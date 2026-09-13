عکس: آبشار بیشه لرستان

ابشار بیشه از مناطق گردشگری طبیعی در لرستان است، این آبشار از ترکیب چند آبشار کوچک تشکیل شده که از میان کوه و درختان به‌سمت پایین سرریز می‌شود و در نهایت به رودخانه دائمی و پرآب لرستان، یعنی سزار می‌ریزد. ارتفاع این آبشار تا نقطه برخورد به زمین حدود ۴۸ متر است. این آبشار در نزدیکی جنگل‌های پهناور بلوط و روستای زیبای بیشه قرار دارد و گذر ریل قطار از میان این طبیعت بکر چشم‌انداز دل‌نوازی را ایجاد کرده است.