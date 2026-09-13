عکس: مراسم اهدای نشان درجه یک هنری به علیرضا داوودنژاد

مراسم اهدای نشان درجه یک هنری به علیرضا داوودنژاد، کارگردان سینما، بعد از ظهر یکشنبه ۲۲ شهریور ۱۴۰۵ همزمان با گرامیداشت روز سینما با حضور جمعی از مدیران فعلی و پیشین سینمایی در سالن سیف‌الله داد سازمان سینمایی برگزار شد.