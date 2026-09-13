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کد خبر: ۱۳۹۴۲۴۶
بازدید: ۱۰۳۵

عکس: مراسم اهدای نشان درجه یک هنری به علیرضا داوودنژاد

مراسم اهدای نشان درجه یک هنری به علیرضا داوودنژاد، کارگردان سینما، بعد از ظهر یکشنبه ۲۲ شهریور ۱۴۰۵ همزمان با گرامیداشت روز سینما با حضور جمعی از مدیران فعلی و پیشین سینمایی در سالن سیف‌الله داد سازمان سینمایی برگزار شد.

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برچسب‌ها:
عکس خبری علیرضا داوودنژاد اهدای نشان
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
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