عربستان طی ۲۴ ساعت ۵۸ بار به یمن حمله کرد

به گزارش تابناک به نقل از المسیره، یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد: دشمن سعودی طی ۲۴ ساعت گذشته با استفاده از جنگنده‌ های اف-۱۵ که از پایگاه هوایی «خمیس مشیط» برخاسته بودند، ۵۸ حمله هوایی انجام داد.

سخنگوی نیروهای مسلح یمن بیان کرد: حملات هوایی دشمن سعودی استان‌های تعز، لحج، الجوف، حجه، البیضاء و صعده را هدف قرار داد.

وی پیشتر در این باره تأکید کرده بود: حملات سعودی‌ها به مردم ما، به خواست خدا، بی‌پاسخ نخواهد ماند و مجازات در راه است.