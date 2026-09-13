عربستان طی ۲۴ ساعت ۵۸ بار به یمن حمله کرد
سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد: عربستان در شبانه روز گذشته ۵۸ بار به یمن حمله کرد.
کد خبر: ۱۳۹۴۲۴۴| |
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به گزارش تابناک به نقل از المسیره، یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد: دشمن سعودی طی ۲۴ ساعت گذشته با استفاده از جنگنده های اف-۱۵ که از پایگاه هوایی «خمیس مشیط» برخاسته بودند، ۵۸ حمله هوایی انجام داد.
سخنگوی نیروهای مسلح یمن بیان کرد: حملات هوایی دشمن سعودی استانهای تعز، لحج، الجوف، حجه، البیضاء و صعده را هدف قرار داد.
وی پیشتر در این باره تأکید کرده بود: حملات سعودیها به مردم ما، به خواست خدا، بیپاسخ نخواهد ماند و مجازات در راه است.
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