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کد خبر: ۱۳۹۴۲۴۲
بازدید: ۱۲۶۹

عکس: آبشار بیشه لرستان

ابشار بیشه از مناطق گردشگری طبیعی در لرستان است، این آبشار از ترکیب چند آبشار کوچک تشکیل شده که از میان کوه و درختان به‌سمت پایین سرریز می‌شود و در نهایت به رودخانه دائمی و پرآب لرستان، یعنی سزار می‌ریزد. ارتفاع این آبشار تا نقطه برخورد به زمین حدود ۴۸ متر است. این آبشار در نزدیکی جنگل‌های پهناور بلوط و روستای زیبای بیشه قرار دارد و گذر ریل قطار از میان این طبیعت بکر چشم‌انداز دل‌نوازی را ایجاد کرده است.

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برچسب‌ها:
عکس طبیعت لرستان آبشار بیشه
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
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