احتمال لغو دیدار رئیس جمهور چین با ترامپ

رسانه ژاپنی گزارش کرد پکن به واشنگتن اطلاع داده در صورت تایید هرگونه فروش تسلیحات جدید به تایپه، دیدار برنامه‌ریزی‌شده میان روسای جمهور چین و آمریکا را لغو خواهد کرد.

به گزارش تابناک، منابعی آگاه از روابط دوجانبه چین و ایالات متحده، به خبرگزاری ژاپنی کیودو گفتند: چین در حالیکه برای سفر آتی شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور این کشور آماده می‌شود، موضع خود را مبنی بر اینکه مسئله تایوان یک خط قرمز در روابط دوجانبه است، مجددا اعلام کرده است.

کیودو گزارش داد: دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا که ظاهرا مشتاق به نمایش گذاشتن برخی دستاوردهای دیپلماتیک پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره در ماه نوامبر است، اهمیت زیادی برای برگزاری اجلاس با شی جین‌پینگ قائل است.

هنگامی که شی در اواسط ماه مه در پکن با ترامپ دیدار کرد، به رئیس‌جمهور آمریکا گفت که تایوان «مهمترین مسئله» در روابط دو کشور است و در صورت عدم مدیریت صحیح آن، نسبت به وقوع درگیری احتمالی هشدار داد.

پیش از این، نشریه پالتیکو به گفته چهار نفر از افراد آگاه نسبت به برنامه سفر رئیس‌جمهور چین نوشت شی که در ۲۴ سپتامبر (۲ مهر ماه) در واشنگتن با ترامپ دیدار خواهد کرد، هیچ برنامه‌ای برای شرکت در سخنرانی مجمع عمومی سازمان ملل که از ۲۲ سپتامبر آغاز خواهد شد، ندارد.

پکن طبق اصل «چین واحد» استقلال تایوان را به رسمیت نمی‌شناسد و آن را استانی تحت حاکمیت خود می‌داند. چین تاکید کرده اگر لازم باشد، برای تحقق آن به زور متوسل خواهد شد.