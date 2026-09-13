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دستور پزشکیان برای روز بدون خودرو و دورکاری

دبیر هیئت دولت در ابلاغیه‌ای دستور رئیس‌جمهوری برای صرفه‌جویی در مصرف سوخت با استفاده از ظرفیت آیین‌نامه دورکاری و اجرای طرح «روز بدون خودرو» را به دستگاه‌های اجرایی اعلام کرد.
کد خبر: ۱۳۹۴۲۴۱
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مسعود پزشکیان

به گزارش تابناک، متن این ابلاغیه دستور رئیس‌جمهوری به دستگاه‌های اجرایی برای مدیریت مصرف سوخت به شرح زیر است:

با سلام، پیرو مباحث جلسه ۱۵ /۶ /۱۴۰۵ هیئت وزیران در خصوص ضرورت صرفه‌جویی در مصرف سوخت با اولویت دستگاه‌های اجرایی، دستور رئیس‌جمهوری در جلسه یادشده به شرح زیر ابلاغ می‌گردد:

۱- کلیه دستگاه‌های اجرایی ضمن اتخاذ تدابیر و اقدامات لازم به منظور به حداقل رساندن رفت و آمد کارکنان خود با استفاده از خودروهای شخصی، به نحوی برنامه‌ریزی نمایند که کارکنان و مدیران دستگاه ذی‌ربط روز مشخصی از هر هفته را (به عنوان روز بدون خودرو) با استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی (اتوبوس و مترو) در محل کار حضور یابند. مدیران مکلفند از سازوکارهای تشویقی، توجیهی و پشتیبانی مناسب جهت تحقق این امر و فرهنگسازی صرفه‌جویی و استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده نمایند.

۲- کلیه دستگاه ‌های اجرایی تا حد امکان و با استفاده از ظرفیت آیین‌نامه دورکاری، ترتیبات لازم جهت دورکاری آن دسته از کارکنانی که امکان انجام خدمت به‌صورت دورکاری دارند و همچنین کارکنن ساکن در شهرهای اطراف محل کار را به عمل آورند.

۳- کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلفند مطابق آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۰) قانون ساماندهی صنعت خودرو، موضوع تصویب‌نامه شماره ۳۴۳۳۶۸/ت۶۱۳۸۷هـ مورخ ۲۸/۱۲/۱۴۰۲ با اصلاحات بعدی، در اسرع وقت نسبت به اسقاط خودروهای فرسوده در اختیار اقدام و در تأمین خودروهای جایگزین و مورد نیاز خود از خودروهای برقی و یا گازسوز و یا ترکیبی (هیبریدی) استفاده نمایند.

۴ شهرداری تهران و سایر کلان شهرهای همکاری لازم را جهت برنامه‌ریزی برای استفاده کارکنان دستگاه‌های اجرایی از وسایل حمل و نقل عمومی به عمل آورند.

۵- اعضای هیئت دولت پیشنهادات منجز و عملیاتی خود را جهت تحقق موضوعات فوق و رفع موانع مربوط جهت تصمیم‌گیری به معاون اول رئیس‌جمهور ارائه نمایند.

سید کامل تقوی نژاد- دبیر هیئت دولت

منبع: پایگاه اطلاع رسانی دولت

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مسعود پزشکیان رئیس جمهور هیات دولت دورکاری روز بدون خودرو بنزین مدیریت مصرف
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