فرمانده کل انتظامی کشور گفت: امسال حدود ۴۸۹ هزار مجوز کسب‌وکار صادر شده است که نشان می‌دهد پلیس به دنبال فراهم کردن شرایط فعالیت مردم در حوزه‌های صنفی و اقتصادی است.

رادان ادامه داد: در کنار این اقدامات، بیش از ۴۲ هزار واحد صنفی نیز مورد بازدید قرار گرفته است تا امنیت مردم و افرادی که به این واحدها مراجعه می‌کنند تأمین شود. در برخی موارد نیز با واحدهای متخلف برخورد، تعهد اخذ و برای برخی دیگر پرونده تشکیل و به دستگاه قضایی ارسال شده است.

امنیت جانی، روانی و اقتصادی؛ سه اولویت پلیس

وی تأکید کرد: پلیس برای امنیت مردم در سه حوزه امنیت جانی، امنیت روانی و امنیت اقتصادی اهمیت ویژه‌ای قائل است. در حوزه سایبر برای تأمین امنیت روانی مردم، در حوزه بازار و اصناف برای تأمین امنیت اقتصادی مردم و تولیدکنندگان و در سایر حوزه‌ها نیز متناسب با مأموریت پلیس اقدام می‌شود.

فرمانده کل انتظامی کشور با اشاره به سناریوهای مختلف دشمن برای ایجاد ناامنی و آشوب داخلی گفت: یکی از اهداف دشمن در جریان جنگ، ایجاد بی‌نظمی اجتماعی بود، اما به لطف خدا و با حضور و همراهی مردم، این سناریوها محقق نشد.

وی افزود: پلیس در جریان جنگ نیز مأموریت‌های خود را متوقف نکرد و در کنار مردم حضور داشت. تعطیلات نوروزی و مراسم اربعین در شرایطی برگزار شد که پلیس با وجود تهدیدات، خدمات خود را به مردم ادامه داد.

ارائه خدمات پلیس با وجود حملات دشمن

رادان با اشاره به ارائه خدمات انتظامی در جریان جنگ گفت: در اربعین بیش از ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار زائر و مسافر اربعینی داشتیم و اجازه ندادیم خدمات انتظامی و امنیتی دچار اختلال شود.

وی افزود: حتی در مواردی که زیرساخت‌های پلیس هدف قرار گرفت، خدمات به مراکز دیگر منتقل شد. در حوزه گذرنامه نیز امسال بیش از ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار سند مسافرتی صادر شد که حدود یک میلیون مورد آن گذرنامه زیارتی، یک میلیون گذرنامه عادی و بیش از ۲۰۰ هزار مورد نیز مربوط به اسناد مسافرتی خادمان و سایر موارد بوده است.

فرمانده کل انتظامی کشور تأکید کرد: امروز پلیس از نظر انتظامی و خدماتی در آمادگی کامل قرار دارد و حتی آمادگی آن نسبت به پیش از جنگ نیز افزایش یافته است.

رادان گفت: امنیت مردم برای پلیس موضوعی جدی است و اگر افرادی با دعوت دشمن بخواهند در داخل کشور ناامنی ایجاد کنند، پلیس همان‌گونه که با دشمن مقابله می‌کند، با عوامل داخلی آن نیز برخورد خواهد کرد.

انگشت پلیس روی ماشه است

وی حضور مردم را یکی از عوامل اصلی خنثی شدن برنامه‌های دشمن دانست و گفت: مردم در صحنه حضور داشتند و با حمایت از انقلاب و کشور، اجازه ندادند سناریوهای دشمن عملیاتی شود.

رادان افزود: مردم ایران مردمی فهیم هستند و امروز حدود ۳۰ میلیون جان‌فدا داریم که دیگر صرفاً واکنشی عمل نمی‌کنند، بلکه پیش از وقوع تهدید در صحنه حاضر می‌شوند.

فرمانده کل انتظامی کشور با تأکید بر آمادگی پلیس گفت: پلیس از همه حیث صددرصد آماده است و برای حفظ امنیت مردم، همانند نیروهای ارتش و سپاه، آمادگی کامل دارد.

وی تأکید کرد: پلیس در برابر کسانی که با دشمن همکاری کنند و بخواهند امنیت کشور را مختل کنند، هیچ رودربایستی ندارد.

بازداشت بیش از ۶ هزار نفر در ارتباط با اغتشاشات

رادان درباره برخورد با عوامل ناآرامی‌های داخلی نیز گفت: پلیس همچنان افرادی را که در اغتشاشات و اقدامات علیه امنیت کشور نقش داشته‌اند، رصد و با آنها برخورد می‌کند.

وی افزود: تاکنون بیش از ۶ هزار نفر از این افراد دستگیر شده‌اند و در یکی از استان‌ها نیز در شب گذشته، سه نفر از اعضای گروه منافقین که در حوادث مورد اشاره نقش داشتند، شناسایی و دستگیر شدند.

فرمانده کل انتظامی کشور تأکید کرد: شناسایی و دستگیری سایر افراد مرتبط نیز ادامه دارد و پلیس از این افراد نخواهد گذشت، مگر اینکه از اقدامات خود ابراز ندامت و پشیمانی کنند.

آغاز تحول فناورانه در پلیس

فرمانده کل انتظامی کشور درباره استفاده از تجهیزات و فناوری‌های نوین در پلیس گفت: این تحول از مدتی قبل آغاز شده و راه‌اندازی آزمایشگاه‌های هوشمند یکی از نخستین اقدامات در این مسیر بوده است.

وی افزود: امروز در پلیس مبارزهشمند راه‌اندازی شده و در کنار آن، مرکز تحلیل و مدیریت داده‌ها نیز ایجاد شده است.

«دنا»؛ گام پلیس به سوی مدیریت هوشمند داده‌ها

رادان با اشاره به پروژه «دنا» گفت: این پروژه در حال پشت سر گذاشتن مراحل تحقیقاتی است و هدف آن ایجاد یک «جام جهان‌نما» برای پلیس در کشور است.

وی ادامه داد: در پروژه دنا، اطلاعات و ظرفیت‌های هوشمند پلیس‌های مختلف در یک مجموعه متمرکز می‌شود تا هر پلیس بتواند متناسب با نیاز خود از این ظرفیت‌ها در حوزه محتوا، دریافت مأموریت و نحوه اجرای مأموریت استفاده کند.

فرمانده کل انتظامی کشور ابراز امیدواری کرد با تکمیل این طرح، پلیس در آینده به یک پلیس کاملاً هوشمند تبدیل شود که بر پایه داده‌های صحیح، تحلیل دقیق اطلاعات و اقدام متناسب با مأموریت فعالیت می‌کند.

رادان همچنین از ارائه خبرهای جدید و امیدوارکننده در حوزه هوشمندسازی پلیس در آینده نزدیک خبر داد.

تقدیم بیش از ۳۵۰ شهید برای امنیت مردم

فرمانده کل انتظامی کشور با قدردانی از حضور مردم در صحنه گفت: مردم عزیز با حضور خود در خیابان‌ها و میدان، امنیت کشور را تقویت و دشمن را ناامید کردند. ما نیز عهد بسته‌ایم که همه توان و جان خود را برای امنیت و آرامش مردم فدا کنیم.

وی افزود: گران‌بهاترین سرمایه پلیس، جان نیروهای آن است که در مسیر امنیت مردم تقدیم می‌شود. تنها در شش ماه گذشته، بیش از ۳۵۰ شهید برای تأمین امنیت مردم تقدیم شده است.

رادان با اشاره به جلوه‌هایی از ایثار نیروهای انتظامی در جریان حوادث اخیر گفت: همکارانی داشتیم که برادرشان به شهادت رسیده بود، اما برای حضور در مراسم تشییع پیکر او مرخصی نگرفتند و ماندن در سنگر و تأمین امنیت مردم را در اولویت قرار دادند.

وی ادامه داد: برخی همکاران که در مرخصی بودند، خودشان مرخصی را لغو کردند و به محل مأموریت بازگشتند. حتی نیروهایی داشتیم که در بیمارستان بستری بودند اما با وجود شرایط جسمی، دغدغه امنیت مردم را داشتند.

فرمانده کل انتظامی کشور این صحنه‌ها را یادآور خاطرات دوران دفاع مقدس دانست و تأکید کرد: این روحیه ایثار و فداکاری همچنان در میان نیروهای پلیس وجود دارد.